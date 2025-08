Mehr Platz für Fußgänger in Tübingen

Die Marktgasse gehörte schon immer zur Tübinger Fußgängerzone. das wird auch so bleiben. Jetzt kommen noch weitere Gassen hinzu. Wie die Altstadt künftig aussehen soll, erläutert Stadtplanerin Barbara Landwehr bei einem Stadtspaziergang am Samstag, 13 Uhr. Treffpunkt ist der Marktplatz.

TÜBINGEN. Vieles vom Rahmenplan für die Altstadt ist noch Zukunftsmusik. Schnell soll es allerdings mit der Erweiterung der Tübinger Fußgängerzone gehen: Im nächsten Frühjahr will die Stadt dieses Projekt abgeschlossen haben, berichtet Verkehrsplaner Daniel Hammer bei der jüngsten Einwohnerinformation. Die gesamte Altstadt von Neckar bis Stadtgraben und Mühlstraße bis Haagtorplatz wird dann in unterschiedliche Bereiche aufgeteilt sein: Ein Teil wird verkehrsberuhigt, ein anderer Teil Fußgängerzone. Verändert werden auch die Fahrtrichtungen: In einigen Straßen wird die derzeit gültige Einbahnregelung aufgehoben.

Die Fußgängerzone wird auf die Bereiche ausgeweitet, in denen heute schon Menschen in erster Linie zu Fuß unterwegs sind. Ziel sei es, so Hammer, die Aufenthaltsqualität in der Altstadt zu stärken und diese fußgängerfreundlich zu entwickeln. Ganz unproblematisch ist das allerdings nicht. Schließlich müssen Bewohner ihre Häuser und Wohnungen anfahren, Lieferanten die Geschäfte beliefern können. Um das auch künftig zu ermöglichen, wird die erweiterte Fußgängerzone in zwei Bereiche aufgeteilt, in denen unterschiedliche Anfahrtszeiten gelten.

Im schon bestehenden Bereich rund um Holzmarkt und Marktplatz bleibt alles beim Alten. Das heißt, es bleibt bei den sehr begrenzten Einfahrzeiten von 6 bis 11 und 18 bis 20 Uhr. Die neuen Bereiche der Fußgängerzone können dagegen von Lieferanten, Handwerkern, Bewohnern, Ärzten und dem Pflegedienst von Montag bis Freitag den ganzen Tag über angefahren werden. Samstags und sonntags gelten ebenfalls die Zeiten von 6 bis 11 und 18 bis 20 Uhr.

Radfahrer in der Fußgängerzone

Mit der Erweiterung wird eine durchgängige Verbindung vom Lustnauer Tor bis zum Haagtorplatz geschaffen, indem Fußgänger Vorrang haben. Im Gegensatz zur bestehenden Fußgängerzone dürfen in den erweiterten Bereichen Radfahrer fahren. Alles andere wäre wenig realistisch, sagte Hammer. Wichtige Verbindungswege für Radler würden sonst gekappt. Das wurde während der Bürgerinfo prompt kritisch hinterfragt: »Wie wollen Sie die Radfahrer domestizieren?«, fragte ein Tübinger. »Wer kontrolliert die Schrittgeschwindigkeit?« Der städtische Vollzugsdienst sei für die Kontrolle zuständig, antwortete Hammer. Die Verwaltung hofft aber auch, dass der Status der Fahrradfahrer, Gast in einer Fußgängerzone zu sein, zu reduzierten Geschwindigkeiten beiträgt.

Fahrradfahrer sollen aber nicht nur Durchfahren können, sie bekommen auch mehr Stellplätze. Derzeit gibt es 600 Abstellplätze in der Altstadt, ungefähr doppelt so viele Räder werden »wild« abgestellt. Das soll sich ändern. Plätze für weitere Fahrradständer wurden schon lokalisiert.

Parkplätze fallen weg

Durch die Erweiterung der Fußgängerzone fallen 13 Parkplätze für Anwohner weg. Weitere 17 auf dem Haagtorplatz werden nur in den Herbst- und Wintermonaten genutzt werden können. Im Gegenzug plant die Stadt, auf dem großen Rewe-Parkplatz im Schleifmühlenweg 40 Plätze für Altstadtbewohner anzubieten.

Das alles muss gut kommuniziert werden: Entsprechende Schilder werden auf die unterschiedlichen Zonen hinweisen. Insgesamt aber wolle man den Schilderwald in der Altstadt deutlich lichten, betonte Hammer. Rund 500 Schilder hat der Verkehrsplaner in der Altstadt gezählt. Das sollen deutlich weniger werden.

Den ehemaligen Chef des Tübinger Tiefbauamts Albert Füger, der ebenfalls in der Einwohnerinformation anwesend war, überzeugte die Aufteilung der Fußgängerzone in zwei Bereiche nicht: »Der normale Besucher wird es nicht verstehen«, sagte Füger. Er vermutete Zugeständnisse an die Bewohner und Gewerbebetriebe hinter dem Vorhaben. Städteplanerin Barbara Landwehr wies das zurück. Man habe auf die lokalen Bedürfnisse reagiert. Das Zweizonensystem gebe es auch in Freiburg. Dort funktioniere es ganz gut, sagte Hammer. (GEA)