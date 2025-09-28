Mehr Peilung geht nicht: Auch Stockach hat jetzt eine Peilscheibe mit Relief

Bitte aktivieren Sie Javascript

GOMARINGEN. Seit Samstag steht bei den Stockacher Linden nahe des Friedhofs eine neue (alte) Peilscheibe – die zweite in Gomaringen. Bereits im Juli war am Horn eine solche Scheibe (wieder) aufgestellt worden. Welche Scheibe nun wo steht, darüber kann man leicht die Orientierung verlieren. Die Gravuren darauf zeigen, in welchen Richtungen Städte, Berge und markante Landschaftspunkte liegen und wie weit sie entfernt sind. So können sich Wanderer geographisch orientieren und das Panorama besser einordnen. Besonders eindrucksvoll: Das Umland ist als Relief dargestellt, wodurch die Landschaft plastisch erkennbar wird.

»In Baden-Württemberg gibt es nur drei Peilscheiben mit Relief – zwei davon hier bei uns«, erklärte Stephan Rilling, Vorsitzender der Gomaringer Ortsgruppe des Schwäbischen Albvereins. Mehr Peilung sei kaum möglich. Möglicherweise sei Gomaringen damit sogar deutschlandweit, wenn nicht gar weltweit einmalig.

Weiter Blick nach Südwesten

Die Standorte unterscheiden sich allerdings: Während vom Horn aus die Sicht weit und frei reicht, schränken in Stockach seitlich Gebüsch und ein Obstbaum den Blick etwas ein. Die Wanderer müssen schon etwas nach vorne treten. »Den Baum und das Gestrüpp könnte man stutzen, dann sähe man mehr«, meinte ein Besucher bei der Eröffnung, zu der rund 30 Gäste gekommen waren. Dennoch bietet sich von der »Rinkwies« ein weiter Blick nach Südwesten: zum Trauf der Schwäbischen Alb, bei klarer Sicht bis in den Zollernalbkreis, zur Burg Hohenzollern und zum Plettenberg, etwa 40 Kilometer entfernt. Häufig ist auch der Sendemast Raichberg zu erkennen. »Die Höhe bei den Stockacher Linden gehört zu den schönsten Plätzen in Gomaringen«, sagte Bürgermeister Steffen Heß. Er dankte den Ehrenamtlichen und Spendern. »Aber für eine dritte Scheibe haben wir langsam keinen Platz mehr.«

Der Bauhof stellte für die neue Scheibe einen massiven Sockel her. Ein kurzer Rütteltest zeigte: Nichts wackelt, nichts bewegt sich. »Einen hundertprozentigen Schutz vor Diebstahl gibt es aber nie«, so Heß. Die Erfahrung musste Gomaringen bereits machen: Vor einem Jahr verschwand die erste Peilscheibe zunächst spurlos. Die Anteilnahme war groß – binnen weniger Tage kamen 10.000 Euro an Spenden für eine neue Scheibe zusammen.

Gefertigt wurde das Bronzerelief von der Gomaringer Firma Pflug, der Stahlaufbau stammt von der Schlosserei Veit. »Die größte Herausforderung war die exakte Ausrichtung bei der Montage«, erklärte Rilling. Mit Heß erinnerte er an die Ratlosigkeit nach dem Verschwinden der alten Scheibe: »Das hat mich wie ein Schlag getroffen.« Lange blieb unklar, ob sie als »Trophäe« gestohlen oder achtlos entsorgt worden war. Weder Suchaktionen noch eine Belohnung von 1.500 Euro brachten Erfolg.

Die Stockacher Linden Die älteste Linde, eine Winterlinde, wurde nach dem Deutsch-Französischen Krieg 1871 als »Friedenslinde« gepflanzt und ist heute über 150 Jahre alt. Als Naturdenkmal steht sie unter besonderem Schutz. Darauf weist nun auch ein neu angebrachtes Schild hin. Am 10. März 2018 kam eine weitere Winterlinde hinzu, nachdem bereits die vierte Nachpflanzung 2010 dem Orkan Wiebke zum Opfer gefallen war. Vermutlich existierte ursprünglich sogar eine dritte Linde. Am 5. Oktober 2023 wurde zudem eine junge Sommerlinde gesetzt – Anlass war das 50-jährige Jubiläum der Eingemeindung Stockachs nach Gomaringen am 1. Dezember 1973. Die Linden stehen am Gomaringer Rundwanderweg »Kaiser- und Keltenrunde«. Der Weg beginnt am Stockacher Friedhof, führt über die alte Zufahrt zur Bundesstraße 27 ins Ehrenbachtal und wieder hinauf, vorbei an der »Drei-Kaiser-Eiche« und dem Keltengrab im Hechlehart. (stb)

Erst im Februar stieß Schreinermeister Fred Ruggaber beim Aufräumen eines Grundstücks auf das vermisste Stück. Ein grünlicher Schimmer im Gestrüpp hatte ihn stutzig gemacht. Zunächst hielt er den Fund für eine alte Regentonne – bis er erkannte, dass es die Peilscheibe war. Vermutlich war sie den Hang hinuntergerollt. Zahlreiche Haselnussschalen am Fundort deuten zudem darauf hin, dass Tiere den Hohlraum unter der schweren Platte als Winterquartier genutzt hatten. Für seinen Zufallsfund erhielt Ruggaber am Samstag ein Geschenk als Dankeschön.

»Nur wenige Tage vor der Entdeckung war die neue Scheibe fertiggestellt worden«, so Rilling. Dass die alte jemals wieder auftaucht, hatte niemand mehr erwartet. Sie wurde inzwischen im Filstal restauriert, da die Edelstahlplatte stark zerkratzt war, und hat nun einen festen Platz an der Stockacher Linde gefunden. »Hoffentlich bleibt sie da auch«, sagte Finder Ruggaber. »Sonst gehe ich wieder auf die Suche.« (GEA)