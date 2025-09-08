Mega-Fest: Spektakuläre Flug-Vorführungen über Mössingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. »Was fliegt denn da?« Mit dem gleichnamigen Standardwerk zur Beobachtung und Bestimmung dessen, was sich so am Himmel bewegt, kam man am Sonntag nicht wirklich weiter. Denn auf und über dem Farrenberg tummelten sich keine ornithologischen »Vögel«, sondern verschiedene Luftfahrt-Maschinen. Die historischen und modernen Fluggeräte lockten schätzungsweise über 3.000 Besucher auf den Talheimer Hausberg. Der Flugsportverein hatte zum großen, allzweijährlichen Fest auf das mit über 820 Meter am höchsten gelegene Fluggelände des Kreises Tübingen geladen.

Wer die luftigen Vorführungen der vielen Akteure auf dem Mega-Fest nicht bloß vom Albvorland mit dem Fernglas verfolgen wollte, machte sich auf den Weg, um die dreihundert Höhenmeter hoch zum Tafelberg zu bewältigen. Die Spätsommerhitze verlangte nicht nur den Wanderern viel ab. Lange Warteschlangen vor den schattenlosen Verköstigungsständen forderten auch die ehrenamtlichen Helfer der 140 Vereinsmitglieder und deren Freunde bis zum Limit.

Besucheransturm auf das höchstgelegene Flugfeld im Kreis Tübingen. Foto: Jürgen Meyer

Für Auto- und Motorradfahrer, die Mössingens oberstes Parkdeck über das steile, schmale Sträßchen ansteuerten, kamen am vorletzten Ferienwochenende Erinnerungen an die Staus vor dem Gotthard in den Sinn. Wegen der Blockabfertigung, mit der die Ab- und Anreise von den Helfern geregelt wurden, bildeten sich zur vollen Stunde ebenfalls lange Warteschlangen.

Falschirmspringer: Alles Gute kommt von oben. Foto: Jürgen Meyer

Die sich aber, einmal oben angekommen, als absolut lohnend erwiesen. Ein kurzweiliges Programm hielt die begeisterten Gäste bis zum Sonnenuntergang. Die prächtige Aussicht in den Stuttgarter Norden oder den Schwarzwald kam dazu.

Düsenjäger überm Farrenberg? Tatsächlich aber nur ein zwei Meter langes Modellflugzeug. Foto: Jürgen Meyer

Schon zum musikalischen Frühschoppen war der höchstgelegene Vereins-Biergarten der Stadt voll belegt. Und das, obwohl zeitgleich in Glems, Hayingen und Hülben Flugplatzfestivitäten stattfanden. Was aber den Vorteil hatte, zumindest mit dem LSV Rossfeld die Programmpunkte zu teilen; auch von anderen benachbarten Flugplätzen kamen Piloten auf einen Abstecher vorbei - manche luden ihre Passagiere per Fallschirm ab.

Sehen und gesehen werden: Besucher vor den Flugzeug-Attraktionen Foto: Jürgen Meyer

Während die Besucher über den Ermstal mit Luftnummern unterhalten wurden, konnten die Maschinen über dem Steinlachtal auch landen. Insbesondere die legendäre P-51D Mustang sorgte beiderorts wieder für Begeisterung. Das 1944 gebaute Kampfflugzeug war 2013 nach umfänglicher Restauration von Louisiana zum LSV Degerfeld bei Albstadt gewechselt.

Platz für die kleinen Stars der Lüfte Foto: Jürgen Meyer

Heiß begehrt und schnell ausverkauft waren die Mitflugtickets; auch die Rundflüge mit einigen der 13 vereinseigenen Maschinen gingen weg wie Rote Würste. Für Ferienprogramm-Kinder wurden Flüge verlost. Gratis, wie übrigens auch der Besuch der Veranstaltung.

Festfinale mit dem Start von fünf Heißluftballons - im Hintergrund der Roßberg. Foto: Jürgen Meyer

Kunstflüge mit der Extra 300, einer Pitts oder Segelfliegern zum einen, Oldie-Schauen mit einer North-American T-6, dem Bücker Jungmann-Doppeldecker oder der Klemm L25 zum anderen. Dazwischen faszinierende Vorführung von Modellflugclub-Mitgliedern. Das Finale bildete der prächtige Start von fünf Heißluftballons, die sich von milder Südströmung über das Kreisgebiet fahren ließen. Wie von Mücken umschwärmt, wurden das Quintett von einzelnen Flugzeugen in der Abendsonne begleitet. (GEA)