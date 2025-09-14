Mallorca-Festival in Tübingen: Acht Stunden Party nonstop

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. 5.000 Feierwütige, acht Stunden Party nonstop und eine XL-Bühnenshow mit vielen Stars der Partyschlager-Szene und jeder Menge Pyrotechnik: Am Samstag hat Tübingen zum ersten Mal das Mallorca-Sommer-Festival erlebt – und die Premiere war sofort ausverkauft. Die Organisatoren kündigten bereits an: Das Event soll auch nächstes Jahr wieder stattfinden.

Stimmung. Vor allem, wenn die Mallorca-Stars auftraten, herrschte Ausnahmezustand. Damit die Euphorie nicht abebbte, führten die Künstler immer wieder Stimmungschecks durch. »Ihr habt alles übertroffen, was ich bisher erlebt habe«, rief etwa Sänger Kreisligalegende ins Mikro. DJ Timo Scheppert, der zwischen den Auftritten übernahm, sorgte dafür, dass die Stimmung auch in den Pausen kaum nachließ. Die Atmosphäre blieb ausgelassen und friedlich – bis auf eine kurze Rangelei, als DJ Robin sein T-Shirt ins Publikum warf. Doch die zahlreichen Sicherheitskräfte hatten die Lage schnell im Griff. Nur wenige, die zu tief ins Glas geschaut hatten, wurden am Ende von der Security hinausbegleitet.

Publikum. Auch zur Zusammensetzung der Gäste lieferten die Künstler mit Umfragen Erkenntnisse. Demnach waren die »echten« Tübinger klar in der Unterzahl. Auf dem Parkplatz dominierten Kennzeichen aus Balingen, Böblingen und Stuttgart. Altersmäßig war - auch laut diversen Umfragen - fast alles vertreten: Am lautesten jubelten die »Kinder« der 1990er und 2000er-Jahrgänge, doch selbst bei den Geburtenjahrgängen aus den 1960ern gab es vereinzelte Rufe. Wer jünger als 18 Jahre alt war, hatte zwar keinen Zutritt, draußen auf dem Festplatz tanzten jedoch immer wieder Familien mit Kindern, angelockt von der Musik. Viele Besucher hielten durch – und feierten ausdauernd von Einlass um 13 Uhr bis kurz nach 21 Uhr, als die Party langsam ausklang.

Heizte in Tübingen dem Publikum ordentlich ein: Ikke Hüftgold, der wohl bekannteste Künstler auf dem Festival. Foto: Steffen Schanz Heizte in Tübingen dem Publikum ordentlich ein: Ikke Hüftgold, der wohl bekannteste Künstler auf dem Festival. Foto: Steffen Schanz

Outfits. Viele Besucher sahen aus, als kämen sie direkt vom Ballermann: Bierkönig-Shirts waren klar in der Überzahl, direkt importiert aus der wohl beliebtesten Freiluft-Großraum-Diskothek an der Playa de Palma. Dicht gefolgt von, vor allem pinkfarbenen, Deutschland-Trikots, dem inoffiziellen Erkennungszeichen deutscher (Sauf)-Touristen auf Mallorca. Auch Hawaiihemden in grellen Farben waren häufig zu sehen. Auffällig waren zudem mehrere Junggesellinnenabschiede: Frauen in Schleier und Schärpe feierten auf dem Tübinger Festplatz »ihre letzten Tage in Freiheit«. Fußballmannschaften aus der Region nutzten das Festival ebenfalls für Ausflüge – stilecht im Trikot oder Trainingsanzug.

Viele Feiernde haben sich Mallorca-mäßig in Schale geworfen. Foto: Steffen Schanz Viele Feiernde haben sich Mallorca-mäßig in Schale geworfen. Foto: Steffen Schanz

Künstler. Neun Malle-Stars standen auf der Bühne. Eigentlich sollte Isi Glück (Bekanntester Song: »Delfin«) einer der großen Namen sein, musste aber krankheitsbedingt kurzfristig absagen. Dafür sprang Honk! (Auch »Delfin«) ein. Ikke Hüftgold (»Bumsbar«), Tobee (»Helikopter 117«), DJ Robin (»Layla«), Malin Brown (»Mannschaftsfahrt«) und Rumbombe (»Hurensohn«) hatten ein straffes Doppelprogramm: Sie traten an dem Tag auch in Schweinfurt auf, wo parallel ein Festival stattfand. Der vor allem durch Trash-TV bekannte Calvin Kleinen (»Ex on the Beach«) reiste im Anschluss direkt weiter nach Mallorca. Etwas entspannter hatten es Kreisligalegende und der Zipfelbube, die jeweils nur in Tübingen spielten. DJ Timo Scheppert leistete Schwerstarbeit: Er eröffnete das Festival, füllte die Pausen und sorgte nach dem letzten Act noch über eine Stunde lang für Party.

Einer der wenigen Mallorca-Stars, der Zeit für Selfies mit Fans hat: Kreisligalegende. Foto: Steffen Schanz Einer der wenigen Mallorca-Stars, der Zeit für Selfies mit Fans hat: Kreisligalegende. Foto: Steffen Schanz

Musik. Am meisten gefeiert wurde Rumbombes »Hurensohn« – so nennt der Song augenzwinkernd jemanden, der eine Trinkpause einlegt. Ein weiterer Hit mit Ohrwurm-Potenzial: »Tretboot« vom Zipfelbuben, gemeinsam produziert mit dem Mössinger Almklausi. Für Eskalation sorgte »Layla«: Als DJ Robin den Nummer-eins-Song aus dem Jahr 2022 anstimmte, entstand vor der Bühne überraschend ein sogenannter Moshpit, bei dem sich die Teilnehmer anrempeln und schubsen – sonst eher von Rock- oder Metal-Konzerten bekannt.

Rumbombes Hit »Hurensohn« ist nicht nur auf Mallorca, sondern auch auf dem Tübinger Festival besonders angesagt. Foto: Steffen Schanz Rumbombes Hit »Hurensohn« ist nicht nur auf Mallorca, sondern auch auf dem Tübinger Festival besonders angesagt. Foto: Steffen Schanz

Show. Die Veranstalter hatten eine spektakuläre und in Deutschland einzigartige Show angekündigt – und hielten Wort. Bis zu 20 Meter hohe Flammensäulen und zwei überdimensionale »Silvestervulkane« begleiteten die Acts. Nach Einbruch der Dunkelheit verwandelte sich das Gelände endgültig in eine riesige, bunte Open-Air-Disco. Ikke Hüftgold kündigte schon während seines Auftritts an, dass das Festival im nächsten Jahr wieder nach Tübingen kommen soll – der Jubel daraufhin sprach für sich. (GEA)