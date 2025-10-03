Mössinger Walker sind gut im Schuss

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. Wer als an Sportarten Interessierter die Begriffe Apfel und Duathlon hört, wird unweigerlich an Susanne Apfel denken, die EM-Silbermedaillengewinnerin von 2019. Der vor 45 Jahren etablierte Mehrkampf besteht bekanntlich aus den Einzeldisziplinen Laufen und Radfahren. Doch davon soll hier nicht die Rede sein, auch nicht von den Varianten Intervall-, Cross-, Team- sowie Bike & Run-Duathlon. Sondern von der jüngsten Nebenform: dem Apfel-Duathlon.

Die Welturaufführung dieser neuen Sportart ging am Freitag über die begrünte Bühne des »Weiten Hart«. Dort, wo der Lehrgarten des Obst- und Gartenbauvereins und der Bogenschießplatz den Mössinger Nordraum abschließen und die Umgehungsstraße die alte Mülldeponie durchläuft.

Gute Voraussetzungen für allgemeine Beliebtheit

Hier fanden sich den ganzen Feiertag über Zuschauer und Akteure zur Premiere ein, die Teil der Erfolgs-Geschichte sein wollten, die die neue Trendsportart fortan schreiben wird. Der Apfel-Duathlon hat die besten Voraussetzungen, sich gegen andere Fun-Sportarten wie Plogging (beim Joggen Müll aufsammeln) in der Beliebtheitsskala der naturnahen Bewegungsarten durchzusetzen. Nicht zu verwechseln übrigens mit dem Apfel-Biathlon, der noch nicht erfunden worden ist und wegen der schneearmen Winter im Steinlachtal wohl auch keine Zukunft beschieden sein wird.

Worum geht es eigentlich? Dreier-Teams treten - nach einem Blitz-Einführungstraining am Bogenplatz - zum Wettschießen an. Sie müssen auf eine Entfernung von rund 20 Metern auf eine Zielscheibe schießen. Auf ihr ist die auf Papier bedruckte Zielauflage befestigt. Sie besteht aus zehn konzentrisch angeordneten farbigen Zonen. Je näher der Pfeil zu Mitte hineinschlägt, desto höher ist die Punktzahl. An diesem Punkt kommt der Apfel ins Spiel. Er liegt nicht, wie bei Wilhelm Tell auf dem Kopf dessen Sohnes, sondern dient lediglich in Form eines Papier-Umhängers als Laufkarte, auf der die Treffer notiert werden.

Werbung für neue Mitglieder

Dann geht’s im Abstand von 15 Minuten auf eine Laufstrecke. Diese führt auf einer Strecke von 1.200 Metern vom Bogenplatz entlang der Wiesenfläche Richtung Nordring. Am Umkehrpunkt wird die Stempelkarte markiert. Die drei besten, weil treffsichersten Teams, erhielten apfelige Überraschungsgewinne. Im Mittelpunkt freilich stehen der Spaß und die einzigartige Erfahrung, Kraft, Bewegung und Konzentration miteinander zu verbinden.

Ausgedacht haben sich das Manuela Lang, Nordic Walking-Übungsleiterin bei der Sportvereinigung Mössingen, und Erich Wäldle, Chef des Bogensportvereins Steinlachtal. Hintergrund ist - im Rahmen der Apfelwoche, der alles verbindenden Lieblingsfrucht der Steinlachtäler - auf spaßig-gemütliche Art neue Mitglieder für beide Sportarten zu finden. (GEA)