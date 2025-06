Mössinger Stadtlauf: Hitzeschlacht im Laufschritt

Die Kinder gingen als erstes an den Start. Da war es noch nicht so heiß. FOTOS: SCHERTLIN

MÖSSINGEN. Bei der Wettervorhersage von über 30 Grad waren die Grundschulklassen für die Staffelläufe des 21. Röwa-Stadtlaufes mit der 11-Uhr-Startzeit noch am besten bedient. Sieben Mal ging es für die Sportler insgesamt über die Startlinie: Staffel, Nordic Walking 10 Kilometer, Nordic Walking 7,5 Kilometer, AOK Kindergartenlauf, Kinder- und Jugendlauf, AOK-Hobbylauf 5,2 Kilometer und der LOTTO-Hauptlauf über 10 Kilometer.

»Das Datum heute war sicher nicht unser Wunschtermin«, stellte Moderator Martin Grundmann von der Laufgemeinschaft Steinlach-Zollern fest. Es sei aber nicht anders möglich gewesen und er war froh, dass die Hitze nicht noch extremer war. »Nächstes Jahr wollen wir wieder früher starten«, so Grundmann.

Die zahlreichen Läufer der teilnehmenden Grundschulen drängten sich so gut wie es ging im Schatten zusammen. Die Anspannung sah man vielen Kindern an – nach dem Rennen blickte man dafür in glückliche und gelöste Gesichter. Der Stabwechsel glückt bei fast allen ohne Probleme. Stolz trugen die meisten Kinder nach absolviertem Wetz das Teilnehmer-T-Shirt – diesmal in der Farbe Fuchsia-Rosa.

Nach den Grundschul-Staffelläufen über vier mal 480 Meter gingen im kurzen Abstand gegen halb Zwei die Nordic Walker für die zehn und siebeneinhalb Kilometer an den Start. Knapp 40 Teilnehmer waren für die zehn Kilometer, rund 30 für die siebeneinhalb Kilometer gemeldet. Wie im Vorjahr waren auch zwei Dackel mit dabei.

Freudiges Kindergeschrei

Viel Anfeuerungsrufe, freudiges (und hier und da auch weniger freudiges) Kindergeschrei schallte über den Jakob-Stotz-Platz, als die zahlreichen Wellen der AOK-Kindergartenläufe los gingen. 300 Nachwuchsläufer, begleitet von Helfern der LG Steinlach-Zollern, absolvierten die 370 Meter. Teils Hand-in-Hand, in Einzelfällen auch auf dem Arm von Mama oder Papa.

Dass die Mössinger Laufgemeinschaft ein eingespieltes Team ist und nun über 20 Jahre Erfahrung mit der Organisation des Stadtwetzes hat, wurde eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Die rund 200 Helfer – arbeiteten mit Höchstkonzentration: die Zeitnehmer streng und akkurat, die Streckenposten scheuchten verirrte Zuschauer von der Laufroute und die Einweiser am Zieleinlauf und unterwegs zeigten den Läufern den richtigen Weg und ein hohes Maß an Professionalität.

Die Gewinner

Finn Gräf vom Evangelischen Firstwaldgymnasium gewann erneut den Kinder- und Jugendlauf mit einer Zeit von 7:25 und war damit trotz der hohen Temperaturen zwei Sekunden schneller als im Vorjahr. Lois Grauer kam mit einer Zeit von 7:41 auf den zweiten, Timon Ziegler (beide Mössingen) mit 7:56 auf den dritten Rang. Bei den Mädchen war Elene Eissler (Firstwald-Gymnasium) mit 8:14 Minuten vor Annika Ache (Evangelische Jenaplanschule, 8:20) und Luise Fritz (Firstwald-Gymnasium, 8:36) siegreich.

Beim 5,2 Kilometer langen Hobbylauf kam Christoph Groß von der LG Steinlach-Zollern nach 19:31 Minuten zuerst über die Ziellinie, gefolgt von Manuel Schmitt (Hechingen, 20:30) und Tom Thaler (Optik Nill, 20:49). »In der Stadt war es noch halbwegs okay, aber auf der Freifläche draußen läuft man gegen eine richtige Wand, die Hitze ist brutal«, sagte der Hobbylaufsieger im Gespräch mit Grundmann. Bei den Damen triumphierte Friederike Kallenberg (Pliezhausen, 21:44) vor Heidi Baumann (LG Winterlingen, 24:35) und Monja Dieringer (Running Crew, 28:02).

Den Zehn-Kilometer-Hauptlauf ge-wann wie 2024 erneut Christian vom Hagen (LAV Stadtwerke Tübingen, 33:53) vor Benjamin Pfrommer (LG Calw, 34:52) und Teamkollege Niklas Unger (35:17). Bei den Frauen passierte Hannah Arndt von MeTraVit nach 38:13 Minuten die Ziellinie, gefolgt von Svenja Erdmann (Rottenburg, 42:13) und Romy Spannowsky (Pliezhausen, 42:18). »Bei der Hitze geht es nicht um die hundertstel Sekunde, da macht man einfach auf Ankommen«, meinte Pfrommer im Gespräch mit Martin Grundmann im Moderationswagen. 167 Wettkämpfer gingen auf die Hauptlauf-Strecke. Ältester Teilnehmer in der Klasse M80 war Walter Johnen vom Post-SV Tübingen, der rüstig nach 1:27:54 die Ziellinie überquerte. (GEA)