Mössinger Schüler erarbeiten 2.000 Euro für den Mountainbike-Trail

MÖSSINGEN. Es ist ein kleines Alleinstellungsmerkmal, das Mössingen bei der Aktion »Mitmachen. Ehrensache!« hat. Während sich der Landkreis Tübingen dieser langjährigen Aktion der Jugendstiftung Baden-Württemberg nicht angeschlossen hat, zeigt sich die Stadt Mössingen umso aktiver: Mit eigenem Aktionsbüro und mit fast 50 Schülern aller weiterführenden Schulen, die in diesem Jahr mitgemacht haben. »Wir sind die einzige Stadt, die alleine mitmacht«, erklärte Mössingens Oberbürgermeister Michael Bulander nun bei der kleinen Dankesfeier, die für die Jugendlichen im Rathaus ausgerichtet wurde. »Damit bin ich der einzige Oberbürgermeister unter den Schirmherren der Aktion, alle anderen sind Landräte.«

Im Rahmen der Aktion, die am Tag des Ehrenamts, dem 5. Dezember, stattfindet, suchen sich die Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen (ab Klasse sieben) jeweils eigenständig ein Unternehmen, bei dem sie einen Tag hereinschnuppern und mitarbeiten. Der jeweils individuell vereinbarte Lohn wird dann für einen guten Zweck gespendet. »Die Jugendlichen lernen die Arbeitswelt kennen, knüpfen erste Kontakte mit Betrieben und das auch noch für einen guten Zweck«, lobte Bulander die Aktion. Zum Abschluss gibt es dann auch noch ein Zertifikat, welches das gesellschaftliche Engagement für künftige Bewerbungen bestätigt. Von den Schulen werden sie für den Aktionstag freigestellt.

Rückkehr in den eigenen Kindergarten

Gleich mehrere Schülerinnen jobbten in den Mössinger Kindergärten - die sie teils noch aus eigener Erfahrung kannten. Und: Unisono bestätigten die Zwölf- bis 15-Jährigen, dass sie sich eine Ausbildung zur Erzieherin vorstellen könnten. Überhaupt schien es den meisten Jugendlichen in den besuchten Betrieben gefallen zu haben. »Von den Stadtwerken bis zum Autohandel waren viele Gewerke vertreten«, erklärte Michael Stoll aus dem Jugendreferat der Stadt. Insgesamt waren 37 Betriebe bei der Aktion im vergangenen Jahr dabei. »Besonders beliebt waren dabei die KFZ-Werkstätten«, hat Stoll beobachtet.

Jakob Schill (rechts) stellte den Schülerinnen und Schülern den Mountainbike-Trail vor. Schirmherr der Ehrenamts-Aktion war Oberbürgermeister Michael Bulander (links). Foto: Alexander Thomys

Zusammen erarbeiteten die Jugendlichen in diesem Jahr 2.000 Euro. Es sei eine rekordverdächtig hohe Summe, freute sich Bulander: »Ihr habt super gearbeitet und super verhandelt - und die Unternehmer haben sich großzügig gezeigt.« Was mit dem Geld geschieht, entscheidet die Mössinger Jugendvertretung. Für das Gremium sprach Jakob Schill zu den Jugendlichen. Aus gutem Grund. Denn Schill war es, der maßgeblichen Anteil an der Realisierung der beliebten Mössinger Mountainbike-Trails im Firstwald hatte. Dort soll am Abfahrtspunkt mit der nun gespendeten Summe noch eine moderne Wellen-Liegebank realisiert werden. »Über drei Jahre dauerte das Genehmigungsverfahren, die Bauzeit lag dann bei einem Jahr«, erzählte Schill, bevor er den Spendenscheck zusammen mit Klaus-Peter Kocher vom TV Belsen entgegennahm. Der TVB hat den Mountainbike-Trail unter seine Fittiche genommen und wird sich nun auch um die Aufstellung der Bank kümmern. »Die Wellenliege wird regional hergestellt werden«, betonte Schill abschließend. (GEA)