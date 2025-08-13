Mössinger OGV ruft zum Gießen von Jungbäumen auf

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. Wenn sich die Blätter leicht krümmen und der ein oder andere Apfel bereits vom Baum fällt, dann sind das Zeichen dafür, dass der Baum unter der Trockenheit leidet. »Durch das Zusammenrollen der Blätter versucht der Baum, die Verdunstung zu reduzieren«, erklärt Joachim Funk vom Obst- und Gartenbauverein (OGV) Mössingen. Ähnliche Ziele verfolgen die Obstbäume auch mit dem »Notabwurf« von Früchten. Denn, auch wenn sich der Mensch über die Rückkehr des Sommers freut: Die derzeit wieder anhaltende Hitzeperiode versetzt die Bäume unter Trockenstress. Zwar habe die vergangene Regenperiode geholfen, doch nicht überall reichen die Wurzen tief genug, um das im Boden gespeicherte Wasser noch zu erreichen.

Gerade Jungbäume mit kleinen Wurzelballen bekommen dadurch schnell wieder Schwierigkeiten. Deshalb appelliert der Mössinger OGV an die Streuobstwiesenbesitzer, nun nach ihren frisch gepflanzten Bäumen zu sehen. Denn: »Es dauert drei bis fünf Jahre, bis die Wurzeln so tief reichen, dass der Baum auch bei Trockenheit eigenständig über die Runden kommt.« Immer wieder würden die Mitglieder des OGV beobachten, dass bei ihren Aktionen hochstämmige Setzlinge, die der Verein vergünstigt an Streuobstwiesenbesitzer in und um Mössingen abgibt, zwar fachmännisch gepflanzt würden, es dann aber am Gießen mangele. 2.500 Bäume wurden auf diesem Wege bereits vom OGV abgegeben - und von diesen Bäumen hätten bis heute mehr überleben können, sind sich die OGVler einig.

Pro Baum sollten es mindestens 40 Liter Wasser sein

Weshalb der Obst- und Gartenbauverein nun den Weg in die Öffentlichkeit sucht. Am Mittwochvormittag war daher auch ein Filmteam des SWR vor Ort, Wetterreporter Harry Röhrle ließ sich zeigen, mit welchem Einsatz die OGVler gegen die Trockenheit ankämpfen. Um die jungen Bäume zu gießen, stehen gleich zwei Gefährte bereit: Eine Ape mit einem 200-Liter-Tank auf der Ladefläche und einen Minitraktor, der einen Anhänger mit einem 600-Liter-Faß zieht. »Pro Baum braucht es zwischen 40 und 60 Liter Wasser«, erklären die Fachleute, die aber zugleich betonen: »Jeder Tropfen hilft.« Gegossen werden sollte mindestens einmal in der Woche. Bei den jungen Obstbäumen sei es übrigens egal, ob morgens oder am Abend gegossen würde. Wichtig ist vor allem, dass genug gegossen wird, damit das Wasser auch die tieferen Baumwurzeln erreicht und nicht von den Graswurzeln weggesaugt wird.

Martin Wörnle (links) und Joachim Funk machen es vor: Gegossen wird nicht nur am Stamm, sondern auf der ganzen Baumscheibe, die hier durch Rindenmulch vor der Austrocknung geschützt wird. Foto: Alexander Thomys

Weshalb die Mössinger auch empfehlen, die Fläche unterhalb der ganzen Baumkrone, die Baumscheibe, rund um den Stamm, sollte von Bewuchs freigehalten beziehungsweise das Gras kurz gehalten werden. »Das Gras entzieht dem Baum sonst Wasser und Nährstoffe«, erklärt Funk. Auf dieser ganzen Fläche sollte dann auch gegossen werden, anstatt nur am Stamm selbst, wie es oft bei Laien zu sehen ist. Zudem sei es auch empfehlenswert, den Bereich der Baumscheibe bei Jungbäumen zuerst mit der Hacke etwas aufzulockern, bevor gegossen wird. So kann das Wasser gleichmäßiger in den Boden eindringen, ohne über mögliche Risse gleich abzulaufen. Ganz nebenbei wird damit auch der Bewuchs kleingehalten.

Langanhaltende Wetterlagen machen es den Obstbauern schwer

Auf seinem vereinseigenen Lehrgarten benötigt der OGV aktuell pro Jahr rund 40 Kubikmeter Wasser, um die Jungbäume und Sträucher zu gießen. »In den letzten fünf Jahren ist unser Wasserverbrauch deutlich gestiegen«, merkt Funk an. So mache sich der Klimawandel bemerkbar, insbesondere die immer längeren stabilen Wetterphasen - es regnet wochenlang oder es regnet über Wochen garnicht - sorgen dafür, dass der Mensch der Natur zu Hilfe kommen müsse. Das Wasser holen die OGVler indes aus der Trinkwasserleitung - eine Zisterne ist aufgrund des Untergrundes auf dem Lehrgarten-Gelände nicht machbar, liegt dieses doch auf der alten Mössinger Mülldeponie.

Mit diesem Fuhrpark gießen die OGVler ihren Lehrgarten und die Jungbäume auf den Streuobstwiesen drumherum, die zum Verein gehören. Foto: Alexander Thomys Mit diesem Fuhrpark gießen die OGVler ihren Lehrgarten und die Jungbäume auf den Streuobstwiesen drumherum, die zum Verein gehören. Foto: Alexander Thomys

Um die Streuobstwiesen langfristig zu erhalten, muss das Obst aber auch verwertet werden: hierbei ist der OGV ebenfalls sehr aktiv. Bishin zu Apfelessig und Cider reicht das Portfolio des Vereins, der seine Mitglieder bei der Verwertung des Obstes mit Wissen und Gerätschaften unterstützt. Auch Jungbäume werden in diesem Jahr wieder vom OGV beschafft und dank verschiedener Zuschüsse vergünstigt an Streuobstwiesenbesitzer aus der Region abgegeben. Im Oktober steigt dann das Apfelfest, ebenso wie die Obstverarbeitung in Kleinmengen. Alle Informationen zu diesen Angeboten finden sich auf der Homepage des Vereins. (GEA)

