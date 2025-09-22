Mössinger Jugendliche arbeiten fürs Gemeinwohl

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. Das Miteinander in der Gesamtstadt aktiv mit Aktionen, Veranstaltungen und Hilfs- und Unterstützungsprojekten zu gestalten. Mit dieser Vision ist vor zehn Jahren die Bürgerstiftung gegründet worden (der GEA berichtete). Was im Dezember 2015 als mutige Idee begann, hat sich mit über 100 Ehrenamtlichen zur tragenden Säule des bürgerschaftlichen Engagements entwickelt.

Zum Festakt mit Bühnenprogramm des zehnjährigen Bestehens am Sonntag auf dem Löwensteinplatz würdigte OB Michael Bulander das Wirken »der lebendigen, starken Stiftung«, der es gelungen sei, »alle Generationen mitzunehmen«. Das Schöne an diesem Projekt ist, »dass es nie abgeschlossen sein wird.« Der OB ermunterte die bereits am Vormittag versammelte, rund 200-köpfige Besucherschar, die sich an den Projektständen informierten, zu Zustiftungen. »Die Institution lebt davon, dass viele mitmachen und Teil der Erfolgsgeschichte sind.«

Für das Gemeinwesen kann man sich schon als Schüler einsetzen. Zum achten Mal werden junge Menschen von der Bürgerstiftung ausgezeichnet, die durch besonderes Engagement aufgefallen sind. 44 Preisträger wurden auf der Freilichtbühne geehrt: Die Öschinger Drittklässlerin Lynn Gräf, die sich für neue Mitschüler einsetzt und um sie kümmert; die Firstwald-Schüler Annelie Erdmann, Johanna Steimle, Friederike Fasel und Sami Schürg, die ein Kinoprojekt gegen Rassismus und Ausgrenzung bei den Lichtspielen Mössingen organisierte. Jakob Schill vom TV Belsen, der den am 18. Oktober in Betrieb gehenden Firstwald-Mountainbike-Trail in die Wege leitete. Artur Hensch vom Jugendreferat der Stadt, wurde für seinen sozialen wie handwerklich-künstlerischen Einsatz im Jugendhaus M geehrt. Schließlich gabs für 37 Kinder, die den Ferienprogramm-Event »Spatzennest« auf der Olgahöhe mit 200 Kindern organisieren, Urkunden und Preise.

Anna-Lina Bader, Pauline Benzel, Hannah Blinkle, Béla Benzel, Nia-Joy Boll, Milla Budimir, Jaron Dürr, Manès Dürr, Elias Feil, Silas Feil, Simeon Feil, Corina Faul. Diana Faul, Lea Fischer, Milena Fuchs, Justin Geißler, Theo Heck, Ida Hermann, Hamid Jafari, Kai Kummer, Selina Löscher, Raja Luiz, Rejan Machaoui, Phillip Mack, Simon Mack, Alexander Mössner, Celina Nill, Mia Schäfer, Tailer Rempfer, Sarah Rieken, Xenya Sinner, Quentin Werner, Julia Wulle, Henriette Zürger. (GEA)