In der Sitzung des Mössinger Gemeinderats blieb ein Stuhl leer. Es war der Stuhl von Rolf Hase, Fraktionssprecher der Unabhängigen Bürger, kurz UB. Hase starb unerwartet im Alter von 78 Jahren, einen Tag vor der Sitzung. Das Gremium würdigte Hase. Oberbürgermeister Michael Bulander rief das Engagement des Verstorbenen in Erinnerung.

Rolf Hase. Foto: Fotos: privat Rolf Hase. Foto: Fotos: privat

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.