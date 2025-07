Mössinger Bauausschuss: »Wenn wir was reißen wollen, brauchen wir Gewerbegebiete«

Was sich die Stadt Mössingen 2026 noch an Bauvorhaben leisten kann, wurde am Montag im Bauausschuss vorberaten - die letztendliche Entscheidung fällt aber erst im September im Gemeinderat.

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. Es klang fast wie eine Drohung, was Oberbürgermeister Michael Bulander am Montagabend im Bau- und Umweltausschuss (BUA) anlässlich der Vorberatung der anstehenden Bauvorhaben ausführte: »In der kommenden Woche erhalten wir den Finanzzwischenbericht.« Die monetäre Situation in Mössingen sei »nicht ganz optimal«, sagte der OB weiter. Und: »Im September werden wir uns noch über das ein oder andere Vorhaben unterhalten müssen, ob es tatsächlich durchführbar sein wird oder auch nicht«, so die einführenden Worte im BUA.

Eines schob Mössingens Rathaus gleich noch nach: »In Kürze werden wir einen Infoabend über die Bästenhardt-Schule haben – da kommt im Haushalt richtig was auf uns zu.« Auch das klang irgendwie bedrohlich, immerhin sollen im kommenden Jahr 300.000 Euro an Planungskosten für die Schule eingestellt werden. Und: Für den Haushalt des kommenden Jahres stehen obendrein noch eine ganze Menge anderer Projekte an, die ebenfalls angegangen werden müssten – und die auch keine Peanuts sind.

Dicker Brocken Quenstedt-Gymnasium

Die Sanierung des Quenstedt-Gymnasiums ist dabei ein dicker Brocken, dort sollen Physik- und Biologie-Räume komplett saniert werden: Der Kostenpunkt allein dafür liegt bei 1,4 Millionen Euro. In der Brühlstraße soll eine neue Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkunft entstehen, für rund 1,2 Millionen Euro. Der Neubau einer Sporthalle würde 2026 mit 1,3 Millionen zu Buche schlagen, allein die Planungskosten für Pausa-Kantine, Pausa-Werkstatttrakt und Sanierung des Pausa-Kesselhauses liegen bei rund 320.000 Euro. Die Nahwärmeversorgung in der Falkenstraße wird mit 660.000 Euro im Haushalt enthalten sein.

Auch im Tiefbau- und bei Straßenbaumaßnahmen steht einiges an, das dringend erledigt werden müsste: Für Mössingens Straßen etwa finden sich Maßnahmen wie in der Mittel- und Bädergasse (400.000 Euro) und für Kanalarbeiten (360.000 Euro), in Bästenhardt steht die Sanierung der Pappelstraße an (480.000) ebenso wie Kanalarbeiten (450.000 Euro). In Talheim muss die Silcherstraße (400.000) saniert werden, die Kanalarbeiten werden dort mit rund 625.000 Euro beziffert. In Öschingen sind Kanalarbeiten in der Gustav-Schöller-Straße geplant, die Maßnahmen werden mit knapp 300.000 Euro kalkuliert. Unterm Strich stehen in den Bereichen Straßenbau (1,4 Millionen) und Kanalsanierung (1,8 Millionen) Ziffern, die erst mal erwirtschaftet werden müssen.

Apropos erwirtschaften: Enorm wichtig für die Zukunft von Mössingen sei die Erschließung eines Gewerbegebiets im Bereich Hegwiesen, betonte OB Bulander. »Wenn wir noch was reißen wollen in der Stadt, dann brauchen wir die finanziellen Mittel dazu – und die kriegen wir nur über Grundstücksverkäufe.«

Stadt wartet seit 15 Jahren auf die Erschließung des Gebiets Hegwiesen

Reagiert hatte Bulander damit auf einen Antrag von Ausschussmitglied Kai Buckenmaier (LiSt): Der hatte dafür plädiert, über die Erschließung der Gebiete Hegwiesen, Pfingstwasen und »westlich der Steinlachstraße« gesondert abzustimmen. »Sollten die Punkte keine Mehrheit finden, dann werden sie rausgestrichen aus dem Haushalt – wir brauchen sie aber unbedingt«, betonte der OB. Auf die Erschließung des Gebiets Hegwiesen warte die Stadt schon seit 15 Jahren.

Nach den mahnenden Worten des Rathauschefs blieb Buckenmaiers Antrag erfolglos: Die BU-Ausschussmitglieder votierten alle, bis auf zwei, dafür, die Planungskosten für die Erschließung der genannten Gebiete in den Haushalt 2026 mit aufzunehmen. Die abschließende Abstimmung zeigte ein sehr deutliches Ergebnis: Bis auf zwei Ablehnungen stimmten alle BUA-Mitglieder für die von der Verwaltung vorgeschlagenen Maßnahmen.

Aber: Entschieden ist letztendlich noch nichts, wie Bulander bereits betont hatte. Im September müsse der Gemeinderat mit dem Hintergrund der Zahlen des Finanzzwischenberichts, nochmals in sich gehen und überlegen, ob wirklich alles finanzierbar ist.