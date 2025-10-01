Mössingen im Obst-Fieber

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. Mehr als 20 Kilogramm Äpfel essen und rund 5,5 Liter Saft daraus trinken die Deutschen im Durchschnitt im Jahr. Das Steinlachtal ist in dieser Statistik nicht aufgeführt, aber rund um Mössingen kann man beim Pro-Kopf-Verbrauch gefühlt eine Null dranhängen.

Mössingen feiert seine Lieblingsfrucht. Am Sonntag, 5. Oktober ist wieder Apfelfest. Zum 19. Mal steht die Stadt im Zeichen der runden Frucht und rundet die Apfel-Veranstaltungswoche ab. Auf dem Löwensteinplatz und im Pausa-Quartier präsentieren vom späten Vormittag an regionale Erzeuger eine breite Palette an Streuobstprodukten – von frischem Apfelsaft über Gelees und Honig bis hin zu Apfelchips und Bränden. Handwerkliche Vorführungen wie Schaubrennerei, Sensendengeln oder Flechten von Erntekörben geben Einblicke in alte Traditionen. Für das leibliche Wohl sorgen zahlreiche kulinarische Angebote, darunter Apfelflammkuchen, Crêpes oder Bratäpfel. Wieder mit dabei ist die Apfel- und Birnensortenschau in der Tonnenhalle.

Feuerwehr- und Traktor-Oldtimer

Wenn die Geschäfte zwischen 12 und 17 Uhr öffnen, sollte sich die Innenstadt wieder in eine fröhliche Fest- und Flaniermeile verwandeln. Der Handels- und Gewerbeverein (HGV) hat wieder einen verkaufsoffenen Sonntag organisiert. Ergänzt wird das Angebot durch Präsentationen lokaler Gewerbetreibender sowie zusätzliche Verkaufs- und Verpflegungsstände; es gibt handwerkliche Vorführungen zu sehen. Technikfreunde kommen ebenfalls auf ihre Kosten: Die Traktorfreunde Mössingen zeigen auf dem Marktplatz ihre Schätze. Die örtlichen Autohäuser präsentieren wegen der Baustelle ihre neuesten Modelle in der Karl-Jaggy-Straße.

Für Sammler und Stöberer bietet der Flohmarkt auf dem Rewe-Parkplatz ein breites Angebot.

Ein Höhepunkt ist das Oldtimertreffen rund ums Feuerwehrhaus. Gemeinsam mit der Abteilung Ofterdingen (Musikzug) lädt die Freiwillige Feuerwehr Mössingen zu einer besonderen Jubiläumsveranstaltung ein: Mehrere runde Geburtstage historischer Fahrzeuge werden gefeiert, darunter auch die legendäre »Oma«, die in diesem Jahr 75 Jahre alt wird.

Über 30 historische Feuerwehrfahrzeuge haben befreundete Wehren für die Schau zugesagt. Von sorgfältig restaurierten Raritäten bis hin zu klassischen Einsatzfahrzeugen reicht die Bandbreite der ausgestellten Technik. Bewirtung in der Fahrzeughalle.

Läufe in die Streuobstwiesen

Sportlich Aktive starten beim 14. Apfellauf der LG Steinlach-Zollern ohne Voranmeldung. Bei den vier Genussläufen wird keine Zeit erfasst. Um 9.30 Uhr geht der Halbmarathon mit 750 Höhenmetern von der Postagentur ab auf die Strecke. Gegen 10.30 Uhr wird die Streuobstwiesen-Route mit 11 Kilometern gestartet. Zusammen mit den Apfelwalkern (7 und 10 km). Beim Kinder-Apfellauf rund ums Schulzentrum geht’s um 10.45 Uhr in geführten Gruppen los. Es gibt keine Straßensperrungen. Jedoch bleibt der gesamte Bereich zwischen Löwensteinplatz und Weltladen autofrei. Zum dritten Mal lädt die ARTmössingen zum Kunstmarkt ein, dieses Mal ins Dölker-Areal in der Ofterdinger Straße 3. 13 Ausstellerinnen und Aussteller zeigen Malerei, Fotokunst und Skulpturen – von Landschaftsbildern bis zum Abstrakten. (GEA)