Mössingen hat jetzt einen neuen Feuerwehrkommandanten

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. Glaunsinger durchlief zunächst die Befragung des Mössinger Feuerwehrausschusses. Am 22. September wurde er vom Gemeinderat in sein neues Amt gewählt. Derzeit arbeitet der 31-Jährige aus Bronnweiler als Wachabteilungsleiter einer Reutlinger Betriebsfeuerwehr. Am 1. Januar kommenden Jahres tritt er sein neues Amt an. »Die Übergangszeit, die ich mit Bernd Strohmaier zusammen haben werde, wird mir enorm helfen«, sagte Glaunsinger gestern im Gespräch mit dem GEA. »So werde ich in Ruhe rein finden, alles andere wird sich weisen. Ich freue mich auf die Aufgabe!«

Glaunsinger kommandiert aktuell noch eine Betriebsfeuerwehr

Der künftige Mössinger Kommandant war lange Mitglied Jugendfeuerwehr seines Heimatorts Bronnweiler. Die alten Kontakte pflegt er weiterhin. Nach seiner Lehre wurde er übernommen und trat gleichzeitig in die Betriebsfeuerwehr des Unternehmens ein. Dort befehligte er zuletzt 17 Kameraden. »Es ist nicht so, dass ich da gerne weggehe. Aber die Aufgabe in Mössingen hat mich sehr gereizt. Für mich ist das der nächste Schritt.«

Kollegen im Unternehmen, die selbst Mitglieder der Feuerwehr Mössingen sind, machten ihn darauf aufmerksam, dass die Stelle des Kommandanten bald neu besetzt werden würde. Informationen holte er innerhalb der weitläufigen Feuerwehr-Familie und aus der Presse ein. Glaunsinger wurde auf das »Zukunftsprojekt Mössingen« aufmerksam: Auf die Diskussion um die Standorte Mössingen Mitte und Belsen, die neue Feuerwehrhäuser brauchen (dazu folgt ein Artikel in der Ausgabe morgen).

Zukunftsprojekt Mössingen reizt den künftigen Kommandanten

Auf Glaunsinger als Kommandant kommt auch die Aufgabe zu die Flotte an Fahrzeugen der Mössinger Feuerwehr Zug um Zug zu erneuern: »Da steht in nächster Zukunft einiges an.« Überrascht und erfreut habe ihn das vergleichsweise geringe Durchschnittsalter der Mannschaft, die ihm als sehr motiviert und leistungsstark beschrieben worden sei. Das habe ihn darin bestärkt, sich um den Posten zu bewerben.

Im Leben von Christian Glaunsinger ändert sich gerade vieles: Vor einer Woche ist er erstmals Vater geworden. Um mehr Zeit für die Familie zu haben hörte er diesen Sommer als Innenverteidiger der TG Gönningen auf. Zeit für Fußball bleibe dennoch übrig, so hofft er - für Besuche von Heimspielen des VfB Stuttgart. Glaunsinger hat eine Dauerkarte. (GEA)