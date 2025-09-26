Licht und Schatten im Mössinger Kita-Angebot

Die Eröffnung des Kinderhauses Hinter Höfen hat das Betreuungsangebot in Mössingen deutlich verbessert. Im Lauf des Jahres wird dort die siebte Gruppe an den Start gehen. FOTO: FÖRDER

MÖSSINGEN. Deutliche Verbesserungen auf der einen Seite, nach wie vor Defizite auf der anderen: Licht und Schatten bestimmen die Situation bei der Kinderbetreuung in Mössingen, wenn es um die vorhandenen Plätze geht. Uneingeschränktes Lob gab es dagegen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Sachen Qualität. Hier unternimmt die Stadt große Anstrengungen, um den über 1.200 Kindern im Alter von einem bis sieben Jahren und ihren Eltern ein gutes Angebot zu machen.

Einen großen Sprung im Betreuungsangebot brachte die Eröffnung des Kinderhauses Hinter Höfen. Rund zehn Millionen Euro hat Mössingen hier investiert. »Im Moment ist für die über Dreijährigen die vierte Gruppe im Aufbau, das Personal ist eingestellt«, berichtete Fachbereichsleiterin Heidrun Bernard. Bei den unter Dreijährigen sind zwei Gruppen bereits gefüllt. Eine dritte startet im laufenden Kindergartenjahr. Dann gibt es für die Kleinsten insgesamt 30 Plätze, allerdings auch 77 Kinder im Bezirk Nord.

Zusätzliche Plätze gibt es auch im Kindergarten Andeck in Talheim. Hier wurden nach der Erweiterung 22 neue Plätze geschaffen, von denen im Moment wegen Personalknappheit allerdings nur die Hälfte belegt werden kann. Immerhin ist Talheim mit 119 Plätzen so gut ausgestattet, dass hier auch Kinder aus Öschingen aufgenommen wurden.

Dort klemmt es nämlich nach wie vor. Ein Problemfall ist der Kindergarten Bolbergstraße, dessen Träger der evangelische Kirchenbezirk ist. Wegen Personalmangel können dort nur 35 von 50 Plätzen vergeben werden. Die Stadt hat deshalb in ihrem Kindergarten Sternbergstraße die maximale Überbelegung ausgeschöpft und 47 statt 45 Kinder aufgenommen. Seit Jahren ist Mössingen wegen der Situation auch in Gesprächen mit dem Kirchenbezirk. »Die Stadt hat eine Übernahme der Trägerschaft angeboten, weil wir eventuell einfacher Personal gewinnen können. Allerdings ist der Kirchenbezirk eher zurückhaltend«, bedauerte Bernhard.

Trägervielfalt gewünscht

Aus Sicht von Saskia Geiser (FWV) ein unbefriedigender Zustand: »Die Stadt finanziert den Kindergarten, hat aber absolut keinen Zugriff. Kann man da nichts machen?« In der Tat, bestätigte Bernhard, trägt die Stadt 92 Prozent der Kosten. Das sei historisch gewachsen und landauf landab so. Schließlich sei eine Vielfalt an Trägern gewünscht. »Die Stadt könnte den Vertrag kündigen, aber ob wir damit tatsächlich durchkommen würden, da mache ich mal ein Fragezeichen.« Deshalb suche man eher eine einvernehmliche Lösung. Schwierig ist die Situation auch in Bästenhardt. In den fünf Einrichtungen im Stadtteil gibt es 212 Plätze, die aber fast alle mit über Dreijährigen belegt sind. Für die 95 Kinder von einem bis drei Jahren gibt es deshalb kaum freie Plätze. Die Überlegungen, Räume in der Bästenhardtschule zu nutzen, haben sich zerschlagen. Eine Perspektive böte das geplante Stadtteilzentrum, aber das ist, so Heidrun Bernhard, aus finanziellen Gründen »wieder ins Hintertreffen geraten«.

Dabei wäre gerade in dem Stadtteil mit seinem hohen Anteil an Migranten eine gute Kinderbetreuung sehr wichtig. »Ich habe die Sorge, dass Eltern aus kulturellen oder religiösen Gründen die Teilnahme an Betreuungsangeboten verhindern und es so schon bei den Kleinen Defizite in der Bildung gibt«, gab Marc Eisold (FWV) zu bedenken. »Aber hätten wir überhaupt genug Plätze?« Nein, hätte die Stadt nicht, räumte Bernhard ein. Und der Verweis auf freie Plätze in anderen Stadtteilen würde hier auch nicht helfen: »Die Eltern sind oft nicht mobil. Außerdem sind die Frauen häufig nicht berufstätig und betreuen ihre Kinder selbst.« Umso wichtiger wäre es, in Bästenhardt zusätzliche Plätze zu schaffen. Bernhards Fazit: »Insgesamt ist die Stadt sehr gut aufgestellt. Der Rechtsanspruch für die über Dreijährigen ist voll erfüllt.« Die Kritik von Katharina Matheis (Grüne), die Stadt hätte keine ganzheitliche Strategie und würde nur reagieren, ließ sie nicht gelten: »Was den Ausbau angeht, gibt es einen klaren Plan, etwa mit dem Stadtteilzentrum in Bästenhardt. Auch qualitativ handeln wir nicht nur reaktiv.« Zudem wären die Kinderzahlen bundesweit rückläufig.

Zahl der Kinder geht zurück

Tatsächlich geht auch in Mössingen in den meisten Bezirken die Zahl der Kinder zurück. Im laufenden Kindergartenjahr gab es nur in Belsen ein kleines Plus, den stärksten Rückgang verzeichnet Bästenhardt. Insgesamt gibt es im Vergleich zum Vorjahr 60 Kinder weniger, berichtete Evelyn Leins von der Teamleitung Kindertagesstätten. Für 2026 rechnet sie mit einem weiteren Rückgang um 43 Kinder. Sehr froh sei sie, dass die Tagespflege in Mössingen viele Plätze anbiete. 17 Tagesmütter betreuen derzeit 101 Kinder.

Viel investieren die städtischen Einrichtungen in die Qualität, berichtete Rainer Hägele. So gibt es einen Arbeitskreis Kinderschutz, ein Gewaltschutzkonzept, einen Arbeitskreis Qualitätsmanagement, der Standards für alle Einrichtungen definiert und Projekte zur Sprachförderung. In Zusammenarbeit mit der PH Schwäbisch Gmünd lässt Mössingen zudem die Qualität von außen überprüfen.

Für OB Michael Bulander ist klar: »Wir bieten eine sehr gute pädagogische Arbeit. Bei der Anzahl der Plätze müssen wir aber noch etwas tun.« (pp)