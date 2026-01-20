Lange Debatten über Personal und Freibad in Mössingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. Michael Bulander bezog schon deutlich Position, bevor über die Anträge überhaupt diskutiert wurde. »Ich habe den Eindruck, dass da eine Zweiklassengesellschaft geschaffen werden soll: die Guten in den Kitas, die Schlechten in der Verwaltung. Das darf nicht sein, das dient nicht dem Betriebsfrieden«, erklärte er mit Blick auf einen Antrag der CDU, nach dem zusätzlich zu den 800.000 Euro, um welche die Stadt schon die Personalkosten gekürzt hatte, diese noch einmal um 1,5 Millionen Euro reduziert werden sollten. Davon ausgenommen sollten allerdings die Bereiche Kitas, Schulen, Jugend und Sport sein, die aber allein schon fast die Hälfte der veranschlagten 26,5 Millionen Euro ausmachen.

Zuvor hatte Fachbereichsleiterin Heidrun Bernhard die Änderungen erklärt, die sich seit der Einbringung des Haushaltsentwurfs im November ergeben haben. Wichtigster Punkt: Mössingen muss 638.000 Euro weniger Kreisumlage bezahlen. Allerdings gibt es auch 127.000 Euro weniger Zuweisungen vom Land - »da waren wir zu optimistisch« - und knapp 290.000 Euro weniger Grundstückserlöse. Insgesamt verringert sich der Kreditbedarf von 7,4 auf 7 Millionen Euro. Trotz der prekären finanziellen Gesamtsituation schultert Mössingen aber mit dem 75-Millionen-Euro-Haushalt Investitionen in Höhe von 12 Millionen Euro.

Raus aus der Komfortzone

»Wir müssen raus aus unserer Komfortzone und unbequeme Entscheidungen treffen«, erklärte Matthias Schaal für die FWV. Deshalb gehörten Freiwilligkeitsleistungen, etwa das Freibad, auf den Prüfstand. Aus Sicht von Dr. Eberhard Heinz (CDU) sind die ständig steigenden Personalkosten die große Herausforderung. Dabei rede man immer nur über die Freiwilligskeitsleistungen, »aber es gibt auch Gestaltungsspielraum bei den Pflichtaufgaben«. Aus Sicht von Arno Valin (SPD) sind es gerade die freiwilligen Leistungen, die dafür sorgen, dass Menschen gern in der Stadt leben. Deshalb sei es wichtig, dass der Haushalt das von den Bürgern Gewohnte sicherstellen könne.

Katharina Matheis (Grüne) forderte dazu auf, einen Perspektivwechsel zu wagen: »Wo wir im Gemeinderat Schwerpunkte setzen, wird immer von unserem eigenen Umfeld definiert.« Es gebe aber viele Menschen, die ganz andere Bedürfnisse hätten. »Wir sind alle verantwortlich für ein gedeihliches Miteinander. Wir sollten uns mehr um einander kümmern«, appellierte Claudia Jochen (LiSt). Und: »Der Klimawandel ist ein existenzielles Problem, und der Kampf dagegen beginnt in den Kommunen.«

Bremsen bei Mobilität

Mit dem Antrag, auf die geplante Stelle für einen Mobilitätsbeauftragten zu verzichten, eröffnete die FWV die Debatte ums Personal. »Wir sehen keine Möglichkeit, das Personal aufzustocken«, erklärte Dr. Marc Eisold, Auch der Hinweis von OB Bulander, dass der Gemeinderat im vergangenen Jahr die Aufstellung eines Mobilitätsplans beschlossen habe, stimmte Eisold nicht um: »Es ist nicht Zeit für Konzepte, wenn wir nicht wissen, wie wir sie umsetzen sollen. Wichtig ist erst einmal, den Bestand zu erhalten.« Wobei die Stelle auf vier Jahre befristet wäre und zur Hälfte vom Land finanziert würde. »Das würde die Haushalte 2026 und 2027 nicht belasten«, erläuterte Heidrun Bernhard.

Für Dr. Frank Loose war das schwer zu verdauen. »Ich bin wirklich enttäuscht«, wandte er sich an die FWV. »Ihre ganze Liste von Anträgen atmet den Geist von gestern, der Duktus ist durch und durch negativ.« Seit Jahren sei das Radwegkonzept ein Flickenteppich. Deshalb brauche man ein Konzept für Mobilität in der Stadt. Unterstützung fand er bei der CDU. »Wir möchten zwar die Personalkosten um zehn Prozent reduzieren, aber wir halten den Mobilitätsbeauftragten trotzdem für wichtig«, erklärte Eberhard Heinz. Auch Katharina Matheis hatte wenig Verständnis für die FWV-Position: »Es wird so getan, als sei das Luxus. Aber das Mobilitätsverhalten hat sich massiv verändert.« Am Ende lehnte eine Mehrheit von 14 gegen 11 Stimmen den Antrag der FWV ab.

Kein massiver Personalabau

Keine Mehrheit gab es auch für den Antrag der CDU, die Personalkosten noch einmal massiv zu senken. »Es war nie unsere Absicht, eine Zweiklassengesellschaft aufzubauen«, wehrte sich Eberhard Heinz gegen die Ausführungen des OB. Das Ziel sei, dass konstruktiv über Stellen in der Verwaltung nachgedacht werde. Schon jetzt, hielt Michael Bulander dagegen, werde jede frei gewordene Stelle - pro Jahr etwa 60 von insgesamt 600 - geprüft, ob sie wieder besetzt werden muss. »Wenn Sie noch einmal 1,5 Millionen Euro beim Personal sparen wollen, machen Sie die Verwaltung kaputt«, hielt er der CDU entgegen. »Dann müssen Sie uns sagen, was Sie nicht mehr wollen.« Eine Stelle weniger in der Stadtbücherei etwa würde bedeuten, dass die Außenstelle in Öschingen geschlossen und die Öffnungszeiten eingeschränkt werden müssten.

»Pauschale Reduzierungen umzusetzen, geht nicht«, befand Arno Valin. Er schlug stattdessen vor, dass die im vergangenen Jahr eingesetzte Haushaltsbegleitkommission prüfen solle, was an weiteren Einsparungen möglich sei. Dabei solle auch der pädagogische Bereich nicht ausgenommen werden. »Dann ist es unsere Aufgabe zu entscheiden, was wir nicht mehr wollen.« Für Eberhard Heinz eine gute Lösung: »Ich sehe die Brücke, über die wir gehen können. Man muss die Diskussion aber in Gang bringen.« Die CDU zog ihren Antrag zurück, Valins Vorschlag wurde mit großer Mehrheit angenommen.

Trotz des Wunsches nach Senkung der Personalkosten beantragte die CDU, dass die Stadt für alle Kindergärten und Kindertageseinrichtungen Stellen für ein Freiwilliges Soziales Jahr oder den Bundesfreiwilligendienst schaffen solle. Was bei OB Bulander auf heftigen Widerspruch stieß: »Wenn wir für alle 22 Einrichtungen in der Stadt eine FSJ-Stelle schaffen, brauchen wir 212.00 Euro. Und wenn wir als Stadt kein Geld haben, kann es nicht sein, dass wir für freie Träger auch noch Personalkosten übernehmen.« Antrag abgelehnt.

Freibad oder kein Freibad

Eine große Mehrheit gab es für den Antrag der SPD, 150.000 Euro in den Haushalt aufzunehmen für die Planung der Erneuerung des Kinderbereichs im Freibad. »Der Antrag stößt in der Verwaltung auf Sympathie«, bekannte Michael Bulander - und schob das große Aber gleich nach: »Wir stellen das Geld für die Planung ein, aber bevor wir bauen, muss der Gemeinderat zum Freibad stehen. Es kann nicht sein, dass wir hier eine Million Euro in den Kinderbereich investieren und ein paar Jahre später das Bad aufgeben, weil weitere Sanierungen anstehen.«

Während die SPD ihren Antrag als klares Bekenntnis zum Freibad versteht, war die FWV skeptisch. »Wir diskutieren hier über 150.000 Euro für Baupläne, aber nicht über die 900.000 Euro, die wir fürs Freibad an die Stadtwerke transferieren müssen. Wir sollten das Thema Freibad jetzt nicht diskutieren, sondern schauen, wie wir unsere Stadtwerke am Leben erhalten«, forderte Elmar Scherer angesichts des jährlichen Defizits beim Freibad. Am Ende gab es aber nur zwei Gegenstimmen und zwei Enthaltungen. Abgelehnt wurde allerdings der SPD-Antrag, weitere 50.000 Euro einzustellen als Planungsrate für die Sanierung des Aufsichtsturms im Freibad.

Nicht mehr auswärts

Um nicht nur beim Personal oder den Bürgern, sondern beim Gemeinderat selbst auch zu sparen, beantragte die FWV, die zweitägigen Klausurtagungen des Gemeinderats künftig nicht mehr auswärts in einem Hotel, sondern in städtischen Gebäuden abzuhalten. Zwar gab es Bedenken, dass damit etwas an Gemeinsamkeit verloren geht, aber der Antrag wurde dennoch mit nur drei Enthaltungen angenommen.

Auf viel Sympathie stieß bei den anderen Fraktionen der Antrag der Grünen, dass die Verwaltung einen umfassenden Sanierungsplan für die städtischen Gebäude ausarbeiten soll. Damit sollten in Zukunft Überraschungen wie bei der Bästenhardtschule vermieden werden, wo sich im Sommer herausgestellt hatte, dass im Grundschultrakt die Schadstoffbelastung in der Luft zu hoch ist. Das, wandte Baubürgermeister Martin Gönner ein, sei aber für 200 städtische Gebäude nicht zu schaffen. Dazu komme, dass sich Gesetze und Vorschriften unendlich schnell änderten: »Hätten wir die Untersuchung in der Bästenhardtschule vor zwei Jahren gemacht, hätten wir alle Werte eingehalten. Darum fahren wir lieber auf Sicht.« Die Verwaltung will dem Gemeinderat deshalb den Vorschlag machen, was bei den wichtigsten Gebäuden an Sanierungsbedarf ansteht, was der Gemeinderat mit großer Mehrheit akzeptierte.

Ziemlich ausgebremst wurde die LiSt, die fünf Anträge eingebracht hatte, von Verbesserungen für die Radler über Parkraumbewirtschaftung am Freibad bis zu Bänken in der Stadt und Tonaufzeichnungen aus dem Gemeinderat. Als diese aufgerufen wurden, war nach fünf Stunden Beratung die Bereitschaft zum Zuhören und Diskutieren schon ziemlich nahe am Nullpunkt, und alle Anträge wurden kurz und bündig abgelehnt. Was Ulrike Hagemann (Grüne) am Ende der Sitzung zu einer Anregung in Richtung Tagesordnung bewog: »Vielleicht können wir beim nächsten Mal die Anträge der kleinen Fraktionen zuerst behandeln, damit die auch mal angehört und nicht so schnell durchgewunken werden.« (GEA)