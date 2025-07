Landratswahl in Tübingen: Ein guter Tag für die Demokratie

Vollbesetzt waren die Reihen bei der Sitzung des Kreistags, in der ein neuer Landrat gewählt wurde. Auch dieses große Interesse an der Wahl zeigt den Stellenwert der Demokratie.

TÜBINGEN. Die Wahl des Landrates im Tübinger Kreistag war ein Lehrstück für gelebte Demokratie. Und das aus mehreren Gründen. Da wären zum einen die Kreistagsmitglieder, die sich allesamt am Ende für einen Kandidaten oder eine Kandidatin entschieden hatten - im entscheidenden Wahlgang gab es keine Enthaltung. Nicht auszudenken wäre es gewesen, wenn bei einer Enthaltung das Los hätte entscheiden müssen, wer künftig im Landratsamt die Regie führt. Bemerkenswert: Zwischenzeitlich muss sich mindestens ein Kreistagsmitglied auch umentschieden haben.

Die Enttäuschung bei der Landesbeamtin dürfte am Ende umso größer gewesen sein, war sie im zweiten Durchgang doch vorne gelegen. Doch dieses denkbar knappe Ergebnis zeigt auch: Im Rat wurde bis zuletzt um die beste Wahl gerungen. Dabei dürften auch die Vorstellungsreden von Bednarz und Hüttig eine Rolle gespielt haben. Während Bednarz souverän agierte, den scheidenden Landrat Walter lobte und damit sogar Zwischenapplaus verbuchen konnte, wirkte Hüttig bei ihrer Vorstellung spröde.

Für manche Kreisräte könne nun der »Tag der Abrechnung« gekommen sein, deutete die 45-Jährige an, im Hinblick auf ihre bisherige Arbeit im Landratsamt. Ob das so eine gute Selbstvermarktung war? Auch als OB Boris Palmer diese Aussage hinterfragte, fiel ihre Begründung technisch aus. Später verteidigte Hüttig ihre Position zur Regionalstadtbahn mit dem Wissensvorsprung, den sie gegenüber den Kreisräten hätte - ein klassisches Eigentor. Ebenso bei der »25-Millionen-Euro-Frage« von Palmer, als es um die Kreisumlage für die Gemeinden ging. Während sich Bednarz diplomatisch gab und eine Einigung in Aussicht stellte, schlug Bednarz vor, wegen der von Palmer vorgeschlagenen Kreditaufnahme zum Regierungspräsidium zu gehen, um die Rechtslage klären zu lassen. Sie wette aber um eine Kiste Apfelschorle, dass sie im Recht sei. Aussagen wie diese könnten am Ende entscheidend gewesen sein. Hüttig wirkte ohne Not unbeholfen.

Der Landkreis könnte dennoch ein harmonisches Spitzenduo gewonnen haben. So gratulierte Hüttig ihrem Kontrahenten umgehend nach der Verkündung des Wahlergebnisses herzlich, beide versicherten sich eine gute Zusammenarbeit. Ein wunderbarer Umgang mit demokratischen Wahlen.