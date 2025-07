Kusterdingen feiert: Protest wird zur Erinnerungskultur

Bitte aktivieren Sie Javascript

KUSTERDINGEN. Der Anfang sei »durchaus holprig« gewesen, erklärte Bürgermeister Dr. Jürgen Soltau eingangs der Jubiläumsfeier zum 50-jährigen Bestehen der Gesamtgemeinde Kusterdingen. »Das war keine Liebesheirat.« Davon zeugten auch zahlreiche Protestschilder, die Wankheims Ortsvorsteher Michael Gassler vom Dachboden mitgebracht hatte und die nun beim offiziellen Festakt im Dorfgemeinschaftshaus in Jettenburg zum Nachdenken und Erinnern anregten. »Reformiert nur mit Gewalt - unsere Quittung, die kommt bald!« oder »Zwangseingliederungen gegen den Bürgerwillen sind undemokratisch«, war da zu lesen.

Fünf Jahrzehnte später spricht Soltau nun von einem »modernen Gebilde mit guter Infrastruktur«. Zwei Grundschulen, eine davon mit öffentlichem Lehrschwimmbecken, ein Gymnasium, Ärzte und Einkaufsmöglichkeiten, Verwaltungsstellen in allen Ortsteilen und bestehende oder im Bau befindliche Pflegeheime: Die Infrastruktur in Kusterdingen stimme. Hinzu käme starkes bürgerschaftliches Engagement in Vereinen und Organisationen, wovon etwa die starke Abordnung der Freiwilligen Feuerwehr zeugte, die in Uniform und mit historischen Fahnen zur Jubiläumsfeier gekommen war, während die Einsatzkräfte des DRK-Ortsvereins Kirchentellinsfurt-Kusterdingen über die Gesundheit der rund 220 Besucher wachte.

Kreisarchivar Professor Dr. Wolfgang Sannwald berichtete über die Widerstände, die die Gemeindereform auf den Härten auslöste. Foto: Alexander Thomys Kreisarchivar Professor Dr. Wolfgang Sannwald berichtete über die Widerstände, die die Gemeindereform auf den Härten auslöste. Foto: Alexander Thomys

Ob Kusterdingen, Jettenburg, Immenhausen, Mähringen oder Wankheim: Alle Ortsteile hätten auch nach der Gemeindereform ihre Eigenheiten, Traditionen und ihre Identität bewahrt, betonte Soltau. »Am nächsten ist jedem Menschen natürlich sein eigener Flecken, aber wir dürften uns auch alle gemeinsam über die gute Entwicklung der Gesamtgemeinde freuen«. Kusterdingen sei »gut aufgestellt für die Zukunft« und die 50-jährige Geschichte eine »Erfolgsgeschichte sondersgleichen«, schloss der Bürgermeister seine Rede.

An die turbulente Entstehungsphase erinnerte anschließend Professor Dr. Wolfgang Sannwald, der vom Widerstand der Härtengemeinden gegen die geplante Verwaltungs- und Gemeindereform in Baden-Württemberg. In den 1970er Jahren sei der Heimatbegriff im Landtag verpönt gewesen, stattdessen sollten »sozioökonomische Verflächtungsbereiche« definiert werden, nach denen größere Gemeinden geschaffen werden sollten. »Größer ist moderner und leistungsfähiger«, sei damals das vorherrschende Denken gewesen. Und das nicht ohne Ideologie: Die Wurzeln der Verwaltungsreform sah Sannwald bei den verwaltungswissenschaftlichen Arbeiten der NS-Zeit, als die Nationalsozialisten den zentralisierten Staat durchsetzen wollten.

Die Vorsitzende des Partnerschaftskommitees der französischen Gemeinde Venansault, Christéle Chupeau, überreichte Kusterdingens Bürgermeister Dr. Jürgen Soltau ein Kunstwerk als Zeichen der Freundschaft. Foto: Alexander Thomys Die Vorsitzende des Partnerschaftskommitees der französischen Gemeinde Venansault, Christéle Chupeau, überreichte Kusterdingens Bürgermeister Dr. Jürgen Soltau ein Kunstwerk als Zeichen der Freundschaft. Foto: Alexander Thomys

Um die »sozioökonomischen Verflächtungen« zu identifizieren, befragte das Land ausgerechnet: Schüler. Die Sechst-, Siebt- und Achtklässler wurden 1966 an den Schulen beispielsweise dazu befragt, wo ihre Eltern arbeiten oder einkaufen gehen würden. Daraus entstand zunächst die Idee eines Großkreises Reutlingen-Tübingen. Während die Unistädter sich davor fürchteten, zu einer Art Vorstand wie Cannstatt bei Stuttgart zu werden, waren die Reutlinger nicht abgeneigt, warnten nur vor dem »drohenden Wasserkopf« durch Tübinger Wünsche nach Mitbestimmung. Kurzum: Aus diesen Plänen wurde nichts. Und während die Härtengemeinde damals auf der Landkarte des Landes gar nicht auftauchte, wurde sie dann im Rahmen der Gemeindereform umso stärker in den Blick genommen: Die Unabhängigkeit der einzelnen Orte, das war dabei schnell klar, hatte aus Sicht der Landespolitik keine Zukunft.

Während sich die Kusterdinger rasch als »führenden« Ort in einer kommenden Gesamtgemeinde sahen, waren die Sorgen in Immenhausen, Mähringen und Wankheim groß. Um der »Pflichtehe« mit Kusterdingen zu entgehen, versuchten die drei »Südstaaten« südlich der Bundesstraße 28, sich als »Gemeinde Härten« zusammenzuschließen. Während die jeweiligen Gemeinderäte der Vereinigung zustimmten, ebenso wie die Bürger in einer Befragung mit Zustimmungswerten von weit über 90 Prozent, gab es aus dem Stuttgarter Innenministerium ein klares Nein. Da half auch keine Demonstration, zu der die drei Orte jeweils einen Bus charterten. Auch der Gang vor den Staatsgerichtshof half nicht - einen Schritt, den damals nicht viele von der Gemeindereform betroffenen Gemeinden gingen, wie Kreisarchivar Sannwald erklärte.

Im Jettenburger Dorfgemeinschaftshaus kamen rund 220 Besucher zum Festakt zusammen. Foto: Alexander Thomys Im Jettenburger Dorfgemeinschaftshaus kamen rund 220 Besucher zum Festakt zusammen. Foto: Alexander Thomys

»Die Not muss groß gewesen sein«, frotzelte Sannwald im Beisein von Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer. Denn, nachdem die Härtengemeinde nicht genehmigt wurde, wandten sich die Widerständler gar an die Unistadt, um Verhandlungen über eine Eingemeindung nach Tübingen zu starten. Ob ernst gemeint, oder als politisches Druckmittel - das blieb offen. Am Ende kam es dann doch zu Jahresbeginn 1975 zum Zusammenschluss mit Kusterdingen. Einen Schritt, den Jettenburg bereits zuvor getan hatte - pragmatisch hatten sich die Jettenburger von den Fördermitteln locken lassen, die für freiwillige Zusammenschlüsse in Stuttgart locker gemacht wurden. Im Einigungsvertrag habe man aber auch Rechte erkämpft, die später allen Ortsteilen zugutekamen, wehrte sich Jettenburgs Ortsvorsteher Günter Brucklacher gegen das Bild, die Jettenburger seien damals »käuflich« gewesen. Doch die Emotionen gingen in den 1970er Jahren hoch, auch vom »Heimatverrat« sei da die Rede gewesen, so Sannwald.

In der Halle erinnerten auch die originalen Protestplakate aus den 1970er Jahren vom damaligen Unmut der damals noch unabhängigen Härtengemeinden. Foto: Alexander Thomys In der Halle erinnerten auch die originalen Protestplakate aus den 1970er Jahren vom damaligen Unmut der damals noch unabhängigen Härtengemeinden. Foto: Alexander Thomys

Und auch wenn die Gesamtgemeinde aus heutiger Sicht eine Erfolgsgeschichte ist, so sah der Kreisarchivar die baden-württembergische Gemeindereform doch sehr kritisch. Zwar habe man leistungsfähigere Verwaltungen geschaffen, diesen aber keine zusätzlichen Aufgaben und Freiheiten gegeben. Der zweite Reformschritt blieb aus. Bis der damalige Ministerpräsident Erwin Teufel 2004 zahlreiche Landesbehörden auflöste und die Aufgaben an Landkreise und Kommunen übertrug. Effizienzgewinne gab es dann zwar, aber eben spät. »Da war das 25-jährige Jubiläum schon gefeiert gewesen.«

Dagegen stehen zwei negative Entwicklungen: Zum einen erhöhten sich in der Folge der Gemeindereform die Schuldenberge vieler Kommunen. »Das Geld saß lockerer. Es ist leichter, etwas zu bestellen, wenn der Nachbar mitbezahlt«, erklärte Sannwald den sogenannten Common-Pool-Effekt. Und der Kreisarchivar sah einen andauernden politischen Flurschaden. »Die Wahlbeteiligung sank, die Motivation, in Gremien oder für den eigenen Flecken mitzuarbeiten, sank. Statt eines Vertrauensvorschusses, der bis dahin bestand, gab es nun einen Misstrauensvorschuss.« Sannwald sprach von einem »Kipppunkt der Demokratie«.

Mit dem Lied »An Tagen die diesen« schloss der Chor »Anything Goes« in verstärkter Formation den offiziellen Teil des Festaktes. Foto: Alexander Thomys Mit dem Lied »An Tagen die diesen« schloss der Chor »Anything Goes« in verstärkter Formation den offiziellen Teil des Festaktes. Foto: Alexander Thomys

Doch am Ende wurde in Kusterdingen kräftig gefeiert. Das hatte schon der Musicalchor »Anything Goes« angekündigt, der in seiner »Härten Jubilee Serenade« sang: »Heute lassen wir die Sau raus, dass es kracht«. In den Jubel stimmte auch Landrat Joachim Walter ein, der den Kusterdingern aller Teilorte attestierte, ein »tolles Team geworden« zu sein. Kusterdingen sei eine der lebendigsten Gemeinden im Kreis. In 50 Jahren hätte die Härtengemeinde »viel bewegt und unheimlich viel hinbekommen«. Ein Teil dieser Erfolgsgeschichte ist auch die Partnerschaft zur französischen Gemeinde Venansault. Die Vorsitzende des dortigen Partnerschaftskomitees, Christéle Chupaeu, war eigens zur Jubiläumsfeier gekommen und brachte als Geschenk der Gemeinde Venansault ein Kunstwerk mit, das zwei verschränkte Hände zeigt, die gemeinsam ein Herz formen. Im Anschluss wurde bei einem Ständerling gefeiert, zu dem die evangelische Kirchengemeinde eingeladen hatte. (GEA)