Kreis Tübingen: »sicherheitstechnisches Schlaraffenland«

KREIS TÜBINGEN. Die gute Nachricht schob der Präsident des Polizeipräsidiums Reutlingen, Udo Vogel, bei der Präsentation der Polizeikriminalstatistik (PKS) für 2024 direkt vorweg: »Der Landkreis Tübingen ist ein sicherheitstechnisches Schlaraffenland.« Deutschland gehöre zu den sichersten Ländern der Welt, innerhalb Deutschlands gelte das auch für Baden-Wüttemberg und insbesondere auch für den Landkreis Tübingen. Hier seien im Vergleich zu 2023 insgesamt 800 Straftaten weniger festgestellt worden - was zu einem gewissen Teil auch der Legalisierung von Cannabis geschuldet sei. »Die Anzeigen aus diesem Bereich brechen weg, ansonsten ist das Straftatenniveau ähnlich zu den vorherigen Jahren«, erklärte Vogel dem Sozial- und Kulturausschuss des Kreistags. Also alles beim Alten?

Nicht ganz. Einige Problemfelder benannte der Polizeipräsident klar. So bewege sich die Verbreitung von Kinderpornografie »auf einem riesig hohen Niveau« - ohne Aussicht auf Verbesserung, wie Vogel vermutete: »Das wird eher noch zunehmen.« Man arbeite intensiv daran, die riesigen Datenmengen mit Hilfe von Software und KI schneller und effektiver auszuwerten, um Ermittler und Staatsanwaltschaft zu entlasten und Verfahren voranzubringen. Auch Einsätze im Zusammenhang mit psychisch auffälligen Menschen seien »in den vergangenen Jahren massiv gestiegen. Der Umgang damit wird uns noch extrem beschäftigen.« Und die Gewaltkriminalität stagniere im 10-Jahres-Vergleich immer noch auf einem gewohnt hohen Niveau. »Da gehören auch Messerangriffe und Gewalt gegenüber Beamten dazu.«

Kokain-Schwemme in Deutschland

Bei Rauschgiftdelikten zeige sich zwar ein deutlicher Rückgang, die Zahlen dazu seien aber nicht belastbar. »Es gibt hier viel Unsicherheit über die Rechtslage«, brachte es Vogel mit Blick auf die Cannabis-Legalisierung auf den Punkt. Eine Entlastung der Polizei sei zudem nicht zu beobachten: Reine Konsumdelikte fielen zwar weg, dafür verlagere sich das Problem in den Straßenverkehr. Denn offensichtlich sei vielen Rauchern nicht klar, dass man trotz Legalisierung nicht bekifft autofahren dürfe. Und auch harte Drogen seien wieder im Kommen: »Wie haben in Deutschland eine riesige Kokain-Schwemme«, sagte der Polizeipräsident. Um diese Aussage zu verdeutlichen, verwies Vogel auf die Beschlagnahmung von rund 25 Tonnen Kokain am Hamburger Hafen im vergangenen Jahr und die überraschenden Folgen: »Danach gab es keinen Engpass auf dem Markt und der Preis ging auch nicht nur um einen Cent hoch. Da können Sie sich vorstellten, was noch alles im Umlauf ist.«

Grunsätzlich sei es aber im Landkreis - und das betonte Vogel nochmals am Ende seines Vortrags - so sicher wie kaum woanders. Eine Einschätzung, die der CDU-Fraktionsvorsitzende Eugen Höschele zwar nicht bezweifeln wollte, aber selbst ganz anders wahrnimmt: »Ich gehe nachts ungern raus und fühle mich nicht wohl.« Was den Leuten in seiner Tübinger Siedlung Angst mache, seien insbesondere Menschen - oft in Gruppen unterwegs - die denken, sie können sich alles erlauben, ohne die Konsequenzen zu fürchten. Man müsse daran arbeiten, dass die Bürger auch subjektiv ein sicheres Gefühl bekämen - notfalls auch mit einem härteren Durchgreifen der Polizei. Die könne sicher etwas dagegen tun, betonte SPD-Kreisrat Florian Burkhardt. »Aber es ist auch unsere Aufgabe, nicht der Hysterie anheim zu fallen.«

Umstrittene Statistik

Wovon allerdings niemand in dieser Kreistagssitzung sprach: Die PKS ist umstritten. »Eine große Einschränkung der PKS ist, dass sie nur das Hellfeld zeigt«, erklärt Jörg Kinzig, der das Institut für Kriminologie der Uni Tübingen leitet und intensiv zu dem Thema forscht. In einem noch unveröffentlichten Fachartikel zitiert Kinzig die kritische Lehrbuchliteratur: »Die verbreitete Einschätzung, dass polizeiliche Kriminalstatistiken das Kriminalitätsgeschehen widerspiegeln, ist falsch.« Sie drücke nicht die Wirklichkeit aus, sondern nur das, was tatsächlich bei der Polizei lande.

Der Tübinger Kriminologe und Institutsleiter Jörg Kinzig. Foto: Universität Tübingen

Dadurch könnte es beispielsweise sein, dass die PKS in einem Jahr einen massiven Anstieg betrunkener Fahrer feststellt, die tatsächlichen Trunkenheitsfahrten aber gar nicht zugenommen haben - die Polizei hat nur die Kontrollen verdoppelt. Kurzum: Nur, weil mehr Verbrechen auffallen, werden nicht auch zwangsweise mehr begangen. Die Fälle, die nicht in der Statistik landen, werden innerhalb der Forschung dem sogenannten Dunkelfeld zugeordnet. »Deswegen müsste man die Ergebnisse der PKS um Dunkelfelduntersuchungen ergänzen«, schlägt der Forscher vor. Doch die müssen - für eine belastbare, langfristige Betrachtung der Kriminalitätsentwicklung - regelmäßig stattfinden. »Da ist Deutschland aber nicht so gut aufgestellt - weil es Geld kostet.« Einige Städte, wie Stuttgart oder Mannheim, leisten das bereits. »Dadurch ergibt sich ein deutlich besseres Bild, dann sind die Zahlen auch belastbar.«

Keine dramatische Kriminalitätsentwicklung

Aller kritischen Einordnung zum Trotz: Die PKS ist keinesfalls überflüssig. Kinzig zitiert einen Kollegen: »Die Kriminalitätsstatistiken sind sehr nützliche amtliche Datensammlungen.« Sie liefern unersetzliches Material, »das über Größenordnungen, Größenverhältnisse, Struktur und Verlauf der Kriminalität Auskunft gibt« - aber eben als Tätigkeitsnachweise von Institutionen zu betrachten seien, die in hohem Maße ihren eigenen Gesetzen und Zwängen folgten. Auch seien sie eine aussagekräftige Informationsquelle, um polizeiliche Fragen zu beurteilen - zum Beispiel, in welchen Bereichen mehr Ressourcen benötigt würden.

Aus Sicht der Forschung hat Kinzig aber ebenfalls gute Nachrichten: »Wir haben über einen längeren Zeitraum betrachtet - wenn man zehn, 20 Jahre zurückschaut - keine dramatische Kriminalitätsentwicklung.« Deshalb dürfe man nicht den Teufel an die Wand malen, wenn bestimmte Verbrechensarten in einem Jahr in den Statistiken ansteigen. Medien und Politiker würden diesen Fehler häufig begehen - und damit Debatten und Scheinprobleme anfeuern, die wissenschaftlich gar nicht untermauert werden könnten. (GEA)