Kreis Tübingen hat bei der Digitalisierung die Nase vorn

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Der Sachgebietsleiter für Digitalisierung im Landratsamts Tübingen, Christoph Sprich, hatte für den Verwaltungsausschuss des Kreistags gute Neuigkeiten: Die Digitalisierung der Behörde schreitet so schnell voran wie nirgendwo sonst im Land. »Wir sind an der Spitze aller Landratsämter in Baden-Württemberg«, sagte Sprich. »Insgesamt sind 201 Leistungen in unserer Zuständigkeit online verfügbar.«

Wie viele Leistungen aber noch fehlen, vermag der Sachgebietsleiter nicht genau zu sagen - zu breit sei die Fülle der Angebote, als dass man bereits einen ganzheitlichen Überblick habe. »Immer wieder stellen wir fest, dass wir auf was Neues stoßen«, erklärte Sprich. Man gehe aber davon aus, dass man 220 bis 240 Leistungen insgesamt abdecken müsse - was einer bisherigen Umsetzungsquote von 80 bis 90 Prozent entspräche. Allein in den vergangenen zwei Jahren habe man 114 Angebote im Internet für die Bürger zugänglich gemacht.

Insgesamt rund 150.000 Anträge gestellt

Sprich hatte weitere Zahlen mit im Gepäck. »Wir konnten nun erstmals eine Erhebung der Nutzung innerhalb des vergangenen Jahrs durchführen.« Von insgesamt rund 150.000 Anträgen wurden knapp 46.000 Stück online gestellt - was einer Quote von rund 31 Prozent entspricht. »Die durchschnittliche Online-Quote ist mit 20 Prozent aber niedriger«, setzte Sprich nach. Das liegt daran, dass es durchaus Ausreißer-Anträge gibt: Sonderabfuhren bei der Müllentsorgung wurden 2024 zu 94 Prozent online gestellt - was auch dem Umstand geschuldet ist, dass die klassischen Abfallkarten dem Müllkalender nicht mehr beigelegt sind. Wer die Leistung nicht online beantragen kann oder will, muss daher die Codes per Post ans Landratsamt schicken. Ein deutlicher Mehraufwand, der sich klar im Nutzungsverhalten widerspiegelt.

Doch es gibt Barrieren. »Die Quote gibt zwar Anlass zur Zufriedenheit, aber gleichzeitig hat die Verwaltung die Bürger zur Schriftlichkeit erzogen«, stellte der Sachgebietsleiter fest. Natürlich wolle man diese Quote weiter verbessern. Bund und Länder legten den Digitalisierungs-Bestrebungen der Landratsämter allerdings auch Steine in den Weg: Wenn Leistungen eine aufwändige Identifikation über den digitalen Personalausweis benötigen, spricht Sprich von einer »wesentlichen Hemmschwelle«. Am Beispiel der KfZ-Zulassung zeige sich das ganz unmittelbar: Liegen die Online-Ummeldungen von Autos bei knapp zwei Prozent, wird diese Quote nur noch von den Neuzulassungen unterboten, die mit unter einem Prozent daherkommt. »Bei einer Außerbetriebsetzung sind es aber schon wieder 20 Prozent.« Weil man dabei keinen Personalausweis brauche.

Bund und Länder müssen aufklären

Bei den Nutzern hätten zudem 24 Prozent angegeben, einen Online-Vorgang bereits abgebrochen zu haben, bei dem man einen aufwändigen digitalen Nachweis erbringen müsse. »Über die Hälfte der Befragten sehen das auch als grundsätzliches Hindernis an«, sagte Sprich. Nur 39 Prozent der Bevölkerung hätte einen einsatzbereiten Online-Ausweis. Um diese Quote zu erhöhen, habe der Landkreis nur bedingt Möglichkeiten - hier seien Bund und Länder gefragt, die entsprechenden Informationskampagnen voranzutreiben.

Mit der sogenannten »DeutschlandID«will die Regierung ein Instrument schaffen, um zentralisiert Online-Anträge an die deutschlandweiten Verwaltungen stellen zu können - zumindest solche, die nach dem »Einer-für-Alle-Prinzip« länderübergreifend einsetzbar sind. Am Ende gehe es also vor allem um Nutzerfreundlichkeit. »Wir hoffen auf jeden Fall auf eine baldige Umsetzung dieses Instruments«, so Sprich. Kollegin Anke Armburst-Hikel ergänzte: »Wir haben noch einen weiten Weg vor uns.« Der Fokus liege im Moment auf der Optimierung des Antragseingangs: »Darauf muss eine digitale Verwaltung aufbauen.« (GEA)