Kaninchenzucht: Mössinger Junge ist deutscher Meister

MÖSSINGEN. Es ist der bislang größte Titel, den der zwölfjährige Maximilian Leipp in seiner noch jungen Karriere eingefahren hat: Im Dezember wurde der Kleintierzüchter mit seinen Kaninchen der Rasse »Havanna« zum deutschen Jugendmeister gekürt. Schon im selben Jahr hat er sich ebenfalls mit seinen Hanvanna-Kaninchen als württembergischer Jugendmeister hervorgetan. »Und ich will auf jeden Fall weitermachen«, sagt Leipp. Bei der 37. Bundes-Kaninchenschau, die am 20. und 21. Dezember in Karlsruhe stattfand, waren über 20.000 Kaninchen am Start. Große Konkurrenz also, gegen die sich der Nachwuchs-Züchter durchgesetzt hat.

Da ist der Vorstandsvorsitzende des Kleintierzuchtsvereins Mössingen, Bruno Reutter, nicht nur als Opa stolz auf seinen Enkel. Reutter, der selbst Wassergeflügel züchtet und sich zusätzlich um seine vier Pferde kümmert, hatte ebenfalls schon in frühen Jahren mit der Zucht angefangen. »Mein Vater hat auch mal gezüchtet«, ergänzt der Zwölfjährige. Opa, Vater und jetzt Sohn - Maximilian stehen mehrere Generationen Expertise zur Verfügung. »Man könnte sagen, er hat's von seinen Ahnen«, sagt Reutter und schmunzelt.

30 Stallungen mit Kaninchen

Seit seinem neunten Lebensjahr haben es Maximilian die Havanna-Kaninchen angetan, nachdem er diese auf einer Kleintierschau in Hirrlingen gesehen hat. »Die gefallen mir einfach«, erklärt der Jugendliche. Andere Rassen kommen ihm bislang nicht in die Stallungen. Lieber wolle er eine Rasse richtig züchten, als zu viele nur halbherzig. Außerdem hat Maximilian noch weiße Zwerg-Wyandotten, die ebenfalls die Aufmerksamkeit brauchen. »Irgendwann ist es sonst auch eine Platzfrage, wo man die Stallungen einrichtet«, ergänzt Opa Reutter.

Insgesamt 30 dieser Stallungen hat Maximilian, die auf einem Bauernhof stehen. Im Moment sind aber nicht alle davon belegt. Ein paar »Alttiere«, so wie einer der vier Gewinnerkaninchen, residieren noch in den nach veterinäramtlichen Vorgaben ausgestatteten Käfigen. Dazu kommen sechs Häsinnen und drei Rammler, mit denen die Würfe gezüchtet werden, die hoffentlich auch in diesem Jahr wieder große Preise einfahren sollen. »Sie müssen genug Platz haben und auch ein Liegebrett«, zählt Maximilian auf. Die Pflege seiner Prachtexemplare kostet ihn täglich eine gute Stunde - manchmal auch mehr. »Gerade, wenn ich die Stallungen ausmisten muss.« Das dauert gerne mal zwei bis drei Stunden.

Tiere werden für die Schau extra flott gemacht

Besonders intensiv wird die Pflege vor den Wettbewerben, um die Tiere schaufertig zu machen. Dazu werden die Krallen geschnitten, das Fell nochmal extra gepflegt und alles gereinigt. Denn die Kriterien, nach denen die Jury die Wertungen vergibt, sind hart: In sieben Kategorien - Gewicht, Körperform, Fellhaar, Kopf und Ohren, Deckfarbe und Gleichmäßigkeit und Unterfarbe - werden insgesamt 100 Punkte vergeben. »Das ist aber eigentlich nicht zu schaffen«, weiß Maximilian. Bereits ab 97 Punkten wird die Bewertung »vorzüglich« verliehen. Seine vier Auswahl-Kaninchen haben zusammen 382 Punkte gebracht - Bestleistung bei der bundesweiten Schau der unter 18-Jährigen.

Für die kommenden Schauen werden die Karten aber auf jeden Fall neu gemischt. Der Zwölfjährige züchtet jährlich neue Würfe, weil Alttiere nicht in den kommenden Wettbewerben antreten, wohl aber zur weiteren Zucht neuer Generationen dienen dürfen. Doch dass Gewinnertiere wiederum Gewinnertiere produzieren, ist alles andere als klar. »Es ist auch immer ein bisschen Glück dabei«, sagt Maximilian. Hin und wieder braucht es auch »frisches Blut« in Form anderer Kaninchen, erklärt Reutter. Das bekommen die Züchter wiederum von anderen Züchtern im Tausch oder auch gegen bare Münze.

Auch das Weggeben gehört dazu

Ein Wurf produziere meist um die sechs Kaninchen, die erstmal hochgepäppelt werden müssen. Dann werden die Tiere nach Geschlecht getrennt - immer mindestens zwei zusammen, weil die Kaninchen Gesellschaft brauchen. Bereits nach einem Vierteljahr wissen die Profis, ob die Jungtiere den strengen Augen einer potenziellen Jury standhalten können. Die, die es nicht auf eine Schau schaffen, werden in gute Hände abgegeben. »Oftmals läuft das über Vereinsschauen oder Mund-zu-Mund-Propaganda«, erklärt Reutter. Zur Wahrheit gehöre aber auch, dass das ein oder andere Kaninchen auch beim Schlachter lande. Der Zwölfjährige Maximilian sieht das nüchtern - vielleicht auch einer der Gründe, warum seine Havanna-Kaninchen keine Namen tragen. Die Tiere wegzugeben, falle ihm nicht schwer.

Obwohl die Zucht Spaß mache und als Beschäftigung erfüllend sei, erschwere es die Bürokratie, Nachwuchs-Züchter zu finden. »Es ist eine gute Aufgabe«, schätzt Reutter das Hobby ein. »Junge Menschen lernen so auch, Verantwortung zu übernehmen.« Schließlich müsse sich Maximilian jeden Tag um 30 Stallungen kümmern. Damit der Enkel aber auch mal in den Urlaub könne, »mache ich's halt auch mal«, sagt Opa Reutter. (GEA)