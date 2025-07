Künstlerinnen stellen in der Kurklinik Bad Sebastiansweiler aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD SEBASTIANSWEILER. Bis Oktober hängen die Gemälde von Henriette Striegler, Livia Scholz-Breznay und Annette Jakobi in den Gängen der Kurklinik Bad Sebastiansweiler. Deren neuer Geschäftsführer, Clemens Miola, schickte voraus: »Wir sind gerne eine Plattform für ihre Kunst.« Der Gomaringer Bürgermeister Steffen Heß ließ sich die Vernissage nicht entgehen: Alle drei Ausstellenden arbeiten in seinem Ort, im »Atelier am Schloss.«

Renate Amin, am Sonntag die Moderatorin und ebenfalls aus Gomaringen, beschrieb ihren ersten Besuch in diesem Atelier vor etwas mehr als einem halben Jahr. Henriette Striegler lud sie ein, als sich beide auf dem Gomaringer Weihnachtsmarkt trafen. Das gemütliche Sofa. Der Ausstellungsraum mit Blick in den Schlosshof und auf die Alb. Der Kursraum. Und eine, laut Renate Amin »geheimnisvolle« Wendeltreppe in die obere Etage, wo sich eine Wohnküche befindet.

Ein Atelier,

in dem es sich offenbar inspiriert arbeiten lässt

Dort kann man offenbar gut und inspiriert arbeiten. Die drei Künstlerinnen befinden sich in stetem Austausch, behalten jedoch eigene Stilistiken bei. Das Thema »Meer«, gingen alle drei gemeinsam, und doch jede für sich, an: »Auf Livias Bild ist ein Boot. Auf den Bildern der anderen beiden nur Wellen und Himmel«, stellte Renate Amin fest.

Henriette Striegler nutzte das Thema zur Reduzierung: »Das unergründliche Meer« wirkt von weitem monochrom. Ein tiefes, dunkles Blau mit wenigen Aufhellungen, die Wellenkämme darstellen. Die gebürtige Görlitzerin arbeitet nach dem Motto: »Ein Künstler ist immer ein Schüler der Welt.« Zu ihren Experimenten gehört die Technik des »Blind Contour Drawing«: Sie zeichnet Umrisse von Menschen, ohne auf Zeichenstift und Papier zu schauen. Einiges wirkt schief, aber immer treffend.

Alle drei näherten sich dem Thema »Meer« aus unterschiedlichen Richtungen

Livia Scholz-Bresnay stammt aus der ungarischen Hauptstadt Budapest, wo sie an der Akademie für bildende Künste ausgebildet wurde. Seit 1975 lebt sie in Deutschland. Mittlerweile unterrichtet sie unter anderem an der Kunstakademie Reutlingen. Ihre letzte große internationale Ausstellung mit Aquarellen hatte sie 2024 in Mailand.

Im Foyer der Kurklinik Bad Sebastiansweiler fällt sofort ihr großflächiges Triptychon »Poldi« ins Auge. In der Mitte sitzt das Porträt einer Freundin. Die hatte ihre Wohnung mit Devotionalien aus dem Österreich der 1920er Jahre, ihrem Heimatland, vollgestellt. So sehr, dass Livia Scholz-Breznay nicht umhin konnte, diese Details in einem weiteren Bild einzufangen, das den rechten Flügel des Triptychons bildet. Danach stellte sie ein Naturbild als linken Flügel hinzu.

Den drei Künstlerinnen darf man gern Sand mitbringen

Annette Jakobi, gelernte Keramikerin, arbeitet viel mit Seidenpapier. Ihr vorletztes Werk, »Klang der Farbe«, bearbeitete sie zuletzt mit Walzen und Pinseln. Die Farbkraft dringt so durch einen transparenten Vorhang hindurch. Sie stellte dieses im November begonnene Werk erst im Mai fertig: »Ein Bild ist fertig, wenn ich nicht mehr daran hängen bleibe und es verändern möchte.«

Als Malerin neigt Annette Jakobi, wie die anderen beiden, dazu, verschiedene Werkstoffe in ihren Bildern zu verarbeiten, etwa Erdpigmente, zermahlene Holzkohle oder Kupferpulver. Sie sagt: »Ich lasse mich gerne vom Material leiten, das gerade zur Verfügung steht.« Im gemeinsamen Atelier sei aus dem Urlaub mitgebrachter Sand sehr begehrt. Gerne von anderen, wie Henriette Striegler betont: »Aber schreiben sie bitte dazu, woher Sie den Sand haben!« (GEA)