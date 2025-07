Jugendliche mit Behinderung freuen sich über Oldtimerausfahrt bei Mössingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. Riesenfreude bei der Körperbehindertenförderung (KBF). Zwei Dutzend Old- und Youngtimer waren am Mittwoch im Konvoi auf dem Schulhof der Dreifürstensteinschule vorgefahren. Anlässlich seines 125. Bestehens hatte der Allgemeine Schnauferl-Club Deutschland (ASC) eine Überraschung für die behinderten Jugendlichen und jungen Erwachsenen parat: Sie wurden zu einer Rundfahrt durch das Mössinger Stadtgebiet eingeladen.

»Solche Fahrten mit behinderten Menschen in alten Autos kommen super an«, weiß Rainer Klink, Präsident der Landesgruppe Württemberg-Hohenzollern und Chef des Boxenstop-Museums in Tübingen. Im ASC sind über 100 Mitglieder locker organisiert. Sie eint die Leidenschaft für alte Fahrzeuge, aller Marken, Baujahre und Preisklassen. Klink hatte zum Besuch der KBF aufgerufen, Motor-Klassik-Chefredakteur Hans-Jörg Götzl die Kontakte geknüpft - und 25 Autobesitzer hatten zugesagt. Dabei wurden weite Anreisen aus dem Taubertal und dem Großraum Stuttgart nicht gescheut, »weil sie wissen, dass sich die jungen Fahrgäste auf diese Ausfahrt freuen, weil sie eine gelungene Abwechslung in ihrem Alltag erleben werden«, so Klink. »Auch wir sind glücklich, wenn wir Menschen, die nicht so auf der Sonnenseite des Lebens stehen, eine besondere Freude bereiten können.«

Auffahrt der Oldtimer: Helle Begeisterung bei den jungen Schülern der Dreifüstensteinschule. FOTO: MEYER

Tatsächlich herrschte eine Riesenaufregung bei den Internatsschülern. Sie wohnen in gemischten Gruppen hinsichtlich Geschlecht, Alter und Fähigkeiten von jeweils sechs Personen zusammen und haben dabei so viel Eigenständigkeit und Selbstbestimmung wie möglich. Und so viel Unterstützung, Betreuung und Pflege wie nötig durch Fachpersonal aus dem pädagogischen und pflegerischen Bereich.

Die Mitarbeiter durften natürlich mitfahren. Wo nötig, tauschten die jungen Autofans ihre Rollstuhlsitze mit begehrten Beifahrerplätzen in rassigen Sportwagen oder anderen kultigen Wagen.

Gegen 15 Uhr setzt sich der Konvoi mit Polizeibegleitung in Bewegung. Darunter ein wahrhaftiger Oldtimer, ein offener 1931er-Bentley. Aber auch unspektakuläre Alltags-Fahrzeuge wie Käfer und viele 70er-Jahre-Hingucker. Auf Nebensträßchen gings über Öschingen, Talheim und um den Farrenberg herum wieder zurück zur KBF, wo die ASC-Mitglieder und ihre jungen Fahrgäste den Nachmittag bei einem gemeinsamen Hock ausklingen ließen. (GEA)