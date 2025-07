Jubiläum: N.N. Theater Kirchentellinsfurt feiert mit Sommertheater-Klassiker

Das N.N. Theater Kirchentellinsfurt feiert dieses Jahr sein 25-jähriges Bestehen und wird an den letzten beiden Juli-Wochenenden wieder Theateraufführungen in Kirchentellinsfurt beim Faulbaum geben. FOTO: THEATER

KIRCHENTELLINSFURT. Mit einem Sommertheater-Klassiker feiert das N.N. Theater Kirchentellinsfurt sein 25-jähriges Bestehen. An sechs Sommerabenden wird das 16-köpfige Ensemble um Regisseur und Theaterpädagoge Klaus Frommer-Eisenlohr mit Shakespeares Sommernachtstraum das Gelände am Faulbaum in einen Schauplatz für rauschhaften Liebeswirrwarr und traumhafte Liebesaffären verwandeln. Die Komödie hat alles, um die Zuschauerinnen und Zuschauer zu unterhalten und zu amüsieren. Es gibt Verwechslungen, Verwirrungen, Träume, Liebesnot, Magie und jede Menge Herzklopfen.

Mal gereimte, mal ungereimte Verse, die wechselhafte Sprechweise in der Theaterfassung war für alle Beteiligten eine Herausforderung. »Wir haben so viel geprobt wie noch nie«, sagt Ensemble-Mitglied Monika Bauer. »Für unser Stammpublikum im Ort und alle anderen geben wir wieder alles und hoffen jetzt auf laue Sommerabende, damit die Open-Air-Vorführungen ein Genuss werden.« Seit dem vergangenen Wochenende probt das Ensemble auf der Bühne, die am Faulbaum aufgebaut ist. »Dabei kommt richtige Spielfreude auf.«

Ideale Kulisse am Faulbaum

Das Gelände am Faulbaum bietet die ideale Kulisse für die amourösen Verstrickungen im Zauberwald. Hermia soll nach dem Willen ihres Vaters Demetrius heiraten. Sie aber liebt Lysander und flüchtet mit ihm in den Wald. Auf ihren Spuren sind Demetrius und Helena, die unglücklich in den Verlassenen verliebt ist. Im Wald herrscht Elfenkönig Oberon. Dessen Welt ist aus den Fugen, seitdem er sich mit Gattin Titania überworfen hat. Um ihren Widerstand zu brechen, beauftragt Oberon den Kobold Puck, Titanias Bewusstsein mit einer Liebesdroge zu manipulieren. Doch auch die vier jungen Leute geraten in Pucks Hände, mit ungeahnten Folgen.

Plötzlich liebt jeder die Falsche oder den Falschen. Am Ende stellt die Wahrheit alles richtig, die Paare finden wieder zueinander und beim Hochzeitsfest gibt es ein Theaterstück, das so schlecht ist, dass es schon wieder großartig ist. »Ich finde, der 400 Jahre alte Klassiker hat durchaus immer wieder interessante Parallelen zur heutigen Zeit«, so Frommer-Eisenlohr. »Die Superreichen feiern Traumhochzeit in Venedig und das Volk darf Theater dazu machen.« Der Sommernachtstraum dreht sich um junge Leute, um Liebe in verschiedenen Varianten, um Streit und Intrigen. »Es gibt immer wieder Textstellen, die heute noch spannend sind und zum Nachdenken anregen.«

Entstaubte Sprachfassung

Mit seiner entstaubten Sprachfassung und zeitgenössischen Ausstattung wirkt das Stück durchaus aktuell. Es zeigt, dass Liebe blind machen kann. Aber selbst das größte Chaos kann zu einem Happy End führen, in diesem Fall zu einer Mehrfachhochzeit. Vom Entwurf des Plakates für die aktuellen Stücke über Catering und Kostüme, Bühnenbild, Auf- und Abbau: Die Theatergruppe macht in der Regel alles selbst und wird dabei von Freunden und Bekannten unterstützt. Viele Mitglieder des Ensembles sind von Anfang an dabei. »Wir sind immer offen für neue Schauspieler, vor allem jüngere«, so Bauer. »Eine Voraussetzung ist die Freude am Spielen.«

Geprobt wird in der Regel einmal in der Woche. Bauers Motivation fürs Theaterspiel: »Es ist herrlich, aus den Zwängen des Alltags auszubrechen und mit Lust und Laune grausam, kriminell, verlogen und verlottert zu sein, eben so gar nicht, wie im wirklichen Leben«.

Mit der turbulenten Verwechslungskomödie hat sich Regisseur Frommer-Eisenlohr einen Wunsch erfüllt. Er wollte Shakespeares Sommertheater-Klassiker in Kirchentellinsfurt schon immer auf die Bühne bringen. »Dass es jetzt zum 25-jährigen Bestehen unseres Theaters geklappt hat, freut mich und das Ensemble sehr. Ich bin mir sicher, das Publikum wird diese Freude bei jeder Aufführung spüren, so dass es gut mitfühlen und mitträumen kann.« (GEA)