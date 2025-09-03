Jettenburger Friseurin mit 64 für die New York Fashion Week engagiert

Christine Huiss will zeigen, dass es nie zu spät ist, Großes zu wagen. Mit 64 erfüllt sie sich ihren Traum, an einer Fashion Week mitzuwirken. Foto: Privat

JETTENBURG/NEW YORK. Christine Huiss erfüllt sich mit 64 Jahren ihren Traum: Mit 24 weiteren Friseuren aus Deutschland wird sie in wenigen Tagen nach New York reisen und dort das Haarstyling für internationale Designer und Models bei der Fashion Week übernehmen.

Die gebürtige Reutlingerin gestand, dass sie nach der Schule nicht direkt wusste, dass sie Friseurin werden wollte. Eine Bekannte brachte sie auf die Idee. Ihre Ausbildung begann sie 1976 in ihrer Heimatstadt. Mit den Jahren wurde der Beruf zur Leidenschaft. »Die Friseurtätigkeit entwickelte sich zum Traum.« Inzwischen kann sie sich nichts anderes vorstellen. »Ich will es nicht mehr missen.«

Nach einer zweijährigen Babypause kehrte Christine Huiss in ihren Traumberuf zurück. Mit 61 Jahren erfüllte sie sich den Wunsch, ihren ganz eigenen Salon zu eröffnen. In ihrem Salon »Jettenburger Friseurmeisterei« in Kusterdingen legt sie Wert auf individuelle Betreuung und das Wohlbefinden ihrer Kunden. Sie verzaubert zudem mit außergewöhnlichen Techniken wie indischen und tibetischen Nacken- und Kopfmassagen. Die ruhige Atmosphäre, Herzlichkeit und das persönliche Eingehen auf jede Kundin kreieren einen Ort der Erholung.

Im Oktober 2024 bewarb Christine Huiss sich für das Projekt des deutschen Friseurkollektivs Grenzenlos und des US-Hairstyling-Unternehmens Unite. Die Kooperation dient als das Karrieresprungbrett für außergewöhnliche Talente aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Bootcamp mit Narad Kutowaroo

Nachdem Anfang des Jahres die Zusage gekommen war, fand im Juni ein mehrtägiges, internationales Bootcamp statt. Geleitet wurde das Training von Star-Stylist Narad Kutowaroo. Er ist bekannt für seine Arbeiten mit Film- und Fernsehstars wie Margot Robbie (»Barbie«) oder Park Gyu-Young (»Squid Game«). Die Teilnehmer lernten, unter Zeitdruck präzise und kreativ zu arbeiten. So wären sie bereit für die New Yorker Fashion Week Mitte September.

Vor Ort würden Christine Huiss und ihre Kollegen Fotovorlagen für die geplanten Stylings erhalten. Die 64-Jährige betonte, dass die Frisuren die außergewöhnlichen Modedesigns gezielt in Szene setzen sollen.

Außerdem lernten sie, als Team zusammenzuarbeiten – essenziell für den hektischen Backstage-Bereich der Shows. Für Christine Huiss ist es eine neue Welt. Es ist aber die perfekte Bühne, um zu zeigen, was in ihr steckt.

Die 64-Jährige erzählte: »Die Nervosität kommt so langsam.« Ihre Englischkenntnisse würden ihr noch etwas Sorge machen, doch es wären Übersetzer vor Ort. In New York sei Christine Huiss noch nie gewesen. Sie fürchte, dass es kaum Zeit geben würde, die Stadt anzuschauen. »Mein Fokus liegt aber auch auf den Shows.« Es sei auch das erste Mal, dass sie bei einer Fashion Show arbeite. Doch sie ist zuversichtlich: »Ich will zeigen, dass es nie zu spät ist, Großes zu wagen.«

Christine Huiss kann sich für die Zukunft vorstellen, bei den Fashion Weeks in Miami, Berlin oder Paris mitzuwirken. Sie verkündete lachend: »Ich habe Blut geleckt.« (GEA)

Über GRENZENLOS

GRENZENLOS ist ein unabhängiges Friseurkollektiv aus dem deutschsprachigen Raum, das außergewöhnlichen Talenten der Friseurbranche neue Wege eröffnen will. Das Kollektiv steht für kreative Exzellenz, persönliche Weiterentwicklung und internationale Perspektiven. Mit Projekten wie den internationalen Fashion Weeks, Bootcamps und einem starken Netzwerk begleitet die Initiative Friseure dabei, über sich hinauszuwachsen. (GEA)