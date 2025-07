Jettenburger Dorfmusikanten bekommen zur 100-Jahre-Feier die Pro-Musica-Plakette

Bitte aktivieren Sie Javascript

VON MICHAEL STURM. Die Vereinschronik der Jettenburger Dorfmusikanten vermeldet für das Jahr 1925 kurz und knapp: »Neun junge Männer finden sich mit Violine, Gitarre, Mandola und Mandoline zu einer Streichmusik zusammen. Der Grundstein für eine Blasmusik war bereits vorhanden.« Drei Jahre später, 1928, verordneten sie sich den Instrumentenwechsel.

100 Jahre nach der Vereinsgründung verlieh Landrat Joachim Walter den Jettenburger Dorfmusikanten am Freitag, stellvertretend für Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, eine Auszeichnung des Staats: Die Pro-Musica-Plakette samt Urkunde. Steinmeiers Vorgänger Heinrich Lübke, Bundespräsident von 1959 bis 1969, Stifter der Plakette, definierte die Auszeichnung so: »Die Pro Musica-Plakette wird Vereinigungen von Musikliebhabern verliehen, die sich in langjährigem Wirken besondere Verdienste um die Pflege des instrumentalen Musizierens, und damit um die Förderung des kulturellen Lebens, erworben haben.«

Für die Pro-Musica-Plakette muss ein Verein etwas geleistet haben

Mit einem Steinmeier-Zitat verband Landrat Walter das Lob für den Verein mit Gesellschaftskritik: Das Zusammenspiel von Stimmen und Temperamenten, so der Bundespräsident, gelinge nur bei vielem Zuhören gut. »Wir müssen nicht immer nur unsere Meinung verteidigen. Die Blasmusik kann ein Beispiel dafür sein, dass es anders geht«, folgerte Walter. Die Plakette sei die wichtigste Auszeichnung für Musikvereine im Land. Sie werde nicht zu jedem Jubiläum vergeben. Ein Verein müsse etwas dafür geleistet haben.

Die Jettenburger Dorfmusikanten, sind für gute Nachwuchsarbeit bekannt. Die sei gleichermaßen »wichtig und schwierig«, so Kusterdingens Bürgermeister Jürgen Soltau. Er verwies auf die Zusammenarbeit des Vereins mit der Musikschule Kirchentellinsfurt. Der jährliche Höhepunkt, so Soltau, sei das Kinderkonzert. Der Verein biete einiges, um Jugendliche und junge Erwachsene trotz konkurrierender Angebote bei der Stange zu halten.

Die vor 40 Jahren angeschafften Westen tragen sie heute noch

Dass die Jettenburger Volksmusikanten seit Jahren qualitativ weit vorne sind bestätigte Steffen Haap, Vorsitzender des Blasmusikverbands Neckar-Alb: »Als ich jung war haben die Jettenburger bei Konzerten immer zur Prime Time gespielt«, zur besten Zeit also. Damals habe der Geist von Vaclav Zelenka über diesem »verschworenen Haufen«, so Haap, geschwebt.

Beeinflusst vom Sound des Dirigenten aus Prag nahmen die Jettenburger in den 1980ern Instrumente wie Saxophon und E-Bass in ihren Reihen auf und legten sich eine moderne Verstärker-Anlage zu. Zur 60-Jahr-Feier vor 40 Jahren bekamen sie außerdem ein neues Erscheinungsbild: Neue Notenständer, neue Wimpel, vor allem aber neue Westen. Die tragen sie heute noch.

Kassenhüterin und Vorstand sangen im Duett

Sehr viel Applaus bekam Dirigent Nick Loris, der die Jettenburger Dorfmusikanten seit nunmehr 24 Jahren unter seiner Fuchtel hat. In dieser Zeit entstand eine gesunde Routine im Umgang miteinander. Dennoch ist die Beziehung hörbar noch frisch: Unter Loris, der selbst mitspielt, hat sich eine Spannung erhalten, die durch gutes Zuhören neue Einflüsse zulässt und so das Bekannte spannend hält.

Am Freitag griffen die Jettenburger Dorfmusikanten im Wesentlichen auf Stücke zurück, die sie im Lauf der letzten 100 Jahre irgendwann einmal in ihrem Programm gehabt hatten. Die Reise zurück in die Zeit begann mit einem Stück das annähernd so lange existiert wie der Verein aus Jettenburg: Den Ländler »Liesel komm her«, den Andre Heinz, Schatzmeisterin der Jettenburger Dorfmusikanten im Duett mit Vorstand Andreas Mourouzidis sang.

Zweite Aufführung von Nick-Loris-Komposition »Auf den Härten«

Neben vielen Märschen und Polkas boten die Musiker auch den Swinging Sound der Seventies: Melodien von James Last, deren Titel, außer vielleicht »Brazil«, keiner kennt. Die aber leider Ohrwürmer der schlimmsten Sorte sind. Mit anderen Worten: Die Jettenburger Dorfmusikanten spielten mitreißend. Zum Abschluss boten sie den von Dirigent Loris komponierten Marsch »Auf den Härten« mit seinem Tenorhorn-Trio und fetzigem Schluss. Es war die erst zweite Aufführung des Stücks.

Es dürften mindestens 250 Zuschauer im Zelt gewesen sein. Die Schlange an der Essensausgabe ging lange bis zum Ausgang. Auch um das Zelt herum herrschte den ganzen Abend viel Betrieb. Anlieger Eric Seefeld hatte sich eine Bierbank vors Haus gestellt und genoss das bunte Treiben: »Wenn es hier so ein Fest gibt muss man es ausnutzen.« (GEA)