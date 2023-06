In der Ammergasse (links) waren die Test-Bedingungen nicht optimal, heißt es im Rathaus. Wildbienen und Hummeln haben die konventionelle Mischung vorgezogen. Beim Nonnenhaus (rechts) sollte es besser laufen. Aber jetzt fehlt die wissenschaftliche Begleitung. FOTOS: KREIBICH In der Ammergasse (links) waren die Test-Bedingungen nicht optimal, heißt es im Rathaus. Wildbienen und Hummeln haben die konventionelle Mischung vorgezogen. Beim Nonnenhaus (rechts) sollte es besser laufen. Aber jetzt fehlt die wissenschaftliche Begleitung. FOTOS: KREIBICH

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.