Iraner in Tübingen erzählen von Sorgen und Hoffnungen

TÜBINGEN. Mohammad Ali Gharagozlou wurde 1965 in Teheran geboren - der iranischen Hauptstadt. Zu dieser Zeit war noch Schah Mohammad Reza Pahlavi an der Macht. Es war die Zeit der »Weißen Revolution«, mit welcher der Schah eine Modernisierung des Irans anstrebte. Eine Landreform sollte Kleinbauern die Existenz sichern, das allgemeine Frauenwahlrecht eingeführt und die Analphabetisierung des Landes bekämpft werden. Doch es kam bekanntlich anders. Die Monarchie wurde 1979 durch die islamische Revolution abgesetzt, es folgte die »Islamische Republik«, eine theokratische Diktatur mit strengen Glaubensregeln, Sittenwächtern und selbsternannten »Revolutionsgarden«. Proteste und der Ruf nach Freiheit wurden seither brutal niedergeschlagen.

Die Repressalien gegen die eigene Bevölkerung erlebte auch Ali Gharagozlou am eigenen Leib. Mit 19 Jahren war er nach seinem Abitur Teil einer Theatergruppe in Teheran, die es zu einiger Bekanntheit gebracht hatte. Für diese Gruppe schrieb Gharagozlou ein Theaterstück, dass die Herrschenden kritisierte. Der heute 60-Jährige überschritt damit eine Grenze. Er wird zusammengeschlagen. »Meine Nase wurde gebrochen, meine Augen verletzt«, erinnert sich der Iraner, der schon in seiner Jugend die Liebe zu persischen Gedichten entdeckt hatte und schon damals selbst Lyrik schrieb. Seine Kritik an den Mullahs will er dabei nicht als Heldentat angesehen wissen. »Ich war jung damals und hatte keine Erfahrung«, erklärt Gharagozlou. »Aber ich hatte einen jugendlichen Mut, den Willen zum Abenteuer. Ich wollte wissen, was passiert, wenn ich das mache. In jungen Jahren hat man einfach keine Angst.«

Doch nach dem Gewaltexzess war Gharagozlou klar, dass er den Iran verlassen musste, wenn er ein selbstbestimmtes Leben führen wollte. Er floh in die Türkei, dann nach Deutschland. Und heute, vier Jahrzehnte später, keimt in dem Wahl-Tübinger erstmals Hoffnung, dass das Schreckensregime in Teheran ein Ende finden könnte. Aufmerksam verfolgt er die Berichterstattung in den Medien, die sozialen Netzwerke und andere Quellen, um sich über den Stand der Proteste auf dem Laufenden zu halten. »Seit das Regime das Internet gekappt hat, bekommt man aber kaum noch neue Informationen. Wir sind alle ahnungslos«, beklagt Gharagozlou. Für ihn ist das ein Teil der perfiden Strategie des Regimes. Einerseits stört das die Koordinierung der Protestierenden. Vor allem aber sagt Gharagozlou: »Seit das Internet weg ist, wird auf der Straße geschossen und in den Gefängnissen hingerichtet.«

Davon ist der Familienvater überzeugt, der noch Verwandte im Iran hat. »Ich weiß nicht, ob sie noch leben oder im Gefängnis sind«, sagt Gharagozlou, der von bis zu 17.000 Toten ausgeht. »Und weitere 20 bis 30.000 Menschen sind inhaftiert.« Ob die Zahlen stimmen? Große Nachrichtenagenturen und Medienhäuser verweisen auf Schätzungen von Menschenrechtsbeobachtern, die von bis zu 2.600 Toten sprechen. Berichten von Menschen, denen auf offener Straße in den Kopf geschossen wurde. Und von hohen Dunkelziffern: Die Nachrichtensperre des Regimes zeigt offenbar Wirkung. Vielleicht spricht aus den Zahlen Gharagozlous auch die Verzweiflung, die Sorge, dass die Menschen weltweit den Iran vergessen, wieder zur Tagesordnung übergehen könnten. Oder die Realität ist noch weitaus schlimmer, als sie aus dem Iran herausdringt.

Die weltweite Aufmerksamkeit, die aktuell auf den Iran gerichtet ist, macht Gharagozlou dabei Hoffnung. »Das Regime wird auf jeden Fall fallen«, ist sich der Tübinger sicher. Zu groß sei der Unmut der Iraner. »Die Menschen haben die Mullahs endgültig satt.« Doch fürchtet er ein großes Blutvergießen, sollten andere Nationen nicht militärisch eingreifen - oder das iranische Militär die Seiten wechseln. In den sozialen Netzwerken gebe es viele Statements von Soldaten mit niedrigen Dienstgraden, die erzählen würden, nicht auf das eigene Volk schießen zu wollen. Doch der Generalstab sei von den Mullahs auserwählt und diesen bedingungslos ergeben.

Gerade durch diese »Personalpolitik« der Machthaber habe sich im Iran großer Unmut angestaut. »Im Iran fahren studierte Leute Taxi, um über die Runden zu kommen und überhaupt einen Job zu haben«, berichtet Gharagozlou. »Ich kenne einen Maurer mit Doktortitel, der aufgrund seiner Meinung nicht als Arzt praktizieren kann. Und Ärzte, die einen Zweitjob brauchen, um ihren Lebensunterhalt zu sichern.« Auf verantwortungsvollen Posten in der Gesellschaft würden dagegen »hirnlose Revolutionswächter« sitzen, die aufgrund ihrer Loyalität gegenüber dem Regime aufgestiegen seien, nicht wegen ihrer Kompetenz. »Und diese Menschen ruinieren das Land.«

Gharagozlou hofft nun auf den umstrittenen US-Präsident Donald Trump und verweist auf dessen Ankündigungen, die Demonstranten im Iran nicht alleine zu lassen. Doch folgten den Ankündigungen bisher keine Taten, zuletzt gab es Medienberichte, Trump habe bereits angeordnete Luftschläge im letzten Moment abgeblasen. Auch ein Einschreiten Israels hält der 60-Jährige für möglich - und für wünschenswert.

So bleibt den Exil-Iranern derzeit nur die Hoffnung, dass der islamische »Gottesstaat« schnellstmöglich und mit geringem Blutvergießen ein Ende findet. Ein Hoffnungsträger ist dabei auch für Gharagozlou der Sohn des letzten Schahs, Reza Pahlavi. Der 66-jährige Politikwissenschaftler und Kampfjetpilot spricht sich, so Gharagozlou, für eine Demokratisierung des Irans aus. Und der Tübinger erinnert an dessen gleichnamigen Großvater, der den Iran vor dem Zweiten Weltkrieg maßgeblich vorangebracht habe. Zwar regierte dieser durchaus autoritär, doch führte er im Iran unter anderem die allgemeine Schulpflicht ein, gab den Frauen das Recht zu arbeiten und kümmerte sich um den Aufbau einer Gesundheitsversorgung. »Es war eine goldene Zeit für den Iran«, sagt Gharagozlou.

Er selbst fand in Tübingen eine neue Heimat. Hier schrieb Gharagozlou zwei Romane auf Deutsch, die im Eigenverlag erschienen und online erhältlich sind. Hinzu kommen mehrere Bände Gedichte auf Persisch. »Ich lebe hier in Freiheit und kann ohne Angst auf die Straße gehen«, sagt Gharagozlou, der in Deutschland auch eine Familie gegründet hat. Er sagt dies aber auch, weil er »ein Niemand« sei. Zumindest für die iranischen Geheimdienste, die in der Vergangenheit auch im Ausland vor Attentaten auf Oppositionelle nicht zurückschreckten. (GEA)