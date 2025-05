In Jettenburg gilt bald überall Tempo 30

In der Mähringer Straße in Jettenburg gilt rund um die Kindertagesstätte (Bildmitte) bereits Tempo 30. Dies wird nun auf die ganze Straße ausgedehnt. Zugleich bleibt die Straße Vorfahrtsstraße, um dem ÖPNV ein flüßiges Durchkommen zu ermöglichen.

KUSTERDINGEN-JETTENBURG. Einmütig beschloss der Kusterdinger Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung, dass die Gemeinde einen Antrag beim Landratsamt Reutlingen stellen wird, um auf der Mähringer Straße in Jettenburg Tempo 30 auf der gesamten Strecke anzuordnen. Bisher war die Straße dreigeteilt: Vom Ortsanfang her galt die innerörtliche Richtgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern, ehe das Tempo an der Kindertagesstätte »Pfiffikus« auf 30 Kilometer in der Stunde reduziert wurde. In Kombination mit dem Hinweisschild »Kindergarten« galt diese Beschränkung nur bis zur nächsten Straßenkreuzung, erklärte Elvira Hornung, die als stellvertretende Bürgermeisterin die jüngste Ratssitzung leitete. Dann durften Autofahrer auf wenigen Metern theoretisch wieder auf Tempo 50 beschleunigen, bis die Bushaltestelle im Ortskern erreicht ist und die »Tempo-30-Zone« folgt.

Dieser Tempo-Flickenteppich soll nun der Vergangenheit angehören. Möglich macht dies eine Novellierung der Straßenverkehrsordnung, sodass die Gemeinde nun den Antrag beim Landratsamt stellen kann, auf der ganzen Mähringer Straße Tempo 30 anordnen zu können. »Dann hätten wir den Lückenschluss«, sagt Hornung. Das Landratsamt hat bereits seine Zustimmung angekündigt, erwartete aber noch einen offiziellen Antrag, den der Gemeinderat nun beschloss. Begründet wird der Antrag unter anderem mit der »Sackgassensituation«, in der sich Jettenburg befinden würde. Auswirkungen auf den überörtlichen Verkehr würden sich daher in Grenzen halten. Stattdessen würde die Regelung für Klarheit sorgen und auch die Ausfahrt von den Kundenparkplätzen einer Gaststätte erleichtern.

Eine »Tempo-30-Zone« wird dennoch nicht im ganzen Ort eingeführt: Da die Mähringer Straße auch der ÖPNV-Anbindung dient, bleibt sie bevorrechtigt, um dem Linienbus das Stop-and-Go an den zahlreichen Kreuzungen zu ersparen. »Die Reduzierung des Tempos auf einer Streckenlänge von zirka 500 Metern dürfte für den dort auch fahrenden Busverkehr mit wenigen Sekunden Zeitverzug unerheblich sein«, prognostiziert die Gemeinde zudem in ihrem Antrag. (GEA)