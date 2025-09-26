In Gomaringen steht jetzt ein »Schwätzbänkle«

Das neue »Schwätzbänkle« am Gomaringer Spielplatz Auf der Hald trägt eine klare, eingeprägte Botschaft, die an alle gerichtet ist: »Nehmen sie hier Platz, wenn sie schwätzen wollen.«

GOMARINGEN. Die Stützen sind aus Edelstahl gefertigt, die Balken aus massiver Eiche - und gekostet hat sie rund 1.500 Euro: Gomaringen hat jetzt ein »Schwätzbänkle«, errichtet am Spielplatz Auf der Hald. Ins helle Holz, das am Tag der Einweihung vom Regen benetzt war, ist eingeprägt, warum sie aufgestellt wurde: »Nehmen sie hier Platz, wenn sie schwätzen wollen.« Trotz des nassen Herbstwetters waren ein gutes Dutzend Gomaringer gekommen, um die Bank offiziell und gut gelaunt an die Gemeinde zu übergeben. »Bei gutem Wetter kann ja jeder«, hörte man mehr als einmal.

Johannes Rothmund, der im Vorstandsteam der Bürgerstiftung sitzt, betonte den sozialen Zweck des Schwätzbänkles, der über den netten Plausch hinausgeht: Die Bank ist ein Zeichen und auch eine Maßnahme gegen Vereinsamung. »Denkt man an den Trend der Vereinsamung, denkt man eher an ältere Leute«, sagte Rothmund. Aber nicht nur diese soziale Gruppe sei davon betroffen, sondern auch zunehmend junge Menschen - das habe vor allem Corona gezeigt.

Idee der Evangelischen Landeskirche

»Menschen, die in Gomaringen aufgewachsen sind, betrifft das weniger.« Einheimische könnten zumeist auf eine breite soziale Basis - vor allem auf die Familie - zurückgreifen. Bei vielen Zugezogenen sei das anders, häufig fehle der Kontakt. Ein kleiner Schritt, um diese Situation zu verbessern, sei jetzt mit dem neuen Bänkle getan.

Die Idee des Schwätzbänkle kam von außen, vom Besuchsdienst der Evangelischen Landeskirche, der das Konzept bereits mehrfach erprobt hat. »Es gibt Bänkle in Stuttgart, Fellbach, Brühl, Konstanz, Ulm - und jetzt auch in der Mitte Baden-Württembergs, in Gomaringen«, zählte Bürgermeister Steffen Heß auf. Man befinde sich also in guter Gesellschaft.

Schattenspender wird noch gepflanzt

Das Geld dafür kommt indes vom Kern der Bürgerstiftung selbst: Drei Vorstandsmitglieder und sieben Stiftungsräte haben die Kosten für den sozialen Rastplatz gestemmt. Aufgebaut hat's die »Bänklesgruppe«, ein Zusammenschluss von Gomaringer Handwerkern, die sich zum Ziel gesetzt haben, schöne Orte auf Gemeinde-Gemarkung mit anständigen Sitzgelegenheiten zu versehen. Insgesamt 33 Stück haben die größtenteils gelernten Metallbauer, »die auch Holz können«, bereits errichtet - daneben zahlreiche Insektenhäuschen und auch die Bücherschränke gehen auf ihre Kappe.

Fertig ist der soziale Treffpunkt aber noch nicht ganz. »Wir wollen mindestens noch einen Baum setzen«, sagte Rothmund. Nicht bloß fürs Auge, sondern auch für kühlenden Schatten, wenn die Schwätzenden sonst in der sommerlichen Hitze brüten würde. »Eine Linde zur Verschattung pflanzen wir gerne«, sagte Bürgermeister Heß zu, der sicherlich auch hin und wieder auf dem Schwätzbänkle einkehren wird. »Wie manche von Ihnen ja wissen, liegt die Bank hier auf meinem Heimweg.« Wer sich also für kommunale Politik interessiere, sei herzlich eingeladen, sich zu ihm zu setzen. (GEA)