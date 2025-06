Im Kirchentellinsfurter Schirm-Areal wird gefeiert

Bitte aktivieren Sie Javascript

KIRCHENTELLINSFURT. »Ein toller Ort, nicht nur für Konzerte«, sagt Ruth Setzler. Schlagzeuger Uli Wagner und Geschäftsführer Steffen Krämer nicken. In einer Woche ist es wieder so weit. Dann werden die Blues-Rocker von Black Cat Bone abends im Hof spielen. Aber nicht nur das. Tagsüber gibt's ein großes Programm mit Leuten, die ebenfalls finden, dass das Schirm-Areal ein toller Ort ist - nämlich als Gewerbepark, in dem 19 Unternehmen beheimatet sind.

»Für eine Weberei war das hier optimal«, sagt Steffen Krämer, Urenkel des Firmengründers Carl Schirm. Echaz und Neckar sorgen für ein eher feuchtes Klima, das wirkt sich positiv aus beim Umgang mit Textil. Der Bahnhof ist gleich um die Ecke. Carl Schirm, der zuvor in Wannweil aktiv war, baute ein florierendes Unternehmen auf. Damals galt die Regel: Ordentliche Qualität findet immer ihre Käufer, wenn der Preis stimmt. »Glückliche Zeiten«, sagt Krämer im Rückblick.

Weithin sichtbar und schon lange Ortsbild-prägend: Das Schirm-Areal von der Straßenseite. Foto: Joachim Kreibich Weithin sichtbar und schon lange Ortsbild-prägend: Das Schirm-Areal von der Straßenseite. Foto: Joachim Kreibich

Die große Krise hat später auch den Betrieb in Kirchentellinsfurt nicht verschont. Ende der 1980er-Jahre war Schluss. Viele verloren ihre Arbeit. Das große Gebäude stand leer. Und begann sich doch in der Folge wieder mit Leben zu füllen. Es gelang die Umwandlung in einen Gewerbepark, der die heutigen Gesellschafter mit Stolz erfüllt. Neben Krämer und seinen beiden Brüdern (vierte Generation) sind acht Familienmitglieder der fünften Generation Gesellschafter.

Das Festprogramm Am Samstag, 28. Juni, zwischen 10 und 15 Uhr sind viele Türen der Unternehmen im Gewerbepark geöffnet. Es gibt Firmen-Präsentationen und Foto-Ausstellungen. Bürgermeister Bernd Haug sprichtgegen 13.30 Uhr ein Grußwort. Fürs kulinarische Angebot sorgt die Fischerkameradschaft. Ab 20 Uhr spielen die Blues-Rocker von Black Cat Bone im Innenhof. Tickets dafür können bei Kultur im Schloss reserviert werden. (GEA)

Den Gewerbepark sieht jeder von weitem, der von der B27 oder aus Kusterdingen kommt. Auch die Wannweiler fahren direkt auf das markante Gebäude zu. Bei einem Rundgang wird gleich deutlich: Die Erben haben nichts abgerissen, was von Bedeutung war, und viele Details erhalten.

Auch für Ehemalige

Krämer hofft, dass auch viele ehemalige Mitarbeiter den Weg hierher finden an dem Tag, an dem gefeiert wird. Ihre Belegschaft haben die Arbeitgeber stets sehr geschätzt. Beim Jubiläum sollen ein kleiner Film vorgeführt und Bilder ausgestellt werden. Ein Stoffballen mit Resten erinnert daran, was hier verarbeitet wurde. Und erstmals wird eine zweibändige Historie des »Schirm« als Buch zu erwerben sein.

Ruth Setzler vom Verein Kultur im Schloss denkt gerne zurück an die Veranstaltungen, die man immer wieder im Hof des »Schirm« organisiert hat und kommt sofort ins Erzählen. »Da gab's wunderbare Konzerte. Zum Beispiel mit Gongs und Klangschalen. Wir haben es geliebt.« Später am Abend wurde der Platz vor der Bühne häufig zur Tanzfläche.

Bluesrocker mit großen Meriten

Corona-bedingt gab's eine Pause. Doch am 28. Juni soll's wieder so werden wie zuvor. Diesmal mit einem Auftritt der Blues-Rock-Band Black Cat Bone, die zuletzt 2006 im Heimatort ihres Schlagzeugers Uli Wagner aufgetreten sind. Auch Black Cat Bone stehen für Qualität und Standfestigkeit und verharren nicht in der Vergangenheit: Es gibt sie inzwischen seit 46 Jahren - eine kleine Ewigkeit in der Branche, in der viele vom schnellen Erfolg träumen, dann aber bald ernüchtert feststellen, dass er sich nicht immer wie erhofft einstellt. Von der Urbesetzung ist noch Bassist Stephan Wegner dabei. Am Mikrofon steht Tanja Telschow, die vor wenigen Jahren den German Blues Award gewonnen hat.

Gitarre spielt Gunter Richter - ein anspruchsvoller Part, wenn die Vorgänger Hans-Jörg Müller und Werner Dannemann heißen - der dieser Aufgabe aber jederzeit gewachsen ist. Wenn man in einer Band mitspielen will, die mit etlichen Größen und - darunter Ex-Stones-Gitarrist Mick Taylor oder Alvin Lee von Ten Years After - im Studio war, muss man schließlich einiges draufhaben.

Im Innenhof gibt's einiges zu entdecken. Foto: Joachim Kreibich Im Innenhof gibt's einiges zu entdecken. Foto: Joachim Kreibich

Den Stolz auf den »Schirm« merkt man auch Ruth Setzler an. Sie findet, »heute würde man das einen Innovation-Hub nennen«, und rechnet wie Wagner und Krämer damit, dass schon am Nachmittag viele neugierige Besucher kommen, um sich anzuschauen, was noch von damals erhalten ist und was die Mieter heute alles zu bieten haben. (GEA)