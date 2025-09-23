Hockete bei Modellfliegern in Kusterdingen lockte viele Gäste an

Auch wenn es so aussieht, als ob das Modellflugzeug im Fangzaun hängt: Steffen Henne, rechts daneben, lässt seinen Flieger hier in der Luft am Propeller hängen. Ganz rechts: Moderator Thomas Harrer.

KUSTERDINGEN. Das Wetter war genau richtig: Es kamen über den Tag verteilt zwischen 200 und 300 Besucher auf den Platz des Modellflugclubs Kusterdingen am Waldrand in Richtung Wannweil. Am zweiten Tag könnten es sogar noch ein wenig mehr gewesen, sein, vermutete Jürgen Rühle, der zweite Vorstand des Vereins. An beiden Tagen gab es Mittagessen. Sowie, anschließend Kaffee und Kuchen.

Vor allem aber gab es vormittags bis 12 Uhr und nachmittags ab 14 Uhr ständig Vorführungen der Flugkunst. Eins der großartigsten Manöver zeigte Steffen Henne, der bei den Vereinsmeisterschaften dieses Jahr auf dem Podest landete: Er ließ sein Flugzeugmodell, am Propeller hängend, etwa einen Meter über der Grasnarbe in der Luft stehen. Das Flugzeug wird in der Senkrechten gehalten, ohne dass es steigt. Das nennt man Torquerolle.

Das Flugzeug steht in der Luft

»Dann hat das Querruder kaum Wirkung – das Drehmoment des Motors wirkt«, erklärte Henne. Dieser Effekt tritt ein, wenn die Schubkraft des Motors, die bei etwa 25 Kilogramm liegt, das Eigengewicht des Flugzeugs übersteigt. Der schwarz-rot lackierte Flieger von Henne wiegt rund 14 Kilogramm. Es besteht aus einem mit Bügelfolie bespannten Holzrahmen. Es ist mit einem 120-Kubikzentimeter-Benzinmotor ausgestattet. Ein Liter Sprit passt in den Tank, damit kann Henne sein Modell rund 15 Minuten fliegen lassen.

Wer als Kind mit der Modellfliegerei beginnt, den lässt sie nicht mehr los: »Ich mach’ das, seitdem ich über den Tisch kucken kann«, sagte Steffen Henne. Sein Vater begann mit der Modellfliegerei etwa zur Zeit, als Henne, heute 35 Jahre alt, geboren wurde: »Ich habe angefangen, als ich fünf Jahre alt war.« Er bekam damals einen Holzsegler mit eineinhalb Meter Spannweite. Ein klassisches Anfängermodell.

Kinderprogramm soll den Nachwuchs für die Modellfliegerei begeistern

Ziemlich ähnlich war es bei Jochen und Jürgen Rühle, seit sechs Jahren erster, beziehungsweise zweiter Vorstand des Kusterdinger Modellflugclubs: Ihr Vater Dieter, seit 35 Jahren Flugleiter des Vereins, nahm seine Buben früh auf den Platz mit. So hält es der Verein bis heute: Bei der Hockete am Wochenende waren die Familien dabei. Für die Kinder gab es ein Programm, das sie für die Modellfliegerei begeistern sollte: Es gab Flieger zum selberbasteln und als Höhepunkt ließ ein Flugzeug Bonbons über dem Platz regnen.

Ab dem Frühjahr, bis in den Herbst, treffen sich die Jugendlichen des Vereins montags zum Jugendfliegen. »Bei einigen ist der Vater bereits Pilot, dennoch bleiben nicht viele hängen«, räumte Jürgen Rühle ein. Dabei, so der zweite Vorsitzende des Vereins, sei der Einstieg in dieses Hobby relativ preisgünstig zu bewältigen. Dem Verein mangelt es allerdings an einer Unterkunft für die Wintermonate, der Zeit, in der an den Modellen gebastelt wird.

Das Beherrschen der Fernbedienung ist die große Kunst

Die Brüder Rühle übernahmen den Verein mit 72 Mitgliedern, davon 30 aktive, vor etwas mehr als sechs Jahren. Sie wollen das Vermächtnis des langjährigen Vorsitzenden Bruno Ankele fortführen, der dieses Jahr verstarb. »Bruno war in unserem Verein das Mädchen für alles. Er fehlt«, sagte Jürgen Rühle. Zu dessen Vermächtnis gehörte immer eine ordentliche Flugschau mit Gastpiloten, die es verstehen, mit der Fernsteuerung der Modellflieger kunstvoll umzugehen.

Einige davon kamen am Wochenende vom Modellflugclub aus Ofterdingen. Der veranstaltet seinen Flugtag am kommenden Wochenende – da werden wiederum die Kusterdinger in großer Zahl auflaufen und ihre Modelle starten lassen. (GEA)