Haushaltsentwurf der SPD Mössingen: Einstieg in die Freibad-Sanierung?

Auch wenn es eng ist: Beim Freibad möchte die SPD wenigstens für die Sanierung des Aufsichtstürmchens und die Planung der Sanierung des Kinderbereichs Geld locker machen.

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. Die Aussage war eindeutig: »Aufgrund der aktuellen finanziellen Lage wurden sämtliche Sanierungsmaßnahmen aus dem Wirtschaftsplan gestrichen und bis auf Weiteres geschoben«, erklärte der Mössinger OB Michael Bulander bei der Einbringung des Haushalts im November zum Thema Freibad. Also: alles wie gehabt. Seit 2019 geht es darum, Investitionen ins Freibad im Haushalt unterzubringen und dann auch in Angriff zu nehmen - vergeblich. Dass hier aber vor allem beim Kleinkindbereich Handlungsbedarf besteht, hatte Bulander bereits in seiner Haushaltsrede 2024 eingeräumt. Im vergangenen Sommer musste das Becken wegen eines akuten Schadenens sogar zeitweilig gesperrt werden.

Trotz der unerfreulichen finanziellen Lage möchte die SPD-Fraktion aber wenigstens mal die ersten Schritte gehen mit Blick auf die erforderlichen Sanierungen. Sie stellt für die Haushaltsberatung am 19. Januar den Antrag, 150.000 Euro für Planungskosten zur Erneuerung des Kinderplanschbeckens im Haushalt bereitzustellen. Seit Jahren werde das marode Becken immer wieder mit hohen Kosten notdürftig repariert, was sich nur durch eine Sanierung oder einen Neubau vermeiden lasse. Dabei, heißt es in der Begründung, sei die frühkindliche Wassergewöhnung eine grundlegende Voraussetzung, um später schwimmen zu lernen. Zudem würde die Stadt mit dem Freibad als Standortfaktor in vielfältiger Weise werben.

Von der Halle zum Bad

Ein Problem bisher: Die Gesamtkosten für die Sanierung des Kinderbereichs wurden bisher auf etwa zwei Millionen Euro geschätzt. »Diese Kosten«, schreibt die SPD in ihrem Antrag, »halten wir für nicht nachvollziehbar, auch im Vergleich zu den Kosten für andere Infrastrukturmaßnahmen.« Sie möchte deshalb eine Obergrenze von einer Million Euro festlegen. Wichtig sei jedenfalls eine belastbare Planung, »um auf mögliche Förderprogramme von Bund und Land vorbereitet zu sein«. Dies gelte auch für die Sanierung des Aufsichtsturms, der fast 40 Jahre alt sei. Hierfür beantragt die SPD 50.000 Euro bei geschätzten Gesamtkosten von etwa 200.000 Euro.

Und woher soll das Geld kommen? Das, so der Vorschlag der SPD, soll von der Sporthalle kommen. Hier hatte der Gemeinderat, ebenfalls auf Vorschlag der SPD, schon mal beschlossen, die Planung nicht ganz so weit voranzutreiben wie zunächst vorgesehen. Das würde in diesem Jahr 200.000 Euro weniger kosten. Dieser Betrag könnte dann ins Freibad investiert werden.

In einem zweiten Antrag fordert die SPD, die Planansätze für den Unterhalt von Straßen, Geh- und Radwegen um 375.000 Euro anzuheben. Dies ist aus Sicht der Fraktion möglich, weil Mössingen rund eine Million Euro weniger Kreisumlage zahlen muss als zunächst erwartet. (GEA)