Hat die Stadt Mössingen gegen Denkmalschutz verstoßen?

MÖSSINGEN. Die Stadt Mössingen hat die einzeln aufgesetzten Metallbuchstaben des Schriftzugs »Gottlieb Rühle Volksschule« im Zuge der von Gemeinderat beschlossenen Umbenennung in Farrenbergschule entfernt. Einerseits an der nördlichen Fassade, andererseits in der Eingangshalle. Nun steht der Vorwurf im Raum, dass dies »an einem denkmalgeschützten Gebäude ohne den erforderlichen denkmalschutzrechtlichen Antrag« erfolgt sein könnte. Dem Landesamt für Denkmalpflege in Tübingen liegt ein Hinweis aus der Bevölkerung vor, demzufolge »an einem eingetragenen Kulturdenkmal ohne rechtliche Grundlage eine Veränderung vorgenommen wurde«.

Laut Landesamt ist beim Regierungspräsidium Tübingen kein Antrag der Stadtverwaltung auf Genehmigung einer solchen Maßnahme eingegangen, was notwendig wäre, da sie gleichzeitig Bauherrin und Untere Denkmalschutzbehörde ist. »Ein solches Vorgehen wirft Fragen nach der Verlässlichkeit und Ernsthaftigkeit der denkmalschützenden Behörden-Mitarbeitern vor Ort auf«, heißt es in der Mutmaßung des Hinweisgebers.

Denkmal der Nachkriegsmoderne

Die vormalige Grund- und Hauptschule ist eines der architektonischen Mössinger Wahrzeichen. Wegen des rasanten Bevölkerungszuwachses durch Kriegsvertriebene hatte in den frühen 1950er-Jahren die Schulraumnot dazu geführt, dass die Langass-Schule durch einen Neubau entlastet werden musste. Am damaligen Ortsrand in der Breite Straße erfolgte 1954 die Grundsteinlegung für einen großen Schulbau. Entworfen hat das Gebäude der renommierte Stuttgarter Architekt Dr. Manfred Lehmbruck (gestorben 1992), einem bedeutenden Vertreter der Nachkriegsmoderne, des »Neuen Bauens«. Ihm verdankt Mössingen auch die zwischen 1951 und 1962 erstellten Pausa-Gebäude mit dem Herzstück der Tonnenhalle (2004 ebenfalls unter Denkmalschutz gestellt) und die Friedrich-List-Realschule (eröffnet 1967).

Grundsteinlegung der Breite-Schule mit Dokumentenkasse 1954 mit Schulrat Martin Haar (links) und Bürgermeister Gottlieb Rühle, nach dem die Schule 1965 umbenannt wurde. Foto: Meyer/Archivfoto Grundsteinlegung der Breite-Schule mit Dokumentenkasse 1954 mit Schulrat Martin Haar (links) und Bürgermeister Gottlieb Rühle, nach dem die Schule 1965 umbenannt wurde. Foto: Meyer/Archivfoto

Auf den ersten Blick klingen die Vorwürfe stimmig. Wenn man »den ursprünglichen Fassadenschriftzug als Bestandteil des historischen Gebäudes« entfernt. Und damit, so die Eingabe beim Tübinger Denkmalamt, »ein gestalterisches Detail« tilgt und die Spuren übermalt. Bei genauerer Betrachtung stellt sich die Sachlage aber anders dar.

Schriftzug kam erst 1965

Der wuchtige dreigeschossige Schultrakt mit Treppenhaus wurde im Juli 1957 mit einem großen Fest eingeweiht. Allerdings erhielt die Lehranstalt nicht den Namen Gottlieb-Rühle-Schule, sondern Breite Schule. Es war und ist unüblich, öffentliche Gebäude nach Lebenden zu benennen. Und Rühle war damals schließlich nicht nur neben Lehmbruck Hauptredner, sondern (seit 1946) bis 1962 Bürgermeister von Mössingen. Gestorben ist Rühle erst 1965. Seine Witwe forderte, ihm seiner Verdienste wegen ein Ehrengrab einzurichten.

Stattdessen hat Bürgermeister Erwin Kölle in der Gemeinderatssitzung vom 24. Mai 1965 einen Vorschlag zur Zustimmung gebracht, wonach »die Breite-Schule mit Gottlieb-Rühle-Volksschule zu benennen« sei, »auch zum Zwecke der besseren Unterscheidung der anderen Schulen.« Der Beschluss wurde am Montag, 13. September 1965, mit einer Schulfeier umgesetzt. Handwerker hatten zuvor die Metallbuchstaben angebracht.

Demnach ist der angebrachte Schriftzug nicht mehr originaler Bestandteil oder gar designtes Detail des von Lehmbruck geplanten Gebäudes. Eine Einschätzung, die auch Mössingens Baubürgermeister Martin Gönner teilt. »Wir haben den Vorgang natürlich dokumentiert und die Metallbuchstaben fachgerecht entfernt und sachgerecht eingelagert«. Der neue Name der Farrenbergschule werde »mit gleichem Material, gleicher Schriftart und an gleicher Stelle neu angebracht«. Das Denkmal, so Gönner, erfahre dadurch die geringste Beeinträchtigung. (GEA)