Großer Abschied von Tübingens Landrat Joachim Walter

Joachim Walter hatte sich gewünscht, dass Justizministerin Marion Gentges die Festrede zu seiner Verabschiedung hält. Diesen Wunsch hat sie ihm am Freitagabend erfüllt.

TÜBINGEN. »Wünscht keine Orden und Ehrenzeichen«: Diesen Vermerk fand die Justizministerin in den Akten des Landrats. »Joachim lässt sich nur ungern ehren«, sagte Marion Gentges. Am vergangenen Montag führte daran allerdings kein Weg vorbei: Für zwölf Jahre als Präsident des baden-württembergischen Landkreistages wurde er mit der Landkreismedaille in Gold ausgezeichnet. Auch am Freitagabend bei der Verabschiedung im Landratsamt kam Walter an Lob und Ehre nicht vorbei. Viele waren gekommen, um Walter für seinen unermüdlichen Einsatz für den Landkreis Tübingen zu danken. Darunter Vertreter aus der Bundes- und Landespolitik, dem Regierungspräsidium, der Industrie und dem Handwerk, der Tübinger Universität und den Kliniken, Landräte benachbarter Landkreise, Oberbürgermeister und Bürgermeister, Kreisräte und Mitarbeiter des Landratsamts. Besondern gefreut hat es Walter, dass auch die beiden Kollegen aus den Partnerschaftskreisen in Israel und Rumänien den weiten Weg auf sich genommen haben.

»Seine Präsenz vor Ort war legendär«

Walter habe Werte verkörpert, sagte der Dußlinger Bürgermeister Thomas Hölsch zur Begrüßung. »Respektvoll zu Anderen, verlässlich im Wort und zugänglich« sei der Landrat während seiner Amtszeit immer gewesen. »Politik lebt von Menschlichkeit«, so Hölsch. Walter habe das immer gelebt. »Seine Präsenz vor Ort war legendär.«

2003 wurde er zum Landrat in Tübingen gewählt. In seiner Amtszeit hat er große Krisen zusammen mit seinem Team bewältigt. Rund 135.000 syrische Flüchtlinge seien in den Jahren 2015/2016 nach Baden-Württemberg gekommen, erinnerte Gentges. Die Menschen unterzubringen, sei die kleinere Herausforderung gewesen, sie zu integrieren die größere, habe Walter dazu bemerkt.

»Aufrichtig, verlässlich, standhaft und loyal«

Fünf Jahre später brach die Corona-Pandemie aus. Auf dem Tübinger Festplatz wurde ein, so Gentges, "regelrechtes Start-up" mit 800 Mitarbeitern aus dem Boden gestampft: das Kreisimpfzentrum. Kurz darauf begann Russland den Krieg in der Ukraine, weitere 225.000 Menschen kamen ins Land. All das habe der Landrat mit konsequentem, sachlich fundierten Handeln begleitet. »Aufrichtig, verlässlich, standhaft und loyal« so beschrieb Gentges Walter. "Ein Schaffer vor dem Herrn, der immer die richtigen Worte gefunden hat."

Viele waren in die Glashalle des Tübinger Landratsamtes gekommen, um sich von dem scheidenden Landrat zu verabschieden. Foto: Benjamin Krohn Fotografie Viele waren in die Glashalle des Tübinger Landratsamtes gekommen, um sich von dem scheidenden Landrat zu verabschieden. Foto: Benjamin Krohn Fotografie

Was Walter als Vorgesetzten ausgemacht hat, beschrieb Daniela Hüttig. Sie lobte seinen Tatendrang, seine natürliche Autorität und seine Menschlichkeit. Er habe sich auch in den großen Krisen immer den Menschen gestellt, selbst bei Veranstaltungen, bei denen die Emotionen hochkochten. Walter habe viel von seinen Mitarbeitern verlangt, aber selber auch viel geleistet. »Er saß nicht selten bis Mitternacht im Büro, nach Veranstaltungen schleppte er schwere Sprudelkisten und nahm das Altglas auch gleich mit.« Ein Vorgesetzter also, dem nichts zu viel war. Selbstverständlich übernahm er auch Wochenenddienste bei der Corona-Telefonhotline.

Ein umtriebiger Schaffer also, der Brücken gebaut hat und sich für nichts zu schade war. Aber auch einer, der sich köstlich amüsieren konnte über manches, was da aus Berlin oder Stuttgart kam. Als die Kampagne »The Länd« startete nannte er sich kurzerhand »the Ländrät«. Noch bevor er sich bei allen Mitarbeitern im Landratsamt vorgestellt hatte, war er in der Bußgeldstelle schon bestens bekannt: Walter war des Öfteren flott unterwegs. Die Bußgeldbescheide wurden immer an den Herrn Landratsamt adressiert. »Eine Art von Gehaltsrückführung«, beschrieb es Walter.

»Man erkennt sich selbst kaum wieder«

Mit feinsinnigem Humor reagierte Walter auf die Lobesworte: »Es erfordert übermenschliche Kraft über so viel Lob nicht geistig beschädigt zu werden«, sagte er in seinem Schlusswort. »Man erkennt sich selbst kaum wieder.« Walter hat sich bis zum Schluss wohl gefühlt in der kommunalen Familie. Zwar sei er mit den Bürgermeistern in Sachen Kreisumlage nicht immer einer Meinung gewesen, aber »in Krisen hat kein Taschentuch zwischen uns gepasst«.

Zwei Schubkarren voll mit Geschenken von den Gemeinden des Landkreis. Foto: Benjamin Krohn Fotografie Zwei Schubkarren voll mit Geschenken von den Gemeinden des Landkreis. Foto: Benjamin Krohn Fotografie

Dass die Wertschätzung durchaus gegenseitig war, bewiesen die Bürgermeister mit einen ganz besonderen Geschenk: Ein Unimog kam am Ende vorgefahren und lud zwei dick bepackte Schubkarren ab. Jede Gemeinde hatte sich etwas für den scheidenden Landrat ausgedacht: ein Schoko-Bischof aus Nehren, ein kleiner Neptun aus Tübingen und eine Kirschen-Omel aus Mössingen waren darunter. Gomaringen steuerte die Schubkarren dazu bei.

Mit einem großen Zapfenstreich der Bürgerwache Rottenburg wurde der offizielle Teil des Festes beendet. Musikalisch gestaltet hatte das Fest das Verbandsjugendorchester. Was Walter mit der neu gewonnenen Zeit im Anschluss vor hat, sagte er mit den Worten Heinz Ehrhardts: »Ich reibe mir Morpheus Arme aus den Augen, werfe mir den Hut um die Schulter und lebe sinnlos mäßig.« (GEA)