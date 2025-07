»Gomaringer Spange«: Stadtbahn soll ab 2030 fahren

Das Projekt könnte in Zukunft zur Belastungsprobe der beteiligten Kommunen in den drei Landkreisen werden. Für viele Gemeinden hieß es in den vergangenen Jahren: steigende Ausgaben für Personal und die Umsetzung von Bundes- und Landesvorgaben, dazu im Falle des Landkreises Tübingen auch eine steigende Kreisumlage und stagnierende Einnahmen wegen der versprochenen Aufkommensneutralität nach der Grundsteuerreform.

»Und da ist die Stadtbahn noch mit keinem Cent reingerechnet«, sagte Schultes Heß im Dezember vergangenes Jahr, als die vom Kreis geforderte höhere Umlage für Finanzierungsängste bei den Kommunen sorgte. Einige Bürger äußerten bei der jüngsten Einwohnerversammlung im März skeptisch zur Umsetzung. »70 Prozent der Leute, die ich gefragt habe, sagen, dass die Stadtbahn nie kommt«, erklärte der ehemalige SPD-Gemeinderat Willi Kemmler bei der Veranstaltung. »Die Bahn wird zwischen 2030 und 2033 gebaut«, antwortete Heß. (pru)