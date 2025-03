In der Gomaringer Schlossschule haben Kreide und die klassische Schultafel offiziell ausgedient: In 31 Klassenzimmern sind mittlerweile moderne digitale Tafeln verbaut. Die können alles, was ein Tablet auch kann - und teilweise sogar besser.

Magnus Klinzing, Rektor der Gomaringer Schlossschule, präsentierte den Gemeinderäten die neuen Displays, an denen der moderne Unterricht stattfindet. Foto: Paul Runge Magnus Klinzing, Rektor der Gomaringer Schlossschule, präsentierte den Gemeinderäten die neuen Displays, an denen der moderne Unterricht stattfindet. Foto: Paul Runge

