Gomaringer Obst- und Gartenbauverein: Reiche Beute bei der Versteigerung

GOMARINGEN. »Na ja, wir haben ja einen Hänger«, schmunzelt Hanne Wurth, nachdem sie ihren zehnten Apfelbaum ersteigert hat. Eigentlich wollte sie ja »nur einen oder zwei, wenn es kleine Bäume sind«. Aber wie sollte sie auch widerstehen, wenn die Bäume wie dieses Jahr so voller Äpfel hängen, dass sie schon beinahe wie Trauben anmuten? Wieso sollte sie überhaupt widerstehen? Bei einem Preis von zwei bis sechs Euro pro Baum? Und noch dazu bei dem Sortenreichtum?

Sogar sehr alte Sorten, wie der Reutlinger Streifling, der bis in die 1970er-Jahre der begehrteste Kuchenapfel der Region Reutlingen war, sind auf der Streuobstwiese am Buchbach in Gomaringen zu finden. Der Streifling war auch Wurths Baum Nummer zehn, denn den hatte sie zuletzt als Kind gegessen und »außerdem täte mir das in der Seele weh, wenn die Äpfel auf dem Boden vergammeln müssten«.

Oder auf gut schwäbisch »verrecke würde«, wie es Günter Letz augenzwinkernd ausdrückt. Letz ist seit zwölf Jahren Vorstand des Obst- und Gartenbauvereins Gomaringen und seitdem leitet er auch die Obstbaumversteigerung am Buchbach. In diesem Jahr ohne die Gemeinde, denn für die ist es zu teuer, einen Vertreter zu schicken.

Trester wird zum Wildfutter

»Außerdem hat die Gemeinde Vertrauen in uns«, so Letz, der mit einer handgezeichneten Karte in der Hand, auf der alle Obstbäume und auch deren Sorten akribisch aufgelistet sind, die Prozession durch die Streuobstwiese anführt. »Finanziell bringt das dem Verein auch nicht viel, das ist eher Herzenssache«, erläutert der Kassier des Vereins Albrecht Knecht. In einem schlechten Obstjahr sind die Preise pro Baum zwar etwas höher, aber selbst dann verdient der Verein wenig an der Aktion. »Okay, drei Bäume für sechs Euro, zum ersten, zweiten, dritten.«

Etwa 200 Bäume stehen auf der Wiese, die Versteigerung kann bei Bedarf aber auch im Auchtert weitergehen. Dieses Mal sind etwa zehn Leute anwesend. Mehr als sonst, aber es sind immer noch mehr als genug Bäume pro Person. »Von einem großen Baum hole ich mit Sicherheit so um die zehn Zentner Äpfel«, erklärt Roland Kolb, der schon seit mindestens zehn Jahren dabei ist. Im vergangenen Jahr hatte er alle Bäume von der Streuobstwiese im Auchtert ersteigert, aber dieses Jahr hat er leider verpasst, auf einen seiner Favoriten zu bieten, weil er die Fragen eines neugierigen Journalisten beantworten musste.

Ein Zentner sind übrigens 50 Kilo, ein Doppelzentner 100, aber »das sagt kein Mensch mehr.« Aus einem Zentner Äpfel gewinnt Kolb etwa 35 Liter Apfelsaft. Bohnäpfel sind gute Saftäpfel. Die Reste nach dem Pressen heißt Trester und der wird mit Salz gemischt und im Winter als Wildfutter verwendet – und den Steinlachtaler Cidre sollte man unbedingt mal probieren.

Vom Baum in die Flasche

Neben der Obstbaumversteigerung organisiert der Verein mit seinen über 300 Mitgliedern noch viele andere Aktionen in der Region. So etwa einen kostenlosen Sommer- und Winterschnittkurs für Obstbäume, das Hochzeitsbaumpflanzen, bei dem Ehepaare gemeinsam einen Baum pflanzen können und viele weitere Ausflüge. »Wir wollen mit solchen Aktionen Wissen vermitteln und auch Gemeinschaft schaffen«, erklärt Claudia Braun, ehemalige Schulleiterin und die Schriftführerin des Vereins, »Kinder sollen bei uns lernen, wie der Saft in die Flasche kommt.«

Sarah Büchner hat ihre Mutter zur Versteigerung begleitet, hat ihre eigene Tochter dabei und nimmt es gelassen und mit guter Laune hin, dass es jetzt doch zehn Bäume geworden sind: »Also erst mal zahle ich im Laden für sechs Bioäpfel drei Euro, und hier bekommen wir einen ganzen Baum dafür und außerdem ist selbst gepresster Apfelsaft ein richtig tolles Geschenk. Aber zehn sind wirklich genug, jetzt ist Schluss.« (GEA)