Gomaringer Kulturhalle: Roter Teppich im Kerzenlicht

GOMARINGEN. Am Samstagabend verwandelte sich die Gomaringer Kulturhalle in einen Ballsaal voller Eleganz und Lebensfreude. Unter dem Motto »Hören, genießen, bewegen« hatte der örtliche Musikverein zum Tanz in den Herbst eingeladen und 168 Leute waren der Einladung gefolgt. »Wir sind schon seit dem Sommer ausverkauft, wie vor Corona«, sagte Vereinsvorstand Bernd Föll. Mit Unterbrechungen für Essen und Unterhaltung sagte er voraus: »Das Tanzbein wird bis kurz vor 2 Uhr geschwungen.«

Die Verantwortlichen hatten sich sichtlich Mühe gegeben mit der Vorbereitung und der Dekoration von Tischen und Halle. Die Gäste schritten bereits außen über einen links und rechts mit Kerzen beleuchteten roten Teppich zum Eingang. Beim Sektempfang sahen sich viele regelmäßige Besucher - ein Wiedersehen. »Die meisten sind Stammgäste«, so Föll. Einige neue Leute waren auch dabei, wie eine kurze Umfrage per Handzeichen zu Beginn ergab. »Wir hatten eine Warteliste und für ein paar Ausfälle gleich Nachrücker«, sagte Charlotte Fisch, zweiter Vereinsvorsitzende. Im Umkreis gebe es kaum noch solche Bälle.

»Wir machen das seit Jahren und neue Gäste kommen oft auch aus der weiteren Umgebung durch Mund-zu-Mund-Propaganda«, so Fisch. Für den musikalischen Auftakt sorgte das Schwäbische Salonensemble. Die Tänzerinnen und Tänzer schritten in einer Polonaise durch die Halle, bevor sie die ersten Schritte als Paare wagten. Das Schwäbische Salonensemble ist seit seiner Gründung 2015 an der Musikhochschule Stuttgart für seine elegante und vielseitige Klangsprache bekannt. Mit schwungvollen Walzern, Tangos und sanften Melodien begleitete das Ensemble den ersten Teil des Abends sowie das festliche Dinner Buffet.

Ein besonderes Highlight war das kalt-warme Buffet, das ein Caterer aus Mössingen lieferte. Spanferkelrollbraten, Geschnetzeltes, Linsencreme und Räuchertofu - für jeden war etwas dabei. Die Ehrenamtlichen vom Musikverein hatten sich um Vorspeisen wie Antipasti, Melonenstreifen, Datteln, Papayasalat und Quiche gekümmert. Auch die Desserts wie Tiramisu, eine Schichttorte, Panna Cotta und Fruchtsorbets waren selbst gemacht.

Für Staunen und Applaus sorgte auch in diesem Jahr wieder die Showeinlage der Tanzgruppe »Mixed Fantasy«, Im zweiten Teil des Abends übernahm die Pop- und Swing Concert Band Gomaringen unter der Leitung von Benjamin Gerny das musikalische Ruder. Mitreißende Rhythmen und bekannte Melodien aus Pop, Swing und Latin brachten die Tanzfläche zum Beben. Standard- und Lateintänze wechselten sich ab, und das Publikum nutzte begeistert jede Gelegenheit, das Tanzbein zu schwingen. (GEA)