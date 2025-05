Gomaringer Generationen-Campus: Bebauungsplan einstimmig beschlossen

Bitte aktivieren Sie Javascript

GOMARINGEN. Schritt für Schritt bewegen sich die Planungen des Gomaringer Generationen-Campus in Richtung Baubeginn. Jetzt ist der Bebauungsplan für das große Projekt in der Alteburgstraße beschlossene Sache. Einstimmig votierten die Gomaringer Räte dafür. Und genauso einstimmig stimmten sie für den Abschluss eines Durchführungsvertrags. Darin verpflichtet sich die Generationen Campus Gomaringen Immobilen GmbH&Co. KG das geplante Bauvorhaben zu realisieren. Noch in der Gemeinderatssitzung unterzeichneten Bürgermeister Steffen Heß und Geschäftsführerin Stephanie Lotz das Vertragswerk.

Kein Wunder, schließlich warten beide sehnsüchtig auf den Baubeginn. »Ich bin nach wie vor begeistert, was dort entstehen wird«, sagte Heß. 31 Wohnungen sind in der Alteburgstraße 1 geplant. Mindestens 16 davon müssen für Seniorinnen und Senioren bereit gestellt werden. So steht es im Vertrag. Ebenfalls in den Vertrag aufgenommen wurde der Erhalt von vier Mehlschwalben-Nisthilfen. Das hatte die Untere Naturschutzbehörde des Landratsamtes verlangt. Die Vögel hatten zuvor in der abgerissenen Scheune ihr Domizil.»Da haben wir kein Problem damit. Artenschutz ist uns wichtig«, sagte Lotz.

Insgesamt 19 Gesellschafter sind es mittlerweile. Lotz rechnet mit der Aufnahme von weiteren 12 im Sommer. 18 der geplanten Wohnungen sind schon vermietet. In das Projekt einsteigen kann man auf verschiedene Weise: Manche Gesellschafter wollen erstmal nur investieren, andere wollen gleich einziehen. Das Verhältnis dieser beider Gruppen hat sich mittlerweile verschoben. Jetzt wollen 70 Prozent der Gesellschafter auch gleich einziehen, zu Beginn des Projekts waren es 50 Prozent. Im Campus ist ein Altersmix vorgesehen. Zu jeweils einem Drittel sollen ältere, mittlere und junge Altersgruppen vertreten sein.

Egal, ob man zuerst nur investiert oder gleich einziehen will: Alle wohnen im Generation Campus zur Miete. So sind alle gleich gestellt. Neben den Wohnungen sind Gemeinschaftsräume geplant. Auch die Architektur übernimmt den Gemeinschaftsgedanke. Die Wohnungen werden über Laubengänge nach Innen erschlossen. Man kann jederzeit zusammenkommen, man kann sich aber auch jederzeit zurückziehen.

Nach dem der Bebauungsplan nun beschlossene Sache ist, beginnen jetzt die Ausführungsplanungen. Lotz rechnet mit einem Baubeginn im März 2026. Geht alles nach Plan, dann kann im November mit dem Einzug begonnen werden. (GEA)