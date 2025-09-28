Gomaringer Feuerwehr übte in der Ortsbibliothek

Die Hauptübung der Gomaringer Feuerwehr fand am Samstag rund um die Ortsbibliothek statt.

GOMARINGEN. Die diesjährige Hauptübung der Gomaringer Feuerwehr fand am Samstag an einem zentralen Ort in der Gemeinde statt: Am Rand des Schlosshofs befindet sich ein rund 500 Jahre altes, denkmalgeschütztes Gebäude. Gomaringens Bürgermeister Steffen Heß verwies auf »über Jahrhunderte getrocknetes Holz.« Parterre ist die Ortsbibliothek untergebracht.

Im oberen Stockwerk befinden sich Büroräume des Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz, in denen sich technische Geräte befinden und in denen viel Papier lagert. »Das kann zu schneller hoher Brandlast führen«, sagte Heß. Das heißt: Sollte dort, in der oberen Etage, ein Feuer ausbrechen oder sollten sich die Räume mit Rauch füllen, würde das wohl recht schnell geschehen.

Daniel Junger bereitete die Übung vor

Genau für solch einen Fall war die von Daniel Junger, dem stellvertretenden Gesamtkommandanten der Gomaringer Feuerwehr, vorbereitete Hauptübung ausgelegt: Die Kameraden sollten Feuer- und Rauchentwicklung bekämpfen, sowie sechs Personen aus dem betroffenen Bereich retten. Dafür stellten sich Mitglieder der Jugendfeuerwehr zur Verfügung.

Gesamtkommandant Stefan Röhm war am Freitag lediglich als Beobachter vor Ort. Er freute sich über die große Anzahl an Zuschauern: »Wir haben viel Werbung dafür gemacht, intern, über das Rathaus und über soziale Medien – und es regnet nicht.« Sein zweiter Stellvertreter Jochen Ankele agierte am Samstag als Zugführer, die Einsatzleitung hatte Rene Wurster inne. Dieser forderte sofort drei Rettungswagen (RTW) über die Leitstelle an. Diesen Funkspruch tätigte Wurster allerdings nur für die Zuschauer – es war ja eine Übung.

Rauchentwicklung im oberen Stockwerk

Des weiteren beorderte der Einsatzleiter ein Löschfahrzeug aus Stockach und vier Gerätewagen aus Gomaringen an das Gebäude. Innerhalb kurzer Zeit nachdem Alarm ausgelöst worden war, trafen die Fahrzeuge mitsamt ihrer Besatzungen ein. Die einen legten zuerst Schlauchleitungen. Die anderen begaben sich auf die Suche nach Personen, die sie aus dem Gebäude zu retten hatten, ins obere Stockwerk. Dafür wählten sie ein Fenster im oberen Stockwerk an der zur Lindenstraße zeigenden Seite des Gebäudes.

Dort lehnten sie eine Leiter an. Vom Inneren des Gebäudes halfen Kameraden den von Rauch eingeschlossenen ans geöffnete Fenster und durch dieses hindurch, wo sie von einem anderen Feuerwehrmann in Empfang genommen wurden, der ihnen half, die Leiter hinunterzuklettern. Unter den Opfern befanden sich zwei Verletzte, darunter ein verunfallter Atemschutzgeräteträger der Feuerwehr. Solch eine Konstellation kann es im Ernstfall durchaus auch einmal geben.

Sanierung des Feuerwehrhauses begann vor eineinhalb Wochen

»Man muss sich aufeinander verlassen«, fasste Gomaringens Bürgermeister Steffen Heß das Zusammenspiel zwischen den Abteilungen aus Gomaringen und Stockach zufrieden zusammen. Die Übung diente auch dazu, eine bisher unbekannte Schwäche aufzudecken: Der Hydrant an der Eisdiele besteht aus Gussmetall, dies bekam Risse, als der Hydrant geöffnet wurde. »Das werden wir in den nächsten Wochen richten«, kündigte Heß an, ehe er sich ins provisorische Quartier der Gomaringer Feuerwehr aufmachte.

Dies befindet sich an der Wendeplatte in der Daimlerstraße, eine ehemalige Werkhalle der Textilfabrik Naturana. Ein guter, weil geräumiger und zum Feuerwehrhaus nahe liegender Ort. Dieser war nötig, um der Gomaringer Feuerwehr ein vorübergehendes Heim zu bieten, während ihr Feuerwehrhaus saniert und in Teilen neu gebaut wird. Am 19. September begannen die Bauarbeiten, das Gebäude soll im Frühjahr 2027 fertig sein.

»Wir sind das erste Mal hier«, sagte Gesamtkommandant Steffen Röhm und richtete den Dank an alle Helfer. Am meisten Applaus bekam die Altersabteilung für die Bewirtung: Es gab Currywurst und rote Würste. Zur Nachbetrachtung der Hauptübung hatte Röhm ausschließlich Lob parat: »Das lief tipptopp!« (GEA)

