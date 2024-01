Es wird eng bei den Gemeindefinanzen. Nur noch Pflichtaufgaben sind es, die in Gomaringen abgearbeitet werden können. Das Loch im Gomaringer Ergebnishaushalt ist aufgrund der Erhöhung der Kreisumlage noch um 24.000 Euro größer geworden und liegt nun bei 871.000 Euro. Am Dienstagabend verabschiedete der Gemeinderat den Etat. Nur beim Stellenplan gab es eine Enthaltung (Maximilian Föll, SPD). Zuvor bezogen die einzelnen Fraktionen Stellung.

Einstimmig beschloss der Gomaringer Gemeinderat im Sitzungssaal des Rathauses den Etat. Nur beim Stellenplan gab es eine Enthaltung. Foto: Markus Niethammer Einstimmig beschloss der Gomaringer Gemeinderat im Sitzungssaal des Rathauses den Etat. Nur beim Stellenplan gab es eine Enthaltung. Foto: Markus Niethammer

