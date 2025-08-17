Gomaringens Geschichte vom Wasser aus entdeckt

Bitte aktivieren Sie Javascript

GOMARINGEN. Zu Dämmen aufgeschichtetes Gehölz, spitz angenagte Stämme - für Stephan Rilling vom Schwäbischen Albverein ist die Sache klar: »Da war definitiv ein Biber am Werk!«, erklärt er der Wandergruppe. Und auch sonst konnten die 13 Teilnehmenden einer Bachwanderung einiges in der Wiesaz entdecken. Stephan Rilling und Birgit Wallisser-Nuber führten die Gruppe durch den Bach und peppten die Tour mit Hintergrundwissen zu Flora, Fauna und geschichtlichem Wissen zu Gomaringen auf.

Die geführte Entdeckungstour, eine Kooperation der vhs sowie des Schwäbischen Albvereins, fand bereits zum dritten Mal statt. Einige Teilnehmende sind inzwischen Stammgäste und waren auch in den Vorjahren mit dabei. Um für Abwechslung zu sorgen, plante Wallisser-Nuber dieses Jahr eine neue Route bachabwärts. Die studierte Kulturwissenschaftlerin lebt seit über 30 Jahren im Ort und kennt sich entsprechend gut mit der Geschichte der Wiesaz sowie deren Einfluss auf das historische Dorfleben und die ansässige Industrie aus. Auch Kindertouren durch den Bach hat sie schon geleitet.

Als Startpunkt der Erkundungstour wählte sie das Gomaringer Blumenlädle - Kein Zufall. Das Gebäude an der Wiesaz hat schon eine rege Geschichte hinter sich. Ursprünglich wurde das Haus als Mühle errichtet, angetrieben durch den Bach. Viele Jahre lang wurde dort aus Pflanzen Öl gepresst, wie Wallisser-Nuber berichtete. Anfang des 20. Jahrhunderts begann Ölmüller Jakob Pflumm, die Wasserkraft noch effizienter zu nutzen: Statt Öl wurde nun Strom erzeugt – die Energie des Bachs wurde also in Elektrizität umgewandelt.

Anhand alter und aktueller Karten erklärte Wallisser-Nuber den Verlauf des Baches und die Lage der Mühlen. Neben der Ölmühle versorgte die Wiesaz auch Schleif-, Säge- und Getreidemühlen mit Wasser. Bereits ab dem 16. Jahrhundert nutzte man die Kraft des Bachs als dauerhafte Energiequelle in Gomaringen.

Am besten lernt man jedoch nicht bei einem Vortrag, sondern hautnah. Um die lebendige Geschichte der Wiesaz zu entdecken, ging es für die Gruppe daher natürlich auch selber in den Bach. An einer geeigneten Einstiegsstelle zogen sich die Teilnehmenden Gummistiefel und Wasserschuhe an. »Das Wasser kann teilweise echt tief werden«, warnte Wallisser-Nuber: »Sehen wir das ganze als Teambuildingmaßnahme: Wir lassen keinen zurück und im Notfall ziehen wir uns gegenseitig raus!« Die Tourguides waren gut vorbereitet: Für den Fall der Fälle stattete Stephan Rilling die Gruppe mit Wanderstöcken aus. Diese halfen, sich bei Unebenheiten im Boden auszubalancieren. Zudem konnten die Wanderer damit die Wassertiefe testen - durch den aufgewirbelten Schlamm war es nicht immer leicht, Senken und Löcher zu erkennen. Laut Wallisser-Nuber, die die Strecke eine Woche zuvor abgelaufen war, kann sich die Beschaffenheit des Bachgrunds schnell verändern. Auch der Biber trug dazu bei: Durch seine Dämme staute sich das Wasser stellenweise zu hüfthohen Becken.

Zweimal führten Rilling und Wallisser-Nuber die Gruppe daher an Land, um tiefe Stellen zu umgehen. Der Rest der Strecke war gut machbar, die Temperatur des Wassers bei der Nachmittagshitze eine willkommene Abkühlung. Mit guter Laune leiteten die Führer die Teilnehmenden für mehr als zwei Stunden die Wiesaz entlang, immer mit geschichtlichen Anekdoten oder botanischen Einlagen in der Tasche. Für Birgit Wallisser-Nuber ist der Bachlauf der Wiesaz gefüllt mit historischen »Sehenswürdigkeiten«. »Weiß man etwas über die Geschichte, kann man hier total viel entdecken!«, erklärte sie. So wies sie die Teilnehmenden beispielsweise auf den Ölschiefer hin, den man gut vom Wasser aus sehen konnte. Der Erdquerschnitt, eine Wand zu einer Seite der Wiesaz, besteht aus feinkörnigem Sedimentgestein - von einem Weg nicht einsehbar und nur im Bach stehend zu entdecken. Dieser Ölschiefer wurde laut Wallisser-Nuber zur Zeit des Zweiten Weltkriegs von Zwangsarbeitern abgebaut und daraus erdölähnliches Material gewonnen.

Nicht nur Geschichtliches, auch Wissen über Flora und Fauna der Wiesaz bekamen die Teilnehmenden. Stephan Rilling wies auf indisches Springkraut hin, das rund um den Bachlauf wächst. Neben Fischen und Krebsen leben auch Bisamratten in der Wiesaz - davon lief der Gruppe in den zwei Stunden allerdings keine über den Weg.

Nach mehr als zwei Stunden erreichte die Gruppe das Wehr der Hammerschmiede und damit das geplante Ende der Wanderung. »Das war total interessant - man bekommt lauter Dinge mit, die man von der Straße aus gar nicht sehen kann«, lautete das Fazit einer Teilnehmerin. Die Straße entlang ging es gemeinsam wieder zurück zum Startpunkt. Doch bevor es zurückging, brauchten einige noch einen Moment – erst mussten die Gummistiefel entleert werden. (GEA)