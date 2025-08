Gomaringen: Tempo 40 für Tübinger und Hinterweiler Straße

In der Tübinger Straße in Gomaringen soll künftig Tempo 40 gelten.

GOMARINGEN. In der Tübinger Straße in Gomaringen ist es für rund 300 Anwohner Tag und Nacht zu laut. Um das zu ändern, empfiehlt das Büro Modus Consult aus Ulm dort einen lärmmindernden Belag einzubauen und Tempo 30 einzuführen. Auch das Landratsamt Tübingen unterstützt diesen Plan. Die Gemeinde wird allerdings dieser Empfehlung nicht folgen. Der Gemeinderat stimmte am Dienstagabend mehrheitlich für Tempo 40. Einen Antrag von Petra Rupp-Wiese (Grüne), dem Vorschlag des Planungsbüros zu folgen, lehnte der Rat zuvor mit großer Mehrheit ab.

Drei Gründe hatte Bürgermeister Steffen Heß schon in der Einwohnerfragestunde angeführt, weshalb er für Tempo 40 plädierte: Der Lärm werde einerseits reduziert und der Verkehr auf der anderen Seite nicht zu sehr gebremst. Heß ging es dabei in erster Linie um den öffentlichen Nahverkehr. Als dritten Grund führte der Bürgermeister die Planungen zu beidseitigen Radschutzstreifen in der Tübinger Straße an. Bei Tempo 30 bestehe die Gefahr, dass das Regierungspräsidium die Streifen ablehne. »Ein Radstreifen ist bei Tempo 30 sinnfrei«, so Heß.

Radschutzstreifen bei Tempo 30

Das bezweifelte Daniela Diestel. »Es gibt genügend Gemeinden, die einen Radschutzstreifen bei Tempo 30 haben«, sagte die SPD-Gemeinderätin und verwies auf Dußlingen. Petra Rupp-Wiese warf ein, dass eine Temporeduzierung auf 30 Stundenkilometer ebenfalls einen höheren Schutz für Radfahrer bedeute. »Am Schutzstreifen würde ich es nicht scheitern lassen.« Auch für die Hechinger Straße plädierte sie zuerst für Tempo 30 bis zum Abzweig Dußlinger Straße. Das hatten die Verkehrsplaner ebenfalls vorgeschlagen. Diesen Antrag zog sie allerdings wieder zurück, da der Zweckverband Regionalstadtbahn darum gebeten hatte, an dieser Stelle von einer Temporeduzierung abzusehen. Damit verbunden wäre eine Fahrzeitverlängerung von 30 bis 40 Prozent für die Bahn, argumentierte der Verband.

Tempo 30 oder Tempo 40, das bedeute eine Lärmminderung von drei oder zwei Dezibel, beantwortete Verkehrsplaner Marcel Dauenhauer eine entsprechende Frage von Tobias Droste. Dem CDU-Gemeinderat war nicht klar, welchen Ermessensspielraum das Gremium in dieser Frage hat. Es sei »absolut legitim« von der Gemeinde in einer Abwägung für das höhere Tempolimit zu stimmen, betonte der Planer. Das haben die Räte auch getan: Tempo 30 auf der Tübinger Straße lehnte das Gremium bei vier Stimmen und zwei Enthaltungen mit großer Mehrheit ab. Tempo 40 stimmte es einmütig zu.

Auch auf der Hinterweiler Straße soll künftig das Tempo auf 40 Stundenkilometer reduziert werden. Hier ist ebenfalls ein Radschutzstreifen geplant, allerdings nur auf einer Seite. An dieser Stelle hatten die Planer vorgeschlagen, Tempo 50 beizubehalten. Man strebe eine einheitliche Lösung im Rahmen der Möglichkeiten für den Ort an, begründete Heß, weshalb hier die Gemeinde ebenfalls einen anderen Weg als das Planungsbüro einschlagen will. Im Gremium bekam er dafür die Mehrheit bei einer Enthaltung.

Verkehrsminister nach Gomaringen eingeladen

Einig waren sich die Räte in einem Punkt: Ein lärmmindernder Fahrbelag sollte sowohl in der Tübinger Straße als auch der Hechinger, der Reutlinger und der Hinterweiler Straße eingebaut werden. Das liegt allerdings nicht in der Hand der Gemeinde. Bis auf die Hinterweiler Straße sind es alles Landesstraßen. Er habe Verkehrsminister Winfried Hermann eingeladen, damit er sich vom Zustand seiner Straßen vor Ort überzeugen könne, berichtete Heß. Maximilian Föll (SPD) forderte ihn dazu auf, den Druck auf die Landtagsabgeordneten zu erhöhen. Möglicherweise sei der Zeitpunkt kurz vor der Landtagswahl besonders geeignet dafür. Heß sicherte ihm das zu. Bis dahin will die Gemeinde zumindest etwas gegen klappernde Schachtdeckel unternehmen: Marcel Modschiedler vom Bauamt hatte dafür einen großen Gummiring mitgebracht. Die Ringe sollen zumindest ein wenig gegen das Klappern helfen. Die Kosten dafür trage die Gemeinde, betonte Heß.

Bei all den Diskussionen um Straßenlärm darf die Stille nicht untergehen. Im Rahmen der Lärmaktionsplanung ist die Gemeinde aufgefordert, nach ruhigen Erholungsflächen zu suchen. Das hat sie getan und wurde auch fündig: Das Ehrenbachtal mit Kaltem Brunnen soll als ruhiges Gebiet ausgewiesen werden und erhalten bleiben. (GEA)