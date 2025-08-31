Genussvoll durch die Streuobstwiesen von Stockach wandern

Bitte aktivieren Sie Javascript

GOMARINGEN-STOCKACH. Die Junger’sche Maschinenhalle nahe des Stockacher Friedhofs war am Sonntag gut besucht: Es gab einen Gottesdienst, anschließend Mittagessen. Die Landfrauen sorgten später für Kaffee und Kuchen. Vor der Halle fand eine kleine Messe mit 18 Ausstellern statt. Hier wurden Erzeugnisse aus heimischem Streuobst ebenso angeboten wie Arbeitskleidung oder Düngemittel. Für die meisten Besucher, ob zu Fuß, mit dem Rad oder motorisiert, war es einfach ein schönes Fest. Über den Tag verteilt kamen über Tausend Menschen.

Rund um die Halle und darüber hinaus war einiges geboten: Das Puppentheater »Abendstern« führte sein Stück über einen Zwerg und seinen Apfelbaum zweimal auf. Die Streuobstpädagoginnen Dagmar Saur und Martina Neuscheler führten Kinder durch die Streuobstwiesen. Nachmittags gab es einen Baumschnittkurs. Andrea und Manfred Zech aus Dußlingen genossen erst die Aussicht auf die Alb, um 14 Uhr wanderten sie mit Vertretern des Schwäbischen Albvereins zur Kaisereiche, den Keltengräbern und ins Ehrenbachtal.

Von Misteln und Mundraub

Ab 13 Uhr führten der OGV-Ortsvorsitzende Willy Junger und Joachim Löckelt von der Obstberatungsstelle des Landkreises Tübingen eine gut 40 Köpfe zählende Gruppe durch die Streuobstwiesen. Rund 200 Meter von der Halle weg wies Junger auf einen alten, von der Schmarotzerpflanze Mistel befallenen, aber noch nicht abgestorbenen Baum. »Wir haben die Misteln vor einiger Zeit runtergeschnitten. Jetzt sind sie wieder da«, stellte Junger fest. Ungepflegte Bäume und die Klimaerwärmung seien Gründe für die zuletzt große Verbreiterung dieser Parasiten. Ein Ärgernis, so Löckelt, sei der Mundraub, vor allem an stärker frequentierte Fußwegen. Er warnte: »Das wird heute vor dem Gesetz wie Diebstahl behandelt.«

Weiter zum alten Stockacher Sportplatz. Dort stehen noch ein paar alte, große Birnbäume. Schweizer Wasserbirnen. »Sie sind für diese Landschaft hier prägend«, sagte Junger. Allerdings seien sie schwer zu pflegen. In vielen anderen Gebieten innerhalb der schwäbischen Streuobst-Landschaft sieht man sie nicht mehr: Überregional, so der OGV-Vorsitzende, werde vorwiegend der Öschbach-Schnitt angewendet, der Bäume vergleichsweise klein und pflegeleicht hält.

Marie Kuttler, 101 Jahr alt, liest immer noch Äpfel auf

Weiter zu einem Makel in der Landschaft: Weil ein Grundstück über längere Zeit nicht gepflegt wurde, wuchsen dessen Bäume in den daran vorbei führenden, mittlerweile versteinten Feldweg hinein – und verschoben diesen in Richtung des Nachbargrundstücks. Dessen Eigentümer, so Junger, habe sich nicht dagegen gewehrt. Nun fahren andere Stückles-Besitzer stets über dessen Grundstück. »Das ist ärgerlich«, kommentierte der Vorsitzende des Obst- und Gartenbauvereins Gomaringen.

Wie hingegen ein gut gepflegtes Streuobstareal aussieht, zeigte sich, als die Führung auf dem Grundstück von Günter Letz ankam. Der langjährige Baumbestand wirkte aufgrund stetiger Pflege immer noch prachtvoll. Der Co-Vorsitzende des hiesigen OGV pflanzte zuletzt junge Bäume neuerer Sorten. Dazu stellte er ein geräumiges Wildbienenhotel auf sein Grundstück. Hier fand Willy Junger noch ein paar Worte zum 1932 gegründeten Obst- und Gartenbauverein. Unter den 330 Mitglieder sei Marie Kuttler, mit 101 Jahren die Älteste: »Sie geht immer noch Obst auflesen.«

OGV verarbeitete zuletzt 780 Tonnen Obst

Der Verein biete Streuobstförderung, Schnittkurse und vor allem die Obstannahme für Steinlachtäler Produkte. Die zuletzt rund 780 Tonnen Obst werden in Neckartailfingen zu Saft verarbeitet, in Flaschen abgefüllt, dann in Lebensmittelläden im gesamten Steinlachtal verkauft. Seit 2015 lässt der OGV Gomaringen Fruchtgummis aus dem Saft des Jakob-Fischer-Apfels, beziehungsweise der Schweizer Wasserbirne herstellen. Neu im Sortiment seien Fruchtgummis aus nicht sortenreinem Streuobst.

Noch ein paar Worte zu Stockach. Heute, so Junger, wüssten nicht mehr viele, dass die Rottenburger Firma Rolu 1969 am Südhang, in Richtung Pulvermühle, eine Siedlung geplant hatte. Weil es zu schnell öffentlich wurde, schob das Landratsamt dem schnell einen Riegel vor. Zwei Jahre später sei Stockach der Nabel der Welt gewesen: »Hier fand ein Gedächtnis-Festival für den kurz zuvor verstorbenen Gitarristen Jimi Hendrix statt.« Junger selbst, damals 16, nahm nicht daran teil: »Das war nicht meine Musik.« (GEA)