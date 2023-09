Eine imposante Anlage: Marco Weisenstein (rotes Hemd) erklärt die Funktionsweise des Windparks, der mit einem Pumpspeicherwerk gekoppelt ist. Die Windräder sind deshalb auf einem 40 Meter hohen Wasserspeicher montiert. FOTO: FÖRDER Eine imposante Anlage: Marco Weisenstein (rotes Hemd) erklärt die Funktionsweise des Windparks, der mit einem Pumpspeicherwerk gekoppelt ist. Die Windräder sind deshalb auf einem 40 Meter hohen Wasserspeicher montiert. FOTO: FÖRDER

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.