Fulminantes Geburtstagsfest der Gomaringer TanzEtage

Sieglinde Rilling, Mitarbeiterin im Veranstaltungsteam, und einige der Helferinnen und Helfer freuen sich mit Eva Wied (Mitte) über die gute gemeinsame Arbeit der vergangenen 20 Jahre.

GOMARINGEN. »Es ist ein schönes Gefühl, auf etwas zurückzublicken, das mir so viel Freude gemacht hat«, sagt Eva Wied in ihrer Begrüßung zum Festbeginn. »Ich möchte eine Rückschau halten mit dem Wissen, ich bin jetzt am Gipfel angekommen.« Sie wolle ein Fest feiern mit den vielen Menschen, die mit ihr oder der TanzEtage in Verbindung stehen oder standen. Sie dankt ausdrücklich all den fleißigen Helfern und ihrer Familie, deren Mitwirkung dieses Fest erst möglich gemacht hat. Wied schließt ihre Ansprache mit dem den Worten: »Ich bin diejenige, die alle kennt. Das ist ein tolles Gefühl.«

Fast 200 Ehrengäste sitzen an den geschmückten Tischen des Festsaals. Viele der Menschen kennen sich, es herrscht eine vertraute Atmosphäre. Das ist nicht erstaunlich, denn fast jeder der Anwesenden hat auf irgendeine Art zum Erfolg der TanzEtage und des Festes beigetragen. An der Längsseite ist ein langes Buffet aufgestellt, an dem warme Speisen aus großen Töpfen ausgegeben werden. Einen Catering-Service zu beauftragen war nicht nötig, denn alles Angebotene ist von den Freunden und Helfern der TanzEtage liebevoll hausgemacht und schmeckt ausgesprochen lecker.

Offenheit gehört mit dazu

Die 30 Künstler, die heute das Fest mitgestalten, hatten schon vor Monaten zugesagt. Sie kommen aus sieben verschiedenen Nationen: Argentinien, Deutschland, Finnland, Griechenland, Kuba, Spanien und der Ukraine. So ist mit dieser Feier auch ein internationales Kulturfestival entstanden. Und das entspricht ohnehin dem Programm der TanzEtage: Viele unterschiedliche Menschen sollen zusammenkommen und gemeinsam etwas Schönes erschaffen. Offenheit gegenüber anderen Ideen und gegenseitige Unterstützung ist dabei selbstverständlich.

»Kunst, Kultur und Bildung ist etwas, das mit den Menschen und für die Menschen lebt«, sagt Thomas Becker, Leiter der Reutlinger Volkshochschule (VHS) in seiner Ansprache. Mit der TanzEtage sei ein Ort entstanden, der ein ganz eigenes Flair habe. Deshalb nutze die VHS diese Räume gerne für ihre Kursangebote. Die TanzEtage sei ein besonderer Mosaikstein im Portfolio des Gemeindelebens. Christine Widmann-Simon von der VHS Gomaringen ergänzt: »Kultur in Gomaringen hat viele verschiedene Facetten und die TanzEtage trägt mit ihren Angeboten in großem Maße dazu bei.«

Bereicherung der örtlichen Kulturlandschaft

20 Minuten stehen für jeden Bühnenauftritt zur Verfügung. Die Vorstellungen sind gut gefüllt mit irischer, deutscher und Instrumental-Musik. Die Sängerin Elke Voltz, eine alte Weggefährtin von Eva Wied berichtet von gemeinsamen Reisen nach Marokko und singt ein selbst verfasstes Loblied auf ihre langjährige Freundin und deren bewundernswertem, unerschöpflichen Elan. Mit »We shall overcome«, das alle im Saal gemeinsam singen, endet der erste Teil der Veranstaltung.

Nach der Pause tritt Bürgermeister Heß sichtlich gutgelaunt ans Rednerpult. »Die TanzEtage trägt seit 20 Jahren sehr zur Bereicherung der örtlichen Kulturlandschaft bei«, sagt er. Beispielsweise sei das Café International ein wichtiger Beitrag für Gomaringen, insbesondere für Frauen, aber auch für die Integration im Allgemeinen. Ebenso sei das Café Klatschmohn und die anderen vielfältigen Angebote inzwischen ein wichtiger Bestandteil des Lebens in der Gemeinde. Dafür dankte er Wied und ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nachdrücklich.

Umrahmt von zwei weiteren musikalischen Auftritten gibt Eva Wied einen Rückblick über 20 Jahre TanzEtage. Und es ist beeindruckend, was in dieser Zeit mit viel Gemeinschaftssinn alles bewerkstelligt worden ist. Wied wird nicht müde, auf die Unterstützung von Freunden und Familie zu verweisen.

Nach einer weiteren musikalischen Darbietung und drei Tanzvorführungen in Salsa, Tango und Flamenco klang das Fest mit einer Disco für alle aus. (GEA)