Gut 250 Menschen versammelten sich am Sonntag in der Aula des Mössinger Quenstedt-Gymnasiums: Der Musikverein 1899 Mössingen lud unter dem Titel »Winterfeier classics« zum Konzert ein. Der Saal wurde bereits um halb vier geöffnet, es gab Kaffee und Kuchen. Ab fünf Uhr wurde musiziert. Dem Titel entsprechend gab es einige klassisch zu nennende Stücke sowohl aus der traditionellen Blasmusik, wie aus dem Pop- und Rock-Bereich zu hören.

Rund 250 Zuschauer kamen zur Winterfeier des Musikvereins 1899 Mössingen. Foto: mac Rund 250 Zuschauer kamen zur Winterfeier des Musikvereins 1899 Mössingen. Foto: mac

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.