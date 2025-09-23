Feuerwache in Kirchentellinsfurt: Einblicke in die Großbaustelle

Bitte aktivieren Sie Javascript

KIRCHENTELLINSFURT. Nach langer Planung, weltweiten Lieferkrisen und weiteren Verzögerungen ist es nach fast fünf Jahren soweit: Das Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20 der Kirchentellinsfurter Feuerwehr ist einsatzbereit. Es ergänzt ein vorhandenes, vor allem für die Brandbekämpfung ausgerüstetes HLF und ist eher auf die technische Hilfeleistung ausgelegt.

Notwendig ist es, weil das gemessen an der Einwohnerzahl kleine Kirchentellinsfurt ein vergleichsweise hohes »Risikopotenzial« hat, das regelmäßig im sogenannten Feuerwehrbedarfsplan untersucht wird, wie Kommandant Markus Appenzeller erläuterte. An die Siedlung grenzt ein großes Industriegebiet, eine Bundesstraße und ein Badesee. Außerdem führen zwei Bahngleise durch den Ort. »All das verursacht immer wieder komplizierte Einsätze, für die wir ausgerüstet sein müssen«, sagte Appenzeller.

Gekostet hat das neue Auto 670.000 Euro. Es löst einen 33 Jahre alten Rüstwagen ab. »Die Preisanstiege im Markt sind der Wahnsinn«, so Appenzeller. Das gleich Auto würde heute 820.000 Euro kosten. Denn viele Hersteller, sei es vom Aufbau bis zu den Seilwinden, sind auch in der Rüstungsindustrie tätig und stark ausgelastet. »Katastrophen- und Zivilschutz stehen immer mehr im Fokus«, sagte Kreisbrandmeister Sebastian Raudszus.

Er betonte, dass das Feuerwehrfahrzeug ebenso wie der Neubau nicht in erster Linie der Feuerwehr und der Gemeinde, sondern der Bevölkerung diene. »Wir besinnen uns momentan wieder mehr darauf, was wichtig ist«, so Raudszus.

Produkt mehrerer Anbieter

Was wie eine Drehleiter auf dem Dach des neuen Autos aussieht, ist indes ein Hilfsmittel, das sich kippen lässt, um Leitern und andere Ausrüstung sicher herunterzuholen. »Das kann nachts um 3 Uhr, wenn es rutschig und nass ist, ansonsten gefährlich sein«, sagte Appenzeller.

Das HLF 20 konnte nicht bei einem Anbieter komplett bestellt werden. Wegen der unterschiedlichen Lieferzeiten und Verfügbarkeiten mussten beispielsweise Dutzende Aluboxen voller Material und Schläuche über zwei Jahre eingelagert werden. »Die Garantie ist jetzt schon abgelaufen«, erzählte Appenzeller. Am Samstag wurde für das HLF 20 und die Feuerwehrleute mit einer Segnungsandacht unter katholischer und evangelischer Beteiligung um höheren Beistand gebeten. Bürgermeister Bernd Haug sprach ein Grußwort. Zum Fest muszierte der Musikverein Kusterdingen. Kinder durften mit einem älteren Auto Rundfahrten unternehmen.

Rings um das Fest war die Großbaustelle von Feuerwehrhaus und Bauhof zu sehen. Visualisierungen verdeutlichten, was schon bald entstehen wird. »Es wird das teuerste Projekt, das wir uns als Kommune leisten müssen«, sagte Bürgermeister Haug. Die Gesamtkosten werden auf rund 13,5 Millionen Euro geschätzt. Für diesen hohen finanziellen Aufwand be-kommt die Gemeinde aber zwei zukunftsfähige Einrichtungen, die dringend benötigt werden: einen modernen Bauhof mit neuen Arbeits- und Lagerflächen sowie ein erweitertes Feuerwehrhaus, das den wachsenden Anforderungen gerecht wird. Die Entwürfe sind von Architekt Stefan Herdtle vom Reutlinger Büro Riehle Koeth. Der Bauhof soll künftig aus zwei identischen Gebäuden bestehen, die sich gegenüberliegen und durch großzügige Dachüberstände geprägt sind. Mit Ausnahme des Salzlagers und der Waschhalle sind beide Baukörper in Holzskelettbauweise vorgesehen – ein Zeichen für nachhaltiges Bauen.

U-förmiger Anbau geplant

Die Dächer werden leicht geneigt, begrünt und zusätzlich mit Photovoltaikanlagen bestückt. Damit setzt die Gemeinde auf eine ökologische Energieversorgung. Außerdem ist eine Zisterne mit einem Fassungsvermögen von 220.000 Litern geplant, die nicht nur den Bauhof, sondern auch den Friedhof mit Wasser versorgen kann.

Das Feuerwehrhaus bleibt zwar im Kern bestehen, wird jedoch umfassend erweitert. Ein U-förmiger Anbau schließt künftig an das bestehende Gebäude an. Erwähnenswert: Schon der ursprüngliche Entwurf stammt von demselben Architekturbüro, das nun auch die Erweiterung plant.

Die Feuerwehr erhält moderne Umkleideräume, erstmals nach Geschlechtern getrennt. Damit wird auch die sogenannte Schwarz-Weiß-Trennung umgesetzt: Einsatzkleidung wird künftig strikt von der Privatkleidung getrennt – ein wichtiger Schritt für Hygiene und Gesundheitsschutz. Darüber hinaus wird der Sanitätsbereich vollständig erneuert.

Auch an die praktische Nutzung wurde gedacht: Das Feuerwehrhaus erhält einen neuen Aufenthaltsraum (»Stüble«), der ins Obergeschoss zieht, sowie einen zusätzlichen Besprechungsraum. Im Un-tergeschoss entstehen Räume für Schulungen und Übungen. Wie beim Bauhof wird auch das Dach des Feuerwehrhauses maximal mit Photovoltaik bestückt. Ge-heizt werden die Gebäude künftig klimafreundlich über Geothermie und wird stark gedämmt. (GEA)