Fantasy trifft Politik: Dußlinger Schriftstellerin Veronika Carver mit neuem Buch

DUSSLINGEN. »Wenn ich ein Ziel habe, bin ich sehr beharrlich.« Diese Einstellung hilft Veronika Carver, als Schriftstellerin weiter Karriere zu machen. Die 33-Jährige veröffentlicht seit 18 Jahren Fantasy-Romane, bisher in kleinen Verlagen. Jetzt ging es für sie einen Schritt weiter. Seit letztem Jahr wird sie von einer Literaturagentur vertreten. »Damit wurde ein Traum war, den ich seit meiner Kindheit hege.« Trotz dieser Zusammenarbeit betreibt sie selbst weiterhin sehr aktiv Öffentlichkeitsarbeit. Sie ist auf Buchmessen präsent, macht Lesungen und Online-Marketing sowie Netzwerkarbeit. »Ich engagiere mich mit meinen verschiedenen Auftritten dafür, die Bedeutung der Fantastik für Gesellschaft und Politik zu verdeutlichen.«

Ihr neues Buch reiht sich in die literarischen Genres Steampunk sowie Science Fantasy ein. Die Autorin aus Dußlingen verknüpft darin erneut die Themen Fantasy und Politik. »Ich schreibe immer auch politisch«, sagt Carver. »Gerechtigkeit und bestimmte Moralvorstellungen sind in jedem Fall politisch, finde ich.« Bei ihr gewinne durchgehend die Gerechtigkeit. »Gerade das Fantasy-Genre lässt mir dafür einen grenzenlosen und unendlichen Gestaltungsspielraum.« Themen wie Rassismus, Kolonialismus, Found Family sowie Diversität in verschiedenen Le-bensbereichen kommen in ihrem inzwischen 14. veröffentlichten Roman vor, der den Titel trägt: »Nebby Dove – Gefährliche Winde«. Das spannende Buch handelt von Vielfalt, Freundschaft und Mut in allen Facetten.

Mittelalterliche Fantasy-Setting

»Ewan – Im Bann der Magier« lautete der Titel ihres ersten Buches, das sie mit 13 Jahren schrieb und das später auch veröffentlicht wurde. Sie habe sich da-mals einfach an den Computer gesetzt und sich gesagt: Ich schreibe jetzt ein Buch. »Das habe ich mit meiner Leidenschaft des Geschichtenerzählen durchgezogen«, so Carver. Sogar der Hessische Rundfunk habe damals über sie berichtet.

»Als Kind habe ich gerne Fantasy ge-lesen, alles was ich in die Hände bekam. Darunter mochte ich sehr die Geschichten von Tamora Pierce, die Bücher über ein Mädchen geschrieben hat, das Ritter werden wollte und hart dafür trainierte. Das hat mich fasziniert.« Das mittelalterliche Fantasy-Setting sprach sie an und sie hat es für ihren ersten Roman übernommen, in dem bereits starke und unabhängige Frauen vorkommen. Ein Element, das sie in ihren Romanen immer einbezieht.

Ihr aktueller Roman handelt von der eigenbrötlerischen Aeronautin Tracy Kane, die sich mit ihrem kleinen Luftschiff, der »Nebby Dove«, auf eine gefährliche Expedition begibt, um die Existenz des legendären Himmelswales zu beweisen. Auf ihrer Reise schart sich eine zusammengewürfelte Crew um sie, darunter Sona, eine gerissene Ingenieurin, die von Geburt an eine Gehbehinderung hat. Diese Figur liegt Carver besonders am Herzen. »Als behinderte Frau wird sie von ihrer Umgebung nicht ernst genommen. Deshalb habe ich ihr einen sehr egozentrischen Charakter gegeben, mit dem sie sich behaupten kann.«

Das Thema Diversität spielt in Carvers neuem Roman eine zentrale Rolle. Es geht um unterschiedliche Herkunft, ein Teil der Crew stammt aus wohlhabenden Elternhäusern, der andere aus armen Verhältnissen. Für körperliche Diversität stehen Tracys Albinismus und die Stummheit eines Protagonisten, auf die die Crew mit Gebärdensprache reagiert. Ein weiteres Thema ist Rassismus, gegen den im Roman aktiv gearbeitet wird. »Es werden verschiedene Narrative aufgebrochen. Ich stelle ein Miteinander dar und versuche, aus den Mitgliedern des Luftschiffes, so unterschiedlich sie auch sind, eine Gruppe zu formen.«

Am Uniklinikum tätig

Carver arbeitet nicht nur als Schriftstellerin. »Beruflich bin ich divers unterwegs«, sagt sie und lacht. »Ich bin angestellt, aber auch selbstständig tätig.« Sie ist studierte Drehbuchautorin und arbeitet Teilzeit am Uniklinikum Tübingen als medizinisch-technische Assistentin in der Neurologie. Für mittelständische Unternehmen, darunter Bäcker und Landschaftsbauer, hat sie das Online-Marketing übernommen. Seit 2019 ist sie außerdem als Lektorin, Korrektorin und Hörbuchsprecherin tätig. Wenn die überzeugte Fantasy-Autorin schreibt, nimmt sie sich pro Tag eine bestimmte Zahl von Wörtern vor, etwa 1.000. Sofern ihre beiden Hunde sie nicht ablenken, verteilt sie das vorgenommene Arbeitspensum über den Tag.

Ein weiteres großes Thema in »Nebby Dove« ist unter dem Schlagwort »Found Family« bekannt. »Viele Menschen, die mit den Eltern nicht klarkommen, finden Liebe und Anerkennung bei anderen Erwachsenen«, beschreibt sie die Abweichung vom klassischen Familienbild. »Alternative Gesellschaftsentwürfe zu zeichnen, ist in der Fantasy hervorragend möglich. Gerade das macht den Reiz dieses Genres für mich aus.« (GEA)