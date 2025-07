Fünf Jahre nach Polizei-Einsatz: Tübinger Lu15-Bewohner fühlen sich ungerecht behandelt

Hausdurchsuchung der Polizei am 2. Juli 2020 in der Tübinger Ludwigstraße 15, wo sich das selbstverwaltete Wohnprojekt »Lu 15« befindet.

TÜBINGEN. »Das war in beiden Fällen ein krass martialisches Aufgebot«, erzählt der ehemaliger Bewohner der Tübinger Ludwigstraße 15, genannt »Lu15«. Das alternative linke Wohnprojekt in der Tübinger Südstadt wurde vor fünf Jahren zwei Mal - am 4. Februar und am 2. Juli - zum Durchsuchungsobjekt der Polizei. Kürzlich gingen Bewohner und andere Protestierende in Tübingen gegen die Polizeimaßnahmen auf die Straße, erinnerten an die - aus ihrer Sicht - ungerechtfertigte Härte, mit der die Beamten in beiden Fällen vorgingen. »Mindestens 100 Polizisten waren da, vom Kaufland bis zum Sternplatz war alles voll mit Polizeiwagen«, sagt Peter, der eigentlich anders heißt. Er selbst war bei der zweiten Durchsuchung, die sich heute zum fünften Mal jährt, ganz persönlich betroffen - und will deshalb nicht mit Klarnamen auftreten. Denn die Beamten waren auf der Suche nach ihm.

Peter ist schon länger in der linken Szene unterwegs und tritt zudem als Redner auf. Ein Überfall auf drei mutmaßliche Neonazis am Rande einer Demonstration in Stuttgart am 16. Mai, bei der ein 54-Jähriger lebensgefährlich verletzt wurde, wurde ihm zum Verhängnis: Einer der vermeintlichen Täter trug eine schwarz-weiß-grau gestreifte Jacke - eine ähnliche, wie sie Peter bereits auf anderen Veranstaltungen getragen hatten und wovon die Polizei offenbar wusste. »Ich habe Monate vor dem Angriff eine Rede in Stuttgart gehalten, mit einer ähnlichen Jacke«, erklärt der ehemalige Lu15-Bewohner. Das sei wohl Grund genug gewesen, um die Durchsuchung zu rechtfertigen - das Polizeipräsidium Stuttgart, unter dessen Federführung die landesweite Fahndung stattfand, hat sich auf GEA-Anfrage nicht zu der Maßnahme geäußert.

Gegen seinen Willen Blut abgenommen

Die Polizisten fanden die besagte Jacke auch an Peters Zimertür. »Sie haben sie sich angeschaut und gesagt: Die lassen wir da, die nehmen wir nicht als Beweismittel mit.« Weil klar gewesen sei, dass es sich um ein ganz anderes Kleidungsstück gehandelt habe. »Da hätte die Durchsuchung eigentlich abgebrochen werden müssen.« Dann wurde aber Peters gesamtes Zimmer durchsucht, vermeintliche Beweismittel beschlagnahmt, Datenträger und Elektronik mitgenommen - auch solche, die der Lu15-Bewohner dringend zum Arbeiten während der Corona-Pandemie brauchte. »Dann haben sie mich mitgenommen, erkennungsdienstlich behandelt, wie es heißt, und gegen meinen Willen Blut abgenommen«, schildert Peter.

Er könne sich dem Eindruck nicht erwehren, dass es den Beamten gar nicht so sehr darum ging, die Straftaten in Stuttgart aufzuklären, sondern um Einschüchterung und Informationssammlung über die beschlagnahmten Datenträger. Nach eigener Aussage habe er damals als wissenschaftlicher Angestellter zu rechten Strukturen in der Polizei und Baden-Württemberg recherchiert. »Die Beweislage war dünn und es bleibt ein ungutes Gefühl.« Am Ende hatte er mit dem Angriff nichts zu tun - zum Tatzeitpunkt war Peter gar nicht in Stuttgart.

Alle WGs betreten

Peter wohnte auch bereits in der Lu15, als die Polizei eine seiner Mitbewohnerinnen geschnappt hatte - weil sie zusammen mit einem Komplizen dabei erwischt wurde, wie sie mutmaßlich das Landgerichtsgebäude in der Doblerstraße mit Farbe beschmieren wollte. Daraufhin wurde die Lu15 im Februar 2020 großflächig durchsucht - auch, weil die Polizei davon ausging, dass der Fall mit anderen großen Sachbeschädigungen und einem angezündeten Auto zusammenhängt. »Die haben das Haus gestürmt und eine Kellertüre aufgebrochen«, erzählt Peter. Zudem seien alle WGs betreten worden - auch von den Mitbewohnern, die mit der ganzen Sache nichts zu tun gehabt hatten.

Das Polizeipräsidium Reutlingen verteidigt das Vorgehen. »Der im Raum stehende Kräfteeinsatz war für einen sicheren Einsatzverlauf angemessen«, äußert sich die Pressestelle auf GEA-Anfrage. Auch, weil es um das Auffinden von Beweismitteln um dem Vorbeugen der Vernichtung eben dieser ging - und das in einem unübersichtlichen Gebäude mit 27 Zimmern und 38 gemeldeten Personen. Auch die vorläufigen Haftbedingungen - wie schon vor fünf Jahren von den Bewohnern der Lu15 massiv kritisiert und als »menschenunwürdig« bezeichnet - seien aus Sicht der Polizei »nicht zu beanstanden« gewesen. Nach der Vernehmung wurden beide Verdächtige bis zum Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in getrennten Arrestzellen untergebracht. »Das hat nichts mit einer menschenunwürdigen oder illegalen Behandlung gemein«, so die Polizei. (GEA)